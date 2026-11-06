Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

Ezt az egy vitamint érdemes ősszel komolyabban venni – az ételekből nehéz eleget bevinni belőle

#Vitamin
#D-vitamin
#vitaminpótlás
#Télen
##joynapok
#ősszel
#vitaminpótlás ősszel
Bíborka
Életmód
Utoljára frissült: 2026. november 5. 13:56

Forrás: Pexels/Jonathan Borba

Ezt az egy vitamint érdemes ősszel komolyabban venni – az ételekből nehéz eleget bevinni belőle
A nap cikke

Íme a 7 legújabb kutyafajta, amit idén ismertek csak el: és egyik szebb, mint a másik

Talán nem is tudtad eddig, de az elmúlt szűk 1 évben rögtön hét új fajtát is regisztráltak!

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Divat

7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés

Eleged van abból, hogy minden reggel a szekrény előtt állsz tanácstalanul? Mutatunk hét sokoldalú ruhadarabot, amelyekke...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...
Advertisement

Divat

Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül

Attól, hogy egy ruhadarab meghódította a közösségi médiát, még nem biztos, hogy a gardróbodban is beválik. Mutatjuk, hog...

Életmód

Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!

Tojásleves, tökfőzelék, vadas sertésragu: van olyan étel, amelynek már a nevétől is kiráz a hideg és újra az iskolai ebé...

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Promóciók

A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le

Ez a nagyszerű krém az összetevők lehető legjobb kombinációját ötvözi, hogy bőröd puhábbá, feszesebbé és ragyogóbbá tegy...

Promóciók

Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek

Ha pörög a napod, jól jön egy snack, ami nemcsak finom, hanem tudatosan passzol az életmódodhoz is. A Good Calories megú...

Divat

Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal

Mutatjuk, hogyan hozhatod ki a legtöbbet az őszi ruhatáradból, akkor is, ha a visszafogott eleganciát szereted, és akkor...

Promóciók

JOY-napok az Allee-ban: vásárlás mellé élmények is járnak

A JOY-napok idején az Allee Bevásárlóközpont nemcsak kihagyhatatlan kedvezményekkel, hanem izgalmas programokkal is vár....
Olvasd el!

„A legrondább, akit valaha láttam” - Híres nők, akiknek földig rombolták az önbizalmát a netezők

Csúnyának nevezték őket, a testükön gúnyolódtak, ők pedig őszintén elmesélték, mennyi fájdalmat okoztak a kegyetlen kommentek.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 5.: a Rákok nagy volumenű feladatot kapnak, a Vízöntők hamis ígéretre fáznak rá

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Olvasd el!

6 sztár, aki feloldatta a töltéseit – és megmutatta, hogyan néz ki nélkülük

Éveken át úgy tűnt, Hollywoodban a töltések jelentik az egyik leggyorsabb utat a fiatalosabb arcvonásokhoz. Az utóbbi időben azonban egyre több sztár dönt úgy, hogy visszafordítja korábbi szépészeti beavatkozásait.

Olvasd el!

7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés

Eleged van abból, hogy minden reggel a szekrény előtt állsz tanácstalanul? Mutatunk hét sokoldalú ruhadarabot, amelyekkel télen is gyerekjáték lesz az öltözködés.

Olvasd el!

Ilyen gyönyörű Palvin Barbara anyukája: te láttad már?

Barbi szülei Amerikába utaztak, hogy a kis Sylvie születése után segítsenek a friss szülőknek. Ennek kapcsán osztott meg a magyar modell egy friss fotót édesanyjáról.

Facebook
Twitter
Pinterest
Van egy vitamin, amelyre különösen érdemes odafigyelni.

