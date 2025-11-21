Ebben a szakmában dolgozik a legtöbb pszichopata? A tiéd köztük van?

A pszichopaták túlnyomó többsége nem erőszakos, nem veszélyes, és nem is feltétlenül gonosz. Sokuk egyszerűen olyan személyiségjegyekkel rendelkezik, mint a hidegvér, karizma, nagyfokú magabiztosság, gyors döntéshozási képesség, amelyek bizonyos szakmákban kifejezetten előnyösek. Kevin Dutton brit pszichológus évek óta vizsgálja ezt az összetett személyiségtípust, és The Wisdom of Psychopaths című könyvében összeállította annak a tíz foglalkozásnak a listáját, amelyekben a statisztikák szerint a legtöbb pszichopata dolgozik.

Nézzük, mely szakmák vonzzák leginkább azokat, akik a személyiségjegyeiket a társadalom számára teljesen ártalmatlan, gyakran kifejezetten hasznos módon használják.

Lássuk!

