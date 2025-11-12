Szerelem
Egy hétig telefon nélkül élni nehezebb volt, mint egy évig józannak lenni: ezt tanultam belőle
Az utolsó szám az irányítószámodban elárulja, melyik történelmi korszakban éltél előző életedben
Mi van, ha nem véletlenül kötődsz bizonyos korokhoz? Lehet, hogy az előző életedben ott voltál, az irányítószámod utolsó számjegye most ezt fedi fel.
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod
November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!
Napi horoszkóp november 11.: a Nyilasoknak fontos döntést kell meghozniuk, a Vízöntők mindennél jobban vágynak a sikerre
A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
10+ ajándékötlet karácsonyra, ami MINDENKINÉL telitalálat
Ha valaminek, akkor ezeknek az ajándékoknak tényleg mindenki örülni fog a fa alatt. Ideje elkezdeni a bevásárlást, mert mindjárt jönnek az ünnepek - bármennyire is hihetetlen ez elsőre.
Pasik szerint ez a 3 fehérnemű a legdögösebb egy nőn - És ezt a 3-at kicsit sem szeretik
Lehet, hogy nem veszik észre, ha új a frizuránk, de azt ő is látják, ha egy fehérnemű nagyon dögös. Vagy épp ellenkezőleg!
Háborús tudósítások, trendtippek, ajánlók, mémek, minden egymás után, mintha az agyam folyamatos csatornaváltásban lenne. Tudom, hogy le kellene tenni a telefont. Csak épp nem tudom megtenni. A digitális függés épp olyan alattomos, mint bármely más. És egyszer csak már nem te használod a telefont, hanem durvábban fogalmazva a telefon használ téged. Néhány éve abbahagytam az alkoholt, és 15 hónapig teljesen józan voltam. Visszakaptam a testemet, a tiszta gondolataimat, a hétvégéimet. Ehhez képest a telefonról való leállás sokkal nehezebbnek bizonyult. Mert a telefonnal nem lehet szakítani. Ott van a melóban, a társaságban, otthon, a zsebedben.
Mégis úgy döntöttem, hogy egy hét teljes digitális detox, telefon nélkül. Az első nap zavarodott, kézkeresgélős, reflexekből élő túlélőshow volt. A második nap már csendesebb. A harmadik nap pedig valami egészen furcsa történt, ugyanis megjelent az idő. Reggel nem ébredtem azonnal ingerözönre. Volt tér gondolkodni. Volt pillanat, ami nem akart azonnal pörögni tovább. És igen, papírtérképet használtam. Eltévedtem. Kétszer. De közben végre észrevettem a várost, amelyben minden nap élek.
Ja és persze más lett a kommunikáció is. WhatsApp helyett e-mailt használtam. Elsőre retrónak tűnt, aztán kiderült, hogy felszabadító. A beszélgetések lassabbak lettek, átgondoltabbak. Barátaim olyan dolgokat osztottak meg, amik valahogy a chaten sosem kerülnek elő. Mert nem azonnal válaszoltunk. Ez volt a detox egyik legszebb mellékhatása. A hét végére nem hősi ellenálló lettem, hanem tisztábban látó felhasználó. Nem dobom ki a készüléket, nem költözöm erdőbe, és nem teszek mindent offline-ba, de változtattam, méghozzá nem is egy dolgon. Például nem viszem magammal a telefont a fürdőbe. Lefekvés előtt egy órával repülő mód. Reggel nem görgetéssel indul a nap. Híreket csak meghatározott időben nézek. Filmnézés közben nincs olyan, hogy véletlenül ránézek egy percre valamire. A csend először ijesztő. Aztán kiderül, hogy nem üresség, hanem egy lézető tér ahova végre visszatérhetünk.
Ha kíváncsi vagy, mely csillagjegyeknek lenne szüksége digitális detoxra, akkor kattints a galériára!
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
