A csillagjegyed elárulja, melyik szín hozza ki belőled a legtöbbet

Van az a ruha a szekrényedben, amelyben valamiért mindig egy kicsit jobb kedved van. Vagy az a rúzs, körömlakk, táska, amit akkor veszel elő, amikor szükséged lenne még egy adag magabiztosságra. Az asztrológiában ezt a gondolatot viszi tovább az úgynevezett „power color”, vagyis erőszín: az egyes csillagjegyekhez olyan árnyalatokat társítanak, amelyek állítólag felerősítik a jegy legjellemzőbb tulajdonságait.

Vajon tényleg az a színed, amit a csillagok választanának neked?

Kos – piros

Ha van szín, amely nem szeret észrevétlen maradni, az a piros – szóval ennél jobb párost nehéz lenne találni a Kossal. Az asztrológiában a jegyet a Marssal társítják és lendületes, kezdeményező, versengő energiát tulajdonítanak neki, ezért az intenzív piros szinte adja magát. Nem kell persze tetőtől talpig vörösbe öltöznöd. Egy piros rúzs, egy bordó köröm, egy élénk táska vagy akár egy piros edzőszett is elég ahhoz, hogy azonnal határozottabb legyen az összhatás. De ha Kosként a piros monokróm szett gondolatára csillan fel a szemed, senki sem lepődik meg.

Bika – zöld

A Bika erőszíne a zöld, ami tökéletesen illik ehhez a földjegyhez. Az asztrológia stabilitást, érzékiséget, természetközeliséget és a szép dolgok szeretetét társítja hozzá, a zöld pedig éppen ezt a nyugodt, mégis nagyon gazdag világot idézi. Asztrológus szerint a szín a Bika növekedéshez és bőséghez kötődő oldalát is szimbolizálja.

Ráadásul nem kell rögtön harsány smaragdzöldben gondolkodnod. Egy zsályazöld pulóver, olívás kabát, mély erdőzöld ruha vagy egy elegáns zöld táska ugyanúgy működhet. A Bika amúgy is az a jegy, amely valószínűleg inkább vesz egy gyönyörű, jó minőségű darabot, mint öt olyat, amit két hét múlva megun.

Ikrek – sárga

Az Ikrekhez a sárga tartozik: vidám, feltűnő, állandóan mozgásban van – legalábbis vizuálisan –, és egyszerűen nehéz nem észrevenni. Az asztrológia az Ikreket kíváncsi, kommunikatív és gyors gondolkodású jegyként írja le, amelyet a Merkúr ural, ezért az élénk, játékos sárga jól passzol hozzá. A legjobb benne, hogy rengeteg verziója létezik. Egy vajsárga felső egészen romantikus lehet, a citromsárga már sokkal vagányabb, míg egy mustársárga darab ősszel is könnyen beilleszthető a gardróbba. És ha valaki képes egyik nap minimalistának, másnap pedig maximalistának öltözni, az valószínűleg éppen egy Ikrek.

Rák – fehér és ezüst

A Hold által uralt Rákhoz a fehér és az ezüst kapcsolódik – ennél költőibb párosítást aligha lehetne kitalálni. Az asztrológiában a jegyet érzékenységgel, intuícióval és erős érzelmi világgal társítják, az ezüst pedig a holdfényre utal, míg a fehér tiszta, nyugodt alapot ad hozzá. És ez divatban meglepően könnyen működik. Egy tökéletes fehér ing, egy krémszínű kötött pulóver vagy ezüst ékszerek akkor is jó ötletnek bizonyulnak, ha egyébként messziről kerülöd az asztrológiát. Ha pedig egyszerre viseled a kettőt, máris megvan az a kicsit éteri, holdfényes Rák-vibe.

Oroszlán – arany

Meglepődtél? Valószínűleg nem. Az Oroszlánt az asztrológiában a Nap uralja és hozzá kapcsolják a magabiztosságot, kreativitást, nagylelkűséget, valamint azt a bizonyos „belépek a szobába, és mindenki odanéz” energiát. Mi más lehetne tehát az erőszíne, mint az arany? Szerencsére ehhez még csak aranyszínű ruhát sem kell felvenned. Statement fülbevaló, rétegezett nyakláncok, arany cipőrészletek vagy egy csillogó táska is bőven elég lehet. Persze egy Oroszlánnak azt mondani, hogy ne vigye túlzásba a csillogást, nagyjából olyan, mintha azt kérnénk a Naptól, hogy ma világítson egy kicsit kevésbé.

Szűz – barna és zöld

A Szűz esetében megint visszatérünk a természethez. Földjegyként hozzá elsősorban a barna és a zöld árnyalatait társítják: stabilak, letisztultak és praktikusak, közben pedig meglepően sokféleképpen kombinálhatók. Ez tökéletesen passzol ahhoz a rendezett, részletekre figyelő stílushoz, amelyet az asztrológia a Szűzhöz kapcsol. Gondolj csokoládébarnára, olívazöldre, mohazöldre vagy mély khakira – együtt pedig különösen elegánsak. Extra előny, hogy ezekből a színekből nagyon könnyű olyan kapszulagardróbot építeni, amelyben szinte minden mindennel működik. A Szűz ezt feltehetően már táblázatba is rendezte.

Mérleg – rózsaszín és kék

A Vénusz által uralt Mérleghez két finomabb szín, a rózsaszín és a kék társul. Az asztrológiában a Mérleg egyik kulcsszava az egyensúly, emellett fontos számára a harmónia, a szépség és az esztétikum – így logikus, hogy nem egyetlen árnyalatot, hanem rögtön egy egymást kiegészítő párost kapott.

A pasztellrózsaszín világoskékkel romantikus és lágy, de ugyanez a kombináció sokkal feltűnőbben is működhet egy pink és kobaltkék color blocking szettben. Vagyis attól függően variálhatod, milyen hangulatban vagy. Ami különösen praktikus egy olyan jegynél, amely állítólag egy kávérendelés előtt is képes minden lehetséges opció előnyeit és hátrányait végiggondolni.

Skorpió – fekete

Valószínűleg senki nem látott még olyan csillagjegyes listát, amelyen a Skorpió pasztell barackszínt kapott volna. Az ő erőszíne a fekete, amely jól illeszkedik ahhoz a titokzatos, intenzív és mély karakterhez, amelyet az asztrológia ehhez a vízjegyhez társít. A fekete ráadásul divatszempontból szinte csalás, hiszen nehéz mellényúlni vele. Fekete blézer, csipkés ruha, bőrdzseki vagy egy tetőtől talpig monokróm összeállítás is tökéletes lehet. Ha pedig egy kis dráma is kerül a történetbe áttetsző anyagokkal, mély bordó rúzzsal vagy füstös szemsminkkel, akkor már tényleg teljes a Skorpió-hatás.

Nyilas – lila

A Nyilas erőszíne a lila. Elsőre talán kevésbé egyértelmű párosítás, mint a Kos és a piros, de az asztrológiai magyarázat szerint nagyon is passzol hozzá: a Nyilast kíváncsisággal, szabadságvággyal, utazással, filozófiával és a világ megismerésének vágyával kapcsolják össze. A lilát ráadásul nem kell kizárólag mély padlizsánárnyalatként elképzelni. Levendula, orgona, ametiszt vagy vibráló ibolya – bőven van miből válogatni. Ha eddig ódzkodtál tőle, kezdd egy táskával, cipővel vagy fülbevalóval, egy Nyilas amúgy sem arról híres, hogy sokáig félne valami újat kipróbálni.

Bak – barna és szürke

A Baknak jutottak a neutrális árnyalatok: barna és szürke. És mielőtt rávágnád, hogy ez kicsit unalmas, gondolj egy tökéletesen szabott szürke nadrágkosztümre, csokoládébarna velúrra vagy egy gyönyörű grafitszürke gyapjúkabátra. Máris egészen másképp hangzik.

Az asztrológia szerint a Bak céltudatos, gyakorlatias, kitartó és szereti a hosszú távon működő dolgokat - vagyis nagyjából pontosan úgy áll a ruháihoz is, ahogy az élet többi területéhez. A klasszikus barna és szürke pedig nem akar minden szezonban új trendnek megfelelni. Egy jó Bak-gardrób valószínűleg öt év múlva is ugyanolyan elegáns lesz.

Vízöntő – kék

A Vízöntő levegőjegy, mégis a kék az erőszíne. Az asztrológiában innovatív, független, eredeti gondolkodású karakterként jelenik meg, amely szeret kicsit másképp csinálni mindent, mint a többiek. A jegyhez hagyományosan szintén kéket és ezüstös tónusokat társítanak. És itt tényleg nem muszáj visszafogni magad: halvány babakéktől az akvamarinen át egészen az elektromos kékig bármi jöhet. Egy különleges szabású kék felső vagy futurisztikus kiegészítő talán még jobban illik a Vízöntőhöz, mint egy klasszikus darab. Elvégre ha valaki három hónappal mindenki más előtt elkezd hordani valamit, jó eséllyel ő lesz az.

Halak – világoszöld

A Halak álmodozó, intuitív és kreatív világához a világoszöldet társítják, különösen azokat az árnyalatokat, amelyek egy kicsit a tenger színeit idézik. Gondolj mentára, seafoam greenre vagy egészen halvány zsályára: lágyak, különlegesek és van bennük valami szinte mesebeli.

A Halak ráadásul vízjegy, ezért ezek a tónusok még jobban működnek könnyű, lebegő anyagokon. Egy világoszöld szaténszoknya, áttetsző blúz vagy apró kiegészítő pont elég lehet ahhoz, hogy behozd ezt a színt a gardróbodba. Ha pedig rózsaszínnel, kékkel vagy krémfehérrel párosítod, már kész is az a kissé romantikus, álomszerű összhatás, amely nagyon Halak.