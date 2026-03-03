Életmód
Egy hétig kizártam minden cukrot az életemből: ezeket a változásokat vettem észre
„Ugyan már, egy kis csoki nem árthat” - nagyjából ez volt a mottóm évekig. Nem ettem kilószámra édességet, de a reggeli kávéba ment két kanál cukor, és este sem mondtam nemet egy kis nasira.
Viszont egyre többször jött velem szembe a TikTok-on az, hogy a hozzáadott cukor csökkentése után az arcunk kevésbé tűnhet puffadtnak. Ahogy utána néztem a dolgoknak, kiderült, az, hogy ennek az egyik oka a vízvisszatartás. A nagy mennyiségű finomított szénhidrát és cukor megemelheti az inzulinszintet, ami befolyásolja a szervezet folyadékháztartását. Amikor a cukorbevitel csökken, néhány nap alatt mérséklődhet a vízvisszatartás is, ez pedig az arcon is látható lehet.
Az én arcom elég pufi, úgyhogy gondoltam, adok neki egy esélyt. Egy teljes hétig semmilyen hozzáadott cukrot nem ettem, és nagyon kíváncsi voltam, mit csinál a testemmel.
Most pedi elárulom, mit tapasztaltam!
