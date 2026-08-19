Életmód
4 szokatlan dolog, amit a Gen Z csinál a munkahelyén: óriási hibát követsz el, ha lustának tartod őket emiatt
Forrás: Netflix / az Emily Párizsban című sorozat
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Az idősebb korosztályok gyakran hajlamosak tévesen megítélni a Z generációt – különösen akkor, ha együtt dolgoznak velük. A Gen Z tagjainak ugyanis egészen más munkahelyi szokásaik vannak, amelyek az őket megelőző generációk szemében akár lustaságnak is tűnhetnek, holott éppen ezek a dolgok teszik a fiatalabbakat jóval produktívabbá. Például bármiről szívesen beszélgetnek az irodában, kivéve a munkájukról, ami NEM a nemtörődömség, a hanyagság jele!
Ezzel igazából erősebb köteléket alakítanak ki más alkalmazottakkal, aminek az eredménye a pozitív légkör lesz, ez pedig növelheti az elkötelezettséget a munkahely iránt. Egyébként a Z generáció az első, aki a tényleg erőteljesen határt akar húzni a karrierje és a magánélete közé, mert fontos számukra a mentális egészségük. Szóval, ha a millenniumi generáció szülöttjeként meglepnek a Gen Z kollégáid szokásai, érdemes példát venned róluk! Mert nem lusták, sőt, talán jobban is teljesítenek, mint az idősebb munkatársaik!
A galériánkban találsz még 4 olyan, lustaságnak tartott dolgot, amit a Gen Z csinál a munkahelyén!
Galéria / 4 kép
4 szokatlan dolog, amit a Gen Z csinál a munkahelyén: óriási hibát követsz el, ha lustának tartod őket emiatt
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Életmód
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