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DIY adventi kopogtatók, amelyeket te is el tudod készíteni
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Ahogy közeledik a december, egyre nagyobb kedvünk támad ünnepi hangulatba öltöztetni az otthonunkat. Előkerülnek a fényfüzérek, a karácsonyi díszek, az illatgyertyák, és persze az adventi koszorúk is. Van azonban egy dekoráció, amelyről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, pedig már azelőtt ünnepi hangulatot teremthet, hogy egyáltalán belépnénk a lakásba: ez pedig nem más, mint az adventi kopogtató.
A boltokban természetesen rengeteg gyönyörű változatot találhatsz, de miért ne készítenéd el inkább a sajátodat? A DIY kopogtatók személyesebbek, és sok esetben pénztárcabarátabbak is, különösen akkor, ha a korábbi évek dekorációit vagy a természetben gyűjtött alapanyagokat használod fel. Ráadásul az elkészítésük szuper hétvégi program lehet, akár egyedül, akár a barátnőiddel vágsz bele.
Lássuk!
Színes masnikkal díszített adventi kopogtató
A masnik idén sem hiányozhatnak a karácsonyi dekorációkból, de ezúttal nem a klasszikus piros és arany változatoké a főszerep! A színes, vékony szalagokkal díszített fenyőkoszorú egyszerre játékos, modern és egy kicsit retró, ráadásul tökéletes választás, ha valami igazán egyedi dekorációval dobnád fel a bejárati ajtódat. A rózsaszín, világoskék, lila és sárga masnik különösen jól mutatnak a sötétzöld fenyőágak között, az apró arany gömbök pedig egy kis ünnepi csillogást is csempésznek az összhatásba.
Amire szükséged lesz: fenyőágas koszorúalap, különböző színű vékony szaténszalagok, apró arany karácsonyfagömbök és virágkötöző drót.
Az elkészítéshez először vágd a szalagokat egyforma hosszúságú darabokra, majd készíts belőlük apró masnikat. Ezeket helyezd el elszórtan a koszorún úgy, hogy a színek egyenletesen oszoljanak el, de az összhatás mégis természetes és játékos maradjon. A masnikat vékony dróttal rögzítheted a fenyőágakhoz, végül pedig néhány apró arany gömbbel egészítsd ki a dekorációt. A legjobb benne, hogy szinte bármilyen színkombinációval működik, így könnyedén a saját ízlésedre szabhatod.
Minimalista fenyőkoszorú óriási fehér masnival
Néha tényleg a legegyszerűbb dekorációk a legszebbek, és ez a kopogtató tökéletes bizonyíték rá. A dús, sötétzöld fenyőágak és a hatalmas, krémfehér masni kombinációja egyszerre elegáns, időtálló és különleges. Ez a dekoráció remekül illik a skandináv minimalizmushoz és a visszafogott, luxushatású karácsonyi enteriőrökhöz, ráadásul akkor is fantasztikusan mutat, ha egyetlen további dísszel sem egészíted ki.
Amire szükséged lesz: dús fenyőkoszorú-alap, széles fehér vagy krémszínű szatén- vagy bársonyszalag, vékony virágkötöző drót.
Először igazítsd el a fenyőágakat úgy, hogy a koszorú minél dúsabb és egyenletesebb legyen. Ezután készíts egy nagyobb, látványos masnit a választott szalagból, ügyelve arra, hogy két hosszú szalagvég is lelógjon róla. A masnit rögzítsd a koszorú felső részéhez, majd hagyd, hogy a szalagok szabadon fussanak le a zöld ágak előtt. Ha igazán elegáns hatásra vágysz, érdemes jó tartású, vastagabb szalagot választanod, amely szépen megtartja a formáját. Ennél a kopogtatónál éppen az a lényeg, hogy ne zsúfold tele további díszekkel: a fenyő természetes szépsége és az egyetlen hangsúlyos masni önmagában is tökéletes párosítás.
Elegáns kopogtató karácsonyfadíszekből
Ki mondta, hogy a karácsonyfadíszek kizárólag a fán mutatnak jól? Ha akad otthon néhány megunt gömbdíszed, egy kis kreativitással elképesztően látványos kopogtatót készíthetsz belőlük. Ez a megoldás különösen jó választás, ha szereted a csillogó, elegáns dekorációkat, de nem szeretnél minden évben teljesen új karácsonyi kiegészítőkre költeni.
Amire szükséged lesz: koszorúalap, különböző méretű műanyag karácsonyfagömbök, ragasztópisztoly, széles szalag.
Az első lépés a színpaletta meghatározása. Az arany, a pezsgőszín és a gyöngyházfehér kombinációja például kifejezetten kifinomult hatást kelt, de a piros és rózsaszín gömbök is nagyon játékosak. A nagyobb gömböket helyezd el először az alapon, majd a kisebbekkel töltsd ki a köztük maradó réseket. Ha a díszek akasztófüle stabil, dróttal is rögzítheted őket. A ragasztópisztoly inkább védett, beltéri elhelyezéshez praktikus. A különböző méretű és felületű gömbök, matt, fényes vagy csillámos, kombinálásával sokkal izgalmasabb lesz a végeredmény.
Szárított narancsból készült adventi kopogtató
Ha igazán különleges, illatos ünnepi dekorációra vágysz, akkor a szárított narancsból készült kopogtató tökéletes választás lehet.
Az ilyen típusú kopogtató egyik legnagyobb előnye, hogy kicsit eltér a klasszikus fenyőágas változatoktól, mégis abszolút karácsonyi hatású. A szárított gyümölcsökből készült dekorációk ráadásul az utóbbi években újra nagyon népszerűvé váltak.
mire szükséged lesz: koszorúalap, sok szárított narancskarika, ragasztópisztoly vagy vékony drót, fahéjrúd, csillagánizs, esetleg egy szép bársony- vagy szaténszalag.
Első lépésként készítsd elő a narancskarikákat. Ehhez szeleteld fel a narancsokat nagyjából fél centi vastagra, majd papírtörlővel itasd le róluk a felesleges nedvességet. Ezután sütőpapírral bélelt tepsin, alacsony hőfokon, nagyjából 80-100 fokon több órán át szárítsd őket, közben pedig időnként fordítsd meg a szeleteket. Akkor lesznek igazán jók, ha már nem nedvesek, de még megtartják a szép formájukat és a színüket.
Ha elkészültek a szárított narancsok, kezdd el őket körkörösen rögzíteni a koszorúalapra, enyhén fedésben, hogy szép, tömött hatást kapj. Ha szeretnéd, a narancsok közé tehetsz fahéjrudakat vagy csillagánizst is, de az is nagyon szép, ha a kopogtató szinte teljes egészében csak a gyümölcsszeletekből áll. A tetejére köss egy nagyobb masnit, és már kész is a különleges, illatos adventi dekorációd.
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