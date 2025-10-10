Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Megjelent a JOY Magazin első digitális lapszáma, a Pink October Issue, amely nemcsak inspirálni szeretne, hanem egy fontos ügyre is felhívja a figyelmet: a nők egészségére és a mellrák elleni küzdelemre – szeretnénk, ha erőt meríthetnél belőle a változáshoz, az önszeretethez és az egészségtudatossághoz!

Olyan tartalmak várnak benne, amelyek segítenek jobban figyelni magadra, miközben inspirálnak és szórakoztatnak is: eláruljuk neked például azt, hogyan alakíts ki rutint, amelyben a tükör nem csak a sminkedet mutatja meg, hanem az egészségedre is figyelmeztet.

Tükröm, tükröm, mondd meg nékem… odafigyelek eléggé magamra?

A reggeli, illetve az esti arcápolási rutinodat már tökéletesítetted, hogy a bőröd mindig hidratált, feszes és ragyogó legyen, pontosan tudod, milyen smink, frizura, illetve ruha áll neked a legtökéletesebben, ami kiemeli a vonásaidat, sőt, megvannak azok a mantráid, megerősítéseid is, amelyeket újra és újra elismételsz magadnak az önelfogadásért, az önszeretetért?

Szuperül csinálod, azonban a napi rutinod nem lehet tökéletes, ha a tükör előtt állva elfelejtkezel az egyik legfontosabb dologról: az egészségedről. Az öngondoskodás túlmutat a szépségápoláson, az önbizalomerősítésen, és az énidőn is, ugyanis kiemelt figyelmet kell fordítanod az önvizsgálatra is, hogy megelőzhesd például a nőgyógyászati problémákat, betegségeket.

Mert nem tudjuk elégszer ismételni: életet menthet, ha időben észrevesszük az árulkodó tüneteket, és nem elég, ha csak évente részt veszünk a kötelező szűrővizsgálatokon!

forrás: Philip Photo Dr. Lőrincz Judit szülész-nőgyógyász szakorvos részletesen elmagyarázta nekünk az otthoni mellvizsgálat menetét.

Nézz szembe a tüneteiddel!

„Rohanó életünkben, millió napi teendő és rutin mellett nehéz mindenre odafigyelni, és mindent észben tartani” – mondja Dr. Lőrincz Judit szülész-nőgyógyász szakorvos, aki éppen ezért azt javasolja, érdemes applikációban vezetni a menstruációt, azt, hogy hány naponta jelentkezik, hány napig tart, jelentkezik-e menzesz alatt vagy attól függetlenül alhasi fájdalom, görcsölés. Az egyes tünetek megjelenése, azok intenzitása, lezajlása. Úgy látja, sajnos sokan vannak, akik természetesnek tartják a menstruációs fájdalmat, holott ennek hátterében ciszta, endometriózis, méhenkívüli terhesség, és még számos más nőgyógyászati kórkép is állhat, ezért lényeges, hogy időben kivizsgálják a tüneteket.

„Hasonló a helyzet a vérzészavarokkal is. A legtöbben csak legyintenek, hogy sosem volt szabályos a ciklusuk, azonban a bő, elhúzódó vérzést akár mióma, ciszta, de daganatos elváltozás is okozhatja. Ilyenkor minél hamarabb ultrahangvizsgálatra kell jelentkezni” – hangsúlyozza Dr. Lőrincz Judit. „Nagyon intim ez a helyzet, és nőként, én is átérzem ennek a kellemetlenségét. Arra bátorítok mindenkit, hogy nem szabad ezekkel a tünetekkel kapcsolatban félelmet, szégyent vagy szorongást érezni, mivel a szakemberek nap mint nap, rengeteg hasonló panasszal találkoznak, és számunkra nem kényelmetlen ezekről őszintén beszélni. Mindenképpen érdemes olyan orvost keresni, aki nemben, korban a legmegfelelőbb számukra, és a legkönnyebben meg tudunk neki nyílni.”

A szakember kiemeli, a ciklusunk követése, akár a Billings módszer (gyógyszer-, hormon-, és beavatkozás nélküli fogamzásszabályozás) elsajátítása mellett a testtudatos rutin részének tartja a megfelelő intimhigiénét is. „Az intimterületek pH egyensúlyának fenntartása céljából fontos az intimmosakodók alkalmazása, és amennyiben szükséges (például utazás, strandolás, antibiotikum kúra alatt), hüvelyi probiotikum alkalmazása is.”

A címlapon Ördög Nóra ragyog, aki őszintén mesél arról, hogyan őrzi meg láthatóságát és önazonosságát nőként, anyaként és közszereplőként: „Nem akarok láthatatlanná válni.” Szavai erőt adnak mindannyiunknak, akik néha elbizonytalanodunk, merünk-e elég bátran élni a saját életünket.

forrás: JOY/Nánási Pál Megjelent a JOY Magazin első digitális lapszáma, a Pink October Issue Ördög Nórával a címlapon.

Vannak hírességek, akik nyíltan beszélnek arról, hogy megküzdöttek a rák egy fajtájával!

Galéria / 7 kép Híres nők, akik megküzdöttek a rák egy fajtájával Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria