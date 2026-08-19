Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

4 szokatlan dolog, amit a Gen Z csinál a munkahelyén: óriási hibát követsz el, ha lustának tartod őket emiatt

#munka
#munkahely
#lustaság
#z generáció
#generációs különbség
#Gen Z
#irodai élet
#szokatlan szokás
Dóri
Életmód
Utoljára frissült: 2026. augusztus 19. 17:53

Forrás: Netflix / az Emily Párizsban című sorozat

Emily Párizsban
A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!

Vár a JOY Beauty Club!

 Szeretnél mindenről elsők között értesülni? Iratkozz fel hírlevelünkre!

A nap cikke

7 híres nő, akik közel 60 évesen is bombázóak: kiderült a titkuk

A sztárvilágban is van, aki ötven felett kezd igazán ragyogni.

Életmód

Megjelent a JOY Shape Up digitális lapszáma, címlapon Kiss Virággal

Új lendületre vágysz? A JOY Shape Up Kiss Virággal, edzésekkel, receptekkel és praktikus tippekkel segít, hogy örömmel t...

Promóciók

Rutinfrissítés: több idő magadra, kevesebb idő a teendőkre

A sűrű hétköznapokban minden perc számít - főleg, ha a munka, a programok és az otthoni feladatok mellett magadra is sze...

Promóciók

A ti sztoritok a mi sztorink - dolgok, amik csak a Parkban történhetnek meg

Van, akit az első közös koncert emléke köt a Budapest Parkhoz, vannak, akik itt találtak újra egymásra, másnak egy konce...

Promóciók

Grandevú Családi Nap 2026 – Egy nap, ahol az autók, a zene és a családi élmények találkoznak

Szeptember 6-án a budapesti Városháza Park ad otthont a Grandevú Családi Napnak, amely egész napos, ingyenes kikapcsolód...
Olvasd el!

Napi horoszkóp augusztus 19.: a Rákok fontos célt szeretnének elérni, a Bakok pontot tehetnek egy bizonyos ügy végére

A hét közepe is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerdai horoszkópra!

Olvasd el!

Így néznek ki Adam Sandler lányai: egy az egyben apjára hasonlít első gyermeke

A színész lányai hivatalosan is a színésznői pályára léptek, idén mindketten főszerepet alakítanak.

Olvasd el!

Híres nők, akik fiatalabb férfihez mentek hozzá

A szerelemben tényleg csak egy szám az életkor? Vannak, akik úgy vélik!

Olvasd el!

3 dolog, amit az ADHD-val élő emberek sokkal ügyesebben csinálnak, mint mások

Igen, előfordul, hogy a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar nehézséget okozhat a mindennapokban, de olyan is, amikor előnybe kerülhetnek az ADHD-sok!

Olvasd el!

Hailey Bieber körmöse elárulta, melyik szín fogja uralni az őszi manikűrtrendeket

Hailey Bieber manikűrjei mindig új trendeket indítanak, így nem meglepő, hogy körmöse már most tudja, melyik árnyalatért rajonganak majd ősszel.

Facebook
Twitter
Pinterest
Ne ítélkezz első látásra, mert ezek a szokások valójában nem lustává, hanem jóval produktívabbá teszik őket!

Az idősebb korosztályok gyakran hajlamosak tévesen megítélni a Z generációt – különösen akkor, ha együtt dolgoznak velük. A Gen Z tagjainak ugyanis egészen más munkahelyi szokásaik vannak, amelyek az őket megelőző generációk szemében akár lustaságnak is tűnhetnek, holott éppen ezek a dolgok teszik a fiatalabbakat jóval produktívabbá. Például bármiről szívesen beszélgetnek az irodában, kivéve a munkájukról, ami NEM a nemtörődömség, a hanyagság jele!

Ezzel igazából erősebb köteléket alakítanak ki más alkalmazottakkal, aminek az eredménye a pozitív légkör lesz, ez pedig növelheti az elkötelezettséget a munkahely iránt. Egyébként a Z generáció az első, aki a tényleg erőteljesen határt akar húzni a karrierje és a magánélete közé, mert fontos számukra a mentális egészségük. Szóval, ha a millenniumi generáció szülöttjeként meglepnek a Gen Z kollégáid szokásai, érdemes példát venned róluk! Mert nem lusták, sőt, talán jobban is teljesítenek, mint az idősebb munkatársaik!

A galériánkban találsz még 4 olyan, lustaságnak tartott dolgot, amit a Gen Z csinál a munkahelyén!

Galéria / 4 kép

4 szokatlan dolog, amit a Gen Z csinál a munkahelyén: óriási hibát követsz el, ha lustának tartod őket emiatt

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

Megjelent a JOY Shape Up digitális lapszáma, címlapon Kiss Virággal

Új lendületre vágysz? A JOY Shape Up Kiss Virággal, edzésekkel, receptekkel és praktikus tippekkel segít, hogy örömmel t...

Promóciók

Rutinfrissítés: több idő magadra, kevesebb idő a teendőkre

A sűrű hétköznapokban minden perc számít - főleg, ha a munka, a programok és az otthoni feladatok mellett magadra is sze...

Promóciók

A ti sztoritok a mi sztorink - dolgok, amik csak a Parkban történhetnek meg

Van, akit az első közös koncert emléke köt a Budapest Parkhoz, vannak, akik itt találtak újra egymásra, másnak egy konce...

Promóciók

Grandevú Családi Nap 2026 – Egy nap, ahol az autók, a zene és a családi élmények találkoznak

Szeptember 6-án a budapesti Városháza Park ad otthont a Grandevú Családi Napnak, amely egész napos, ingyenes kikapcsolód...
Kép
Kult

5+1 sorozat, amit egy színész váratlan halála örökre megváltoztatott

Kicsit olyan, mintha kétszer kéne búcsút vennünk ilyenkor egy hírességtől. Egyszer magától a színésztől, egyszer pedig a karaktertől, akit tökéletesen alakított.

Kép
Életmód

6 sztár, aki saját kertjében termeszt zöldségeket

A vörös szőnyegen a legdrágább ruhákban látjuk őket, otthon viszont sokan gumicsizmát húznak, és örömmel szüretelik a saját paradicsomukat vagy salátájukat.

Kép
Szépség

Hailey Bieber körmöse elárulta, melyik szín fogja uralni az őszi manikűrtrendeket

Hailey Bieber manikűrjei mindig új trendeket indítanak, így nem meglepő, hogy körmöse már most tudja, melyik árnyalatért rajonganak majd ősszel.

Kép
Sztárok

7 híres nő, akik közel 60 évesen is bombázóak: kiderült a titkuk

A sztárvilágban is van, aki ötven felett kezd igazán ragyogni.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp augusztus 19.: a Rákok fontos célt szeretnének elérni, a Bakok pontot tehetnek egy bizonyos ügy végére

A hét közepe is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerdai horoszkópra!

Kép
Kult

Ilyen volt egy szexjelenet forgatása Hollywoodban, amikor intimitáskoordinátor még hírből sem létezett

A mai forgatások szigorú szabályai előtt a szexjelenetek sokszor egészen másképp készültek Hollywoodban – és néhány kulisszatitok mai szemmel egyenesen megdöbbentő.