Ősszel szinte automatikusan előkerülnek a C-vitaminos pezsgőtabletták és az immunrendszert támogató készítmények, pedig van egy másik tápanyag, amelynek pótlása ebben az időszakban különösen indokolt lehet. Ez a D-vitamin, amely többek között hozzájárul a normál csontozat és izomműködés fenntartásához, valamint szerepet játszik az immunrendszer megfelelő működésében is. A D-vitamin némileg kilóg a vitaminok sorából: szervezetünk a jelentős részét a bőrünket érő UV-B-sugárzás segítségével állítja elő, élelmiszerekből pedig viszonylag nehéz megfelelő mennyiséghez jutni. Nem véletlen, hogy Magyarországon éppen az őszi-téli hónapokra javasolják a pótlását.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 5 jel, hogy nem jut elég D-vitamin a szervezetedbe: ősszel és télen különösen figyelj rájuk

A különlegessége, hogy bár bizonyos élelmiszerekben megtalálható, természetes forrásainak száma meglehetősen korlátozott. Az amerikai National Institutes of Health szerint nagyon kevés étel tartalmaz természetes módon jelentős mennyiségű D-vitamint; a legjobb forrásai közé főként a zsírosabb halak tartoznak. Emiatt pusztán a táplálkozásból elegendő D-vitaminhoz jutni nem egyszerű.

Mi történik ősszel?

Tavasszal és nyáron a szervezetünk a bőrt érő napsugárzás hatására képes D-vitamint előállítani. Ősszel azonban nemcsak kevesebb időt töltünk a szabadban, hanem a napsugarak beesési szöge is megváltozik. Magyarország földrajzi elhelyezkedése miatt ősztől tavaszig nem jutunk elegendő, a D-vitamin képződéséhez szükséges UV-B-sugárzáshoz, ezért ebben az időszakban különösen fontossá válik a pótlás. A magyar szakmai konszenzus szerint a D-vitamin-hiány hazánkban rendkívül gyakori, különösen a tél végére. Ez magyarázza azt is, miért nem feltétlenül elég, ha novemberben is megpróbálunk naponta sétálni a napsütésben. A szabad levegő természetesen továbbra is fontos, de az őszi-téli napfényből már nem feltétlenül tudunk elegendő D-vitamint előállítani.

De miért nem elég egyszerűen D-vitaminban gazdag ételeket enni?

Mert nincs belőlük túl sok. A természetes D-vitamin-források között elsősorban a lazac, tonhal, szardínia és más zsíros halak, a halmájolaj, a tojássárgája és a máj szerepelnek. Kisebb mennyiség egyes sajtokban és gombákban is előfordulhat, bizonyos élelmiszereket pedig mesterségesen dúsítanak D-vitaminnal. A probléma az, hogy ezekből az ételekből a legtöbben nem fogyasztanak nap mint nap akkora mennyiséget, amely önmagában biztosítaná a szükséges D-vitamint. Éppen ezért a táplálkozás ugyan hozzájárulhat a bevitelhez, az őszi-téli időszakban nem feltétlenül képes teljes egészében átvenni a napfény szerepét.

Kép
forrás: Getty Images/Darina Belonogova

Mennyi D-vitaminra van szükségünk?

A jelenlegi magyar konszenzusajánlás szerint felnőttek számára az UV-B-sugárzástól mentes időszakban napi 2000 NE D3-vitamin bevitele javasolt a megfelelő D-vitamin-szint fenntartásához. Az Egészségvonal ezt októbertől márciusig tartó időszakként határozza meg. Fontos azonban, hogy a „minél több, annál jobb” elv itt egyáltalán nem működik. A D-vitamin zsírban oldódó vitamin, ezért túlzott mennyiségben felhalmozódhat a szervezetben, a tartós túladagolás pedig egészségügyi problémákat okozhat. Nagyobb dózis alkalmazása előtt ezért érdemes orvossal egyeztetni, különösen akkor, ha valaki valamilyen alapbetegséggel él vagy más készítményekből is fogyaszt D-vitamint.

A D-vitaminról sokáig elsősorban a csontok egészsége kapcsán hallhattunk, és valóban fontos szerepet játszik a kalcium és a foszfor megfelelő hasznosulásában, ezáltal a normál csontozat és fogazat fenntartásában. Emellett azonban az izmok és az immunrendszer normál működéséhez is hozzájárul. Ez persze nem jelenti azt, hogy a D-vitamin valamiféle csodaszer lenne, amely megvéd minden őszi-téli betegségtől. A cél sokkal prózaibb, de annál fontosabb: elkerülni a hiányállapot kialakulását egy olyan időszakban, amikor a szervezet természetes D-vitamin-termelésének legfontosabb forrása, az elegendő UV-B-sugárzás, nagyrészt kiesik. Vagyis ha van vitamin, amelyről ősszel valóban érdemes eszünkbe jutnia, hogy utánanézzünk, megfelelő mennyiséget kapunk-e belőle, akkor a D-vitamin biztosan ott van a lista élén.

