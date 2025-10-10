Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Divat
Megjelent a JOY Magazin első digitális lapszáma, a Pink October Issue, amely nemcsak inspirálni szeretne, hanem egy fontos ügyre is felhívja a figyelmet: a nők egészségére és a mellrák elleni küzdelemre – szeretnénk, ha erőt meríthetnél belőle a változáshoz, az önszeretethez és az egészségtudatossághoz!
Olyan tartalmak várnak benne, amelyek segítenek jobban figyelni magadra, miközben inspirálnak és szórakoztatnak is: eláruljuk neked például azt, hogyan alakíts ki rutint, amelyben a tükör nem csak a sminkedet mutatja meg, hanem az egészségedre is figyelmeztet.
Tükröm, tükröm, mondd meg nékem… odafigyelek eléggé magamra?
A reggeli, illetve az esti arcápolási rutinodat már tökéletesítetted, hogy a bőröd mindig hidratált, feszes és ragyogó legyen, pontosan tudod, milyen smink, frizura, illetve ruha áll neked a legtökéletesebben, ami kiemeli a vonásaidat, sőt, megvannak azok a mantráid, megerősítéseid is, amelyeket újra és újra elismételsz magadnak az önelfogadásért, az önszeretetért?
Szuperül csinálod, azonban a napi rutinod nem lehet tökéletes, ha a tükör előtt állva elfelejtkezel az egyik legfontosabb dologról: az egészségedről. Az öngondoskodás túlmutat a szépségápoláson, az önbizalomerősítésen, és az énidőn is, ugyanis kiemelt figyelmet kell fordítanod az önvizsgálatra is, hogy megelőzhesd például a nőgyógyászati problémákat, betegségeket.
Mert nem tudjuk elégszer ismételni: életet menthet, ha időben észrevesszük az árulkodó tüneteket, és nem elég, ha csak évente részt veszünk a kötelező szűrővizsgálatokon!
Dr. Lőrincz Judit szülész-nőgyógyász szakorvos részletesen elmagyarázta nekünk az otthoni mellvizsgálat menetét.
Nézz szembe a tüneteiddel!
„Rohanó életünkben, millió napi teendő és rutin mellett nehéz mindenre odafigyelni, és mindent észben tartani” – mondja Dr. Lőrincz Judit szülész-nőgyógyász szakorvos, aki éppen ezért azt javasolja, érdemes applikációban vezetni a menstruációt, azt, hogy hány naponta jelentkezik, hány napig tart, jelentkezik-e menzesz alatt vagy attól függetlenül alhasi fájdalom, görcsölés. Az egyes tünetek megjelenése, azok intenzitása, lezajlása. Úgy látja, sajnos sokan vannak, akik természetesnek tartják a menstruációs fájdalmat, holott ennek hátterében ciszta, endometriózis, méhenkívüli terhesség, és még számos más nőgyógyászati kórkép is állhat, ezért lényeges, hogy időben kivizsgálják a tüneteket.
„Hasonló a helyzet a vérzészavarokkal is. A legtöbben csak legyintenek, hogy sosem volt szabályos a ciklusuk, azonban a bő, elhúzódó vérzést akár mióma, ciszta, de daganatos elváltozás is okozhatja. Ilyenkor minél hamarabb ultrahangvizsgálatra kell jelentkezni” – hangsúlyozza Dr. Lőrincz Judit. „Nagyon intim ez a helyzet, és nőként, én is átérzem ennek a kellemetlenségét. Arra bátorítok mindenkit, hogy nem szabad ezekkel a tünetekkel kapcsolatban félelmet, szégyent vagy szorongást érezni, mivel a szakemberek nap mint nap, rengeteg hasonló panasszal találkoznak, és számunkra nem kényelmetlen ezekről őszintén beszélni. Mindenképpen érdemes olyan orvost keresni, aki nemben, korban a legmegfelelőbb számukra, és a legkönnyebben meg tudunk neki nyílni.”
A szakember kiemeli, a ciklusunk követése, akár a Billings módszer (gyógyszer-, hormon-, és beavatkozás nélküli fogamzásszabályozás) elsajátítása mellett a testtudatos rutin részének tartja a megfelelő intimhigiénét is. „Az intimterületek pH egyensúlyának fenntartása céljából fontos az intimmosakodók alkalmazása, és amennyiben szükséges (például utazás, strandolás, antibiotikum kúra alatt), hüvelyi probiotikum alkalmazása is.”
Az otthoni mellvizsgálat menetét és a teljes cikket a JOY Magazin első digitális lapszámában, a Pink October Issue-ban, ide kattintva tudod elolvasni!
A címlapon Ördög Nóra ragyog, aki őszintén mesél arról, hogyan őrzi meg láthatóságát és önazonosságát nőként, anyaként és közszereplőként: „Nem akarok láthatatlanná válni.” Szavai erőt adnak mindannyiunknak, akik néha elbizonytalanodunk, merünk-e elég bátran élni a saját életünket.
Vannak hírességek, akik nyíltan beszélnek arról, hogy megküzdöttek a rák egy fajtájával!
