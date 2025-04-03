Promóciók
Tárgyak, amiket 40 felett hajíts ki az otthonodból
Forrás: Disney+
Az influenza elleni oltás 7 mellékhatása, amiről tudnod kell
Az influenza elleni oltás alapvetően nagyon jó dolog, de természetesen vannak mellékhatásai.
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Heti horoszkóp október 27-november 2.: a Rákokra nagy feladat teljesítése vár, a Mérlegek hatalmas bátorságról tehetnek tanúbizonyságot
Október utolsó hete is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp október 26.: a Skorpiók izgalmas kalandba vágnak bele, a Nyilasok csalódnak egy bizonyos személyben
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Tünetek, amiket sokan normálisnak hisznek, de valójában ADHD-ra utalnak
Sokan azt hiszik, hogy csak szétszórtak, feledékenyek vagy túlérzékenyek – pedig ezek mögött gyakran az ADHD rejtett tünetei állnak. A figyelemzavaros hiperaktivitás nem mindig látványos, és sok felnőtt csak későn jön rá, hogy évtizedek óta ezzel él.
Kipróbáltam a 3 összetevős, elalvást segítő italt, és úgy aludtam, mint a bunda
Ha tudjuk, hogy csupán ennyin múlik a pihentető alvás, lehet, hogy hamarabb összeütjük mi is az itókát!
Ez az önbizalom az élet számos területére kihat, de különösen jól jön, amikor rendet akarunk tenni magunk körül. A 40-es éveink ugyanis tele vannak feladatokkal: gondoskodunk a gyerekekről, szüleinkről, a karrierünkről, és persze próbáljuk fenntartani az otthonunk egyensúlyát is. Ilyenkor a felesleges holmik csak „zajt” jelentenek, fizikailag, mentálisan és érzelmileg is.
Ráadásul ennyi év alatt rengeteg dolog felhalmozódik. Kapcsolatok, költözések, munkahelyváltások során mindig marad valami utánunk, de ez nem jelenti azt, hogy mindennek helye is van az életünkben. Most jöjjön 7 olyan dolog, amit nyugodtan kidobhatsz, ha betöltötted a 40-et, és egy lépéssel közelebb kerülsz a harmonikus, letisztult otthonhoz.
Lássuk, melyek ezek!
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Napi horoszkóp október 27.: a Nyilasok kellemetlen szituációba keverednek, a Halak végre meglátják a fényt az alagút végén
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
7 étel, amit soha ne akkor egyél, amikor teljesen üres a gyomrod
Ha eddig ezeket etted reggelire, akkor ideje változtatnod! Azt is elmondjuk, miért!
Tünetek, amiket sokan normálisnak hisznek, de valójában ADHD-ra utalnak
Sokan azt hiszik, hogy csak szétszórtak, feledékenyek vagy túlérzékenyek – pedig ezek mögött gyakran az ADHD rejtett tünetei állnak. A figyelemzavaros hiperaktivitás nem mindig látványos, és sok felnőtt csak későn jön rá, hogy évtizedek óta ezzel él.
7 ok, amiért a felnőtt barátságok jótékony hatással vannak az egészségedre
A felnőtt barátság az élet egyik legértékesebb ajándéka. Gyerekként a barátkozás természetes, azonban minél idősebbek vagyunk, annál nehezebben tudunk minőségi, értékes kapcsolatokat kiépíteni. Pedig pont ebben az életszakaszban lenne a legnagyobb szükségünk rá – amikor a világ gyors, a stressz állandó, és a hétköznapok zajában könnyű elveszíteni a saját hangunkat...
Heti horoszkóp október 27-november 2.: a Rákokra nagy feladat teljesítése vár, a Mérlegek hatalmas bátorságról tehetnek tanúbizonyságot
Október utolsó hete is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp október 26.: a Skorpiók izgalmas kalandba vágnak bele, a Nyilasok csalódnak egy bizonyos személyben
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!