Múlt héten érkezett meg a Netflixre az év egyik legjobban várt sorozata, ami a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori címet viseli. Aki kicsit is képben van a témával, tudja, hogy eredetileg 2022-ben érkezett meg a széria első évadja, mely a sorozatgyilkos Jeffrey Dahmer történetét mesélte el, majd tavaly futott be a második évad, középpontban a Menendez-testvérekkel. A harmadik évadban aztán a világ egyik legijesztőbb, legsokkolóbb sorozatgyilkosát választották főszereplőnek: ő Ed Gein, akit Charlie Hunnam keltett életre a képernyőn, fantasztikus tehetséggel.

Ed Gein 1906-ban született, szigorú édesanyja kezei között nevelkedett, élete során pedig több döbbenetes gyilkosságot követett el, aminek következtében a Plainfieldi mészáros nevet aggatták rá. A sorozatban ezeket a bűnöket, valamint a popkultúrára gyakorolt hatását mutatták be nagy részletességgel, és ha azt mondjuk, hogy sokszor nehéz volt nézni a felvételeket, az még nem is fedi teljesen az igazságot. Bár ahogy a karakter is mondja egyszer:

Te vagy az, aki nem tudja elfordítani a tekintetét.

De mi az, ami tényleg így történt a valóságban, és mi az, ami pusztán csak fikció a Szörnyeteg: az Ed Gein-sztoriban? Mert mindkettőből bőven került bele! Mi most csokorba szedtük ezeket, így ha már megnézted a sorozatot,

ezt érdemes elolvasnod:

Galéria / 14 kép 12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént Megnézem a galériát

