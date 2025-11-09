Horoszkóp
Ez a kutyafajta passzol hozzád leginkább – a csillagjegyed szerint

Életmód, Kutya-macska
Utoljára frissült: 2025. november 9. 09:35

Forrás: RF Pictures / Getty Images

Kopasz és szakállas férfi a kutyájával
Négylábú barátaink elképesztően sokfélék lehetnek, ez nemcsak az adott kutyától, hanem a fajtától is függ. De az emberek sem egyformák.

A horoszkóp roppant érdekes és izgalmas dolog, az pedig már hozzáállás kérdése, hogy ki mennyire hisz benne. Mindenesetre sokaknak szilárd meggyőződése, hogy a csillagjegy igenis sokat elmond a személyiségünkről, emberi kapcsolatainkról, sőt akár sorsunkról, szerencsénkről is – még akkor is, ha ezt tudományosan aligha lehet bizonyítani.

Márpedig ha abból indulunk ki, hogy csillagjegyünk valóban meghatározza személyiségünket, akkor miért ne lehetne ez alapján kiválasztani hű négylábú társunkat, családtagként imádott kutyánkat? Hiszen az ebek nagyon sokszor gazdáik tulajdonságait tükrözik valamilyen formában, ezért hát a People magazin nyomán megnéztük, mely csillagjegyhez milyen kutyafajta illik leginkább.

Kattints a galériára, és tudd meg, csillagjegyed szerint melyik kutyus lehet az ideális társ számodra:

Az InStyle Men írása.