És a végére egy szuper hírrel is készültünk!

November 12-15. között ismét jönnek a JOY-napok, ahol nemcsak rengeteg kupon közül választhatsz, de akár 50% kedvezménnyel is vásárolhatsz. Több mint 1000 üzletben és online tudod érvényesíteni a kuponjaidat, legyen szó szépségápolásról, divatról, lakberendezésről vagy épp a kedvenc hobbijaidról - a skála nagyon széles. Érdemes csekkolni a kedvezményeket, összeállítani a bevásárlólistát és megvenni a régóta vágyott dolgokat. KATTINTS, válogass és készülj a shoppingra! A kuponokat digitálisan, a JOY Hungary appban is beszerezheted és felhasználhatod.

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Divat

7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés

Eleged van abból, hogy minden reggel a szekrény előtt állsz tanácstalanul? Mutatunk hét sokoldalú ruhadarabot, amelyekke...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...

Divat

Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül

Attól, hogy egy ruhadarab meghódította a közösségi médiát, még nem biztos, hogy a gardróbodban is beválik. Mutatjuk, hog...

Életmód

Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!

Tojásleves, tökfőzelék, vadas sertésragu: van olyan étel, amelynek már a nevétől is kiráz a hideg és újra az iskolai ebé...

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Promóciók

A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le

Ez a nagyszerű krém az összetevők lehető legjobb kombinációját ötvözi, hogy bőröd puhábbá, feszesebbé és ragyogóbbá tegy...

Promóciók

Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek

Ha pörög a napod, jól jön egy snack, ami nemcsak finom, hanem tudatosan passzol az életmódodhoz is. A Good Calories megú...

Divat

Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal

Mutatjuk, hogyan hozhatod ki a legtöbbet az őszi ruhatáradból, akkor is, ha a visszafogott eleganciát szereted, és akkor...

Promóciók

JOY-napok az Allee-ban: vásárlás mellé élmények is járnak

A JOY-napok idején az Allee Bevásárlóközpont nemcsak kihagyhatatlan kedvezményekkel, hanem izgalmas programokkal is vár....
Kép
Életmód

7 egyszerű módszer, hogy a tüdőd egészséges maradjon

A tüdőnk egészségére általában csak akkor kezdünk komolyabban figyelni, amikor köhögés, nehézlégzés vagy valamilyen légúti betegség jelentkezik.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp november 6.: az Oroszlánok számíthatnak a környezetük támogatására, a Vízöntőknek érdemes a váltást mérlegelniük

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, mielőtt azonban fejest ugrasz a hétvégi kikapcsolódásba, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a pénteki horoszkópot is, hiszen a csillagok neked is üzentek!

Kép
Életmód

"Én lettem az egyetlen gyerektelen a társaságban, és már alig találom a helyem"

Régen órákon át beszélgettünk, spontán szerveztünk programokat, és pontosan tudtuk, mi történik a másik életében.

Kép
Sztárok

Így néznek ki most A szökés sztárjai, 21 évvel a premier után

A 2000-es évek egyik legsikeresebb sorozata volt A szökés, amelynek szereplői még ennyi évvel később is nagy szeretettel beszélnek a forgatásról. De mi lett velük azóta?

Kép
Kult

Tudtad? Különleges elméje van azoknak, akik sok fantasy könyvet olvasnak

Fantasy-rajongó vagy? Döbbenetes, mire képes az elméd, miközben elmerülsz egy számodra ismeretlen univerzumban!

Kép
Divat

Ezért a mintás szoknyáért rajong most a TikTok

A leopárdminta után egy újabb állatminta hódította meg a divatrajongók szívét, és úgy tűnik, a zebramintás szoknya az idei szezon egyik legmenőbb darabja lett.