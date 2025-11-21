Horoszkóp
Ebben a szakmában dolgozik a legtöbb pszichopata? A tiéd köztük van?

Kamilla
Életmód
2025. november 20.

pszichopata
4 pasitípus, aki elől menekülj: ők csak az idődet vesztegetik

Ők azok, akik nem érdemelnek egy percet sem az idődből.

Meghan Markle meglepő vallomást tett a Harper's Bazaar címlapján

Meghan Markle őszintén vallott pár titokról a magánéletét és Harryt illetően.

A téli alapdarab, amit muszáj beszerezned: itt van a mamuszcipő időszaka

Te imádod vagy utálod? A mamuszcipővel kapcsolatban nincsenek átmeneti érzések, csak nagy szerelem vagy épp ellenkezőleg...

Napi horoszkóp november 20.: az Ikreknek érdemes magabiztosabban gondolkodniuk, a Mérlegeknek végre jut idejük önmagukra is

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Ügyvédek felfedték a legőrültebb okokat, amikért emberek beperelték a szomszédjukat

Rossz szomszédnál nincs rosszabb: ügyvédek meséltek a legelképesztőbb, sokszor teljesen banális okokról, amelyek miatt szomszédok évekig tartó háborúba és pereskedésbe kezdtek egymással.

5 új karácsonyi film, amivel már most hangolódhatsz az ünnepekre

NEM, egyáltalán nem kell szégyellned, ha már most ünnepi történeteket szeretnél nézni esténként, sőt, ezzel valójában a mentális egészségedért is sokat teszel!

A pszichopata szó hallatán sokan azonnal filmekből ismert sorozatgyilkosokra gondolnak, pedig a valóság jóval árnyaltabb és jóval hétköznapibb.

A pszichopaták túlnyomó többsége nem erőszakos, nem veszélyes, és nem is feltétlenül gonosz. Sokuk egyszerűen olyan személyiségjegyekkel rendelkezik, mint a hidegvér, karizma, nagyfokú magabiztosság, gyors döntéshozási képesség, amelyek bizonyos szakmákban kifejezetten előnyösek. Kevin Dutton brit pszichológus évek óta vizsgálja ezt az összetett személyiségtípust, és The Wisdom of Psychopaths című könyvében összeállította annak a tíz foglalkozásnak a listáját, amelyekben a statisztikák szerint a legtöbb pszichopata dolgozik.

Nézzük, mely szakmák vonzzák leginkább azokat, akik a személyiségjegyeiket a társadalom számára teljesen ártalmatlan, gyakran kifejezetten hasznos módon használják.

Lássuk!

Ebben a szakmában dolgozik a legtöbb pszichopata? A tiéd köztük van?

Életmód

A toxikus munkahelyek 8 ismérve: te ráismersz a tiédre?

A toxikus munkahely jelei alattomosan jelennek meg, de ha felismered őket, az segíthet megérteni, miért érzed magad egyre kimerültebbnek és feszültebbnek a mindennapokban.

Szerelem

8 dolog, ami csak a felnőttfilmekben igaz a nőkre, a valóságban nem

A legtöbbünk első szexuális élménye valójában nem volt más, mint egy szemérmesen megnyitott böngészőablak valamikor éjfél után, a takaró alatt.

Green Stiletto

A téli alapdarab, amit muszáj beszerezned: itt van a mamuszcipő időszaka

Te imádod vagy utálod? A mamuszcipővel kapcsolatban nincsenek átmeneti érzések, csak nagy szerelem vagy épp ellenkezőleg...

Életmód

Karácsonyi ajándék guide: itt a segítség, hogy kinek mit adj karácsonyra

Idén nem lesz fejfájás a karácsonyi ajándékok beszerzése!

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, tészta többé soha, gyümölcs? Kizárt! és persze a jól ismert „innentől egész életre szóló diéta jön”.

Szerelem

4 pasitípus, aki elől menekülj: ők csak az idődet vesztegetik

Ők azok, akik nem érdemelnek egy percet sem az idődből.