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Ezt az egy vitamint érdemes ősszel komolyabban venni – az ételekből nehéz eleget bevinni belőle
Forrás: Pexels/Jonathan Borba
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Ősszel szinte automatikusan előkerülnek a C-vitaminos pezsgőtabletták és az immunrendszert támogató készítmények, pedig van egy másik tápanyag, amelynek pótlása ebben az időszakban különösen indokolt lehet. Ez a D-vitamin, amely többek között hozzájárul a normál csontozat és izomműködés fenntartásához, valamint szerepet játszik az immunrendszer megfelelő működésében is. A D-vitamin némileg kilóg a vitaminok sorából: szervezetünk a jelentős részét a bőrünket érő UV-B-sugárzás segítségével állítja elő, élelmiszerekből pedig viszonylag nehéz megfelelő mennyiséghez jutni. Nem véletlen, hogy Magyarországon éppen az őszi-téli hónapokra javasolják a pótlását.
A különlegessége, hogy bár bizonyos élelmiszerekben megtalálható, természetes forrásainak száma meglehetősen korlátozott. Az amerikai National Institutes of Health szerint nagyon kevés étel tartalmaz természetes módon jelentős mennyiségű D-vitamint; a legjobb forrásai közé főként a zsírosabb halak tartoznak. Emiatt pusztán a táplálkozásból elegendő D-vitaminhoz jutni nem egyszerű.
Mi történik ősszel?
Tavasszal és nyáron a szervezetünk a bőrt érő napsugárzás hatására képes D-vitamint előállítani. Ősszel azonban nemcsak kevesebb időt töltünk a szabadban, hanem a napsugarak beesési szöge is megváltozik. Magyarország földrajzi elhelyezkedése miatt ősztől tavaszig nem jutunk elegendő, a D-vitamin képződéséhez szükséges UV-B-sugárzáshoz, ezért ebben az időszakban különösen fontossá válik a pótlás. A magyar szakmai konszenzus szerint a D-vitamin-hiány hazánkban rendkívül gyakori, különösen a tél végére. Ez magyarázza azt is, miért nem feltétlenül elég, ha novemberben is megpróbálunk naponta sétálni a napsütésben. A szabad levegő természetesen továbbra is fontos, de az őszi-téli napfényből már nem feltétlenül tudunk elegendő D-vitamint előállítani.
De miért nem elég egyszerűen D-vitaminban gazdag ételeket enni?
Mert nincs belőlük túl sok. A természetes D-vitamin-források között elsősorban a lazac, tonhal, szardínia és más zsíros halak, a halmájolaj, a tojássárgája és a máj szerepelnek. Kisebb mennyiség egyes sajtokban és gombákban is előfordulhat, bizonyos élelmiszereket pedig mesterségesen dúsítanak D-vitaminnal. A probléma az, hogy ezekből az ételekből a legtöbben nem fogyasztanak nap mint nap akkora mennyiséget, amely önmagában biztosítaná a szükséges D-vitamint. Éppen ezért a táplálkozás ugyan hozzájárulhat a bevitelhez, az őszi-téli időszakban nem feltétlenül képes teljes egészében átvenni a napfény szerepét.
Mennyi D-vitaminra van szükségünk?
A jelenlegi magyar konszenzusajánlás szerint felnőttek számára az UV-B-sugárzástól mentes időszakban napi 2000 NE D3-vitamin bevitele javasolt a megfelelő D-vitamin-szint fenntartásához. Az Egészségvonal ezt októbertől márciusig tartó időszakként határozza meg. Fontos azonban, hogy a „minél több, annál jobb” elv itt egyáltalán nem működik. A D-vitamin zsírban oldódó vitamin, ezért túlzott mennyiségben felhalmozódhat a szervezetben, a tartós túladagolás pedig egészségügyi problémákat okozhat. Nagyobb dózis alkalmazása előtt ezért érdemes orvossal egyeztetni, különösen akkor, ha valaki valamilyen alapbetegséggel él vagy más készítményekből is fogyaszt D-vitamint.
A D-vitaminról sokáig elsősorban a csontok egészsége kapcsán hallhattunk, és valóban fontos szerepet játszik a kalcium és a foszfor megfelelő hasznosulásában, ezáltal a normál csontozat és fogazat fenntartásában. Emellett azonban az izmok és az immunrendszer normál működéséhez is hozzájárul. Ez persze nem jelenti azt, hogy a D-vitamin valamiféle csodaszer lenne, amely megvéd minden őszi-téli betegségtől. A cél sokkal prózaibb, de annál fontosabb: elkerülni a hiányállapot kialakulását egy olyan időszakban, amikor a szervezet természetes D-vitamin-termelésének legfontosabb forrása, az elegendő UV-B-sugárzás, nagyrészt kiesik. Vagyis ha van vitamin, amelyről ősszel valóban érdemes eszünkbe jutnia, hogy utánanézzünk, megfelelő mennyiséget kapunk-e belőle, akkor a D-vitamin biztosan ott van a lista élén.
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