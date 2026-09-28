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Dirty chai: így készítsd el otthon a szezon kedvenc italát
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Van az ősznek az a pontja, amikor már nem elég egy sima kávé. Valami melegebb, fűszeresebb, kicsit bekuckózósabb italra vágyunk, amit akár munka közben, akár egy lassú hétvégi reggelen jólesik kortyolgatni. A pumpkin spice latte ilyenkor szinte automatikusan előkerül, de ha valami kevésbé édes, kicsit karakteresebb alternatívát keresel, érdemes adni egy esélyt a dirty chai-nak.
A dirty chai tulajdonképpen a chai latte és az eszpresszó találkozása. A klasszikus chai fekete teából, tejből és fűszerekből készülhet, a receptek pedig családonként és régiónként is változhatnak. Gyakori benne többek között a kardamom, a fahéj, a gyömbér, a szegfűszeg és a fekete bors. Ha ehhez hozzáadsz egy adag kávét vagy eszpresszót, máris megkapod a dirty chai-t.
Mitől „dirty” a dirty chai?
Lényegében csakis a kávétól. A chai teahoz szimplán csak hozzáadsz egy adag presszót. A végeredmény valahol egy latte, egy fűszeres tea és egy erősebb reggeli kávé között van.
Dirty chai recept otthon
Egy adaghoz szükséged lesz:
1 adag eszpresszóra
1 filter erős fekete teára
kb. 150-200 ml tejre vagy növényi italra
1/4 teáskanál őrölt fahéjra
egy csipet őrölt kardamomra
egy kevés friss vagy őrölt gyömbérre
egy csipet szegfűszegre
ízlés szerint mézre, juharszirupra vagy barna cukorra
Ha van otthon egész kardamomod, fahéjrudad vagy friss gyömbéred, természetesen ezekkel még aromásabb lesz. A klasszikus chai receptekben a fűszereket gyakran vízben főzik össze, majd ezután kerül bele a fekete tea, a tej és az édesítés.
Így készítsd el
Először melegítsd fel a tejet a fűszerekkel együtt egy kisebb lábasban. Nem kell felforralni, elég, ha forró lesz és elkezd szépen illatozni. Ezután add hozzá a fekete teát, és hagyd ázni néhány percig.
A chai alap elkészítésénél érdemes erősebb fekete teát választani, mert a tej és a kávé is tompít valamennyit az ízén. A chai receptek egyik legegyszerűbb változata egyébként mindössze fekete teából, kardamomból, tejből és cukorból áll, tehát akkor sem kell lemondanod róla, ha nincs otthon komplett fűszerkészleted.
Közben készíts el egy adag eszpresszót vagy egy kis adag erős kávét. Öntsd egy nagyobb bögrébe, majd szűrd rá a fűszeres-tejes chai alapot.
Ha szeretnél kávézósabb végeredményt, a tejet előtte fel is habosíthatod. A tetejére mehet még egy kevés fahéj, és kész is.
Ha egyszerűbb verzióra vágysz
A dirty chai egyik legjobb tulajdonsága, hogy tényleg lehet vele csalni.
Ha nincs kedved külön fűszereket méricskélni, használhatsz előre elkészített chai koncentrátumot vagy chai teakeveréket. Ilyenkor csak melegítsd össze tejjel, majd önts hozzá egy adag eszpresszót.
Arra viszont érdemes figyelni, hogy sok chai koncentrátum eleve édesített, ezért mielőtt még mézet vagy szirupot tennél bele, előbb kóstold meg.
Így nagyjából öt perc alatt elkészül, és még csak különösebb barista-skillekre sincs szükséged.
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