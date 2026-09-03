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4 csillagjegy, akinek Yehuiah angyal most csodát hoz: hosszú évek terhét veszi el tőlük

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#őrangyal
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Léna
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Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 3. 10:37

Forrás: Getty Images

4 csillagjegy, akinek Yehuiah angyal most csodát hoz: hosszú évek terhét veszi el tőlük
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Szeptember első napjaiban járunk, és ezzel együtt ritka angyali időszak vette kezdetét. Ez bizony négy csillagjegy számára nagyon nagy változást hoz magával.

Érezted már azt, hogy nem is igazán valami hatalmas változásra lenne szükséged, hanem arra, hogy letehess végre egy nagyobb terhet? Valamit, ami régóta nyomja a lelked, sötét felhőként követ, és egyszerűen nem tudsz elengedni egyedül? Lehet ez egy régi kapcsolat, ami már véget ért a gyakorlatban, de te újra és újra gondolsz az exedre. Vagy épp mások elvárásai, amiknek próbálsz megfelelni, de hát ki bírja ezt egész életében megtenni? Vagy éppen egy olyan teher, amit valójában soha nem is nekünk kellett volna magunkra vennünk. Biztos rögtön eszedbe jutott, mi is ez...

Nos, jó hírünk van, mert a spirituális hagyomány szerint szeptember eleje az elengedésről, a terhektől való elszakadásról szól!

Tanítók szerint ugyanis 72 angyal létezik, és a Shem HaMephorash ezoterikus rendszer felosztja, melyik angyal mikor uralkodik igazán. E szerint szeptember 3. és 7. között Yehuiah, a 33. angyal időszaka következik. Nevét gyakran úgy fordítják: „Isten, aki mindent tud”, és a hűséghez, a tisztánlátáshoz, a felelősséghez, a helyes rendhez és ahhoz a képességhez kapcsolódik, hogy felismerjük, minek – vagy épp kinek – nincs helye az életünkben.

Hatása pedig különösen erős lesz négy csillagjegy életében, akinek évek óta húzódó terhet segít levenni a vállukról. Köztük vagy? Derítsük ki!

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4 csillagjegy, akinek Yehuiah angyal most csodát hoz

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