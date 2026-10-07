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Csak akkor keres a barátnőd, ha valami baj van? Jó tudnod: lehet, hogy ő egy crisis friend

#Párkapcsolat
#Barátság
#Barátnő
#Panaszkodás
#krízisbarát
Bessenyei Viktória
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 7. 14:04

Forrás: Pexels

Csak akkor keres a barátnőd, ha valami baj van? Jó tudnod: lehet, hogy ő egy crisis friend
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Ha van olyan barátod, akinek az üzenetét meglátva már automatikusan arra gondolsz, hogy „na, vajon most mi történt?”, könnyen lehet, hogy egy úgynevezett crisis frienddel van dolgod.

A barátságok természetes része, hogy ott vagyunk egymásnak akkor is, amikor éppen minden darabokra hullani látszik. Meghallgatjuk a másikat egy szakítás után, felvesszük a telefont egy borzalmas munkanap végén, és persze néha ugyanazt a történetet is végighallgatjuk harmadszor, mert hát erre valók a barátok. De mi történik akkor, ha egy kapcsolat szinte kizárólag ezekből a pillanatokból áll?

A TikTokon erre kezdett el terjedni a „crisis friend”, vagyis nagyjából „krízisbarát” kifejezés. Ez arra a barátra utal, aki szinte kizárólag akkor jelentkezik, amikor éppen valamilyen problémája van, miközben a hétköznapi, könnyedebb kapcsolódás szinte teljesen hiányzik az életetekből.

Mit jelent pontosan, ha valaki „crisis friend”?

Kapcsolati szakértő szerint a crisis friend az a személy, aki úgy érzi, hogy szinte folyamatosan valamilyen krízisben van, és leginkább akkor fordul a barátaihoz, amikor segítségre, tanácsra vagy érzelmi támogatásra van szüksége. Vagyis könnyen lehet, hogy hetekig nem hallasz róla, aztán egyszer csak érkezik egy hosszú üzenet arról, hogy összeveszett a párjával, kiborította a főnöke, megint csalódott valakiben, vagy fogalma sincs, mit kezdjen az életével. Te végighallgatod, próbálsz segíteni, majd amikor a helyzet rendeződik, ő ismét eltűnik. A probléma nem az, hogy szüksége van rád. Egy egészséges barátságban teljesen normális, hogy időnként az egyik fél több támogatást igényel. A gond inkább akkor kezdődik, amikor ez válik a kapcsolat alapállapotává, és szinte minden beszélgetésetek ugyanabba az irányba halad.

A szakértő viszont különbséget tesz a folyamatosan krízisek köré épülő baráti dinamika és az úgynevezett „crisis season”, vagyis egy átmeneti nehéz életszakasz között. Utóbbi ugyanis előbb-utóbb mindenkivel megtörténhet. Egy szakítás, gyász, családi probléma, munkahely elvesztése vagy más komoly élethelyzet idején teljesen érthető, ha valakinek egy ideig sokkal több támogatásra van szüksége. Attól tehát még senki nem lesz automatikusan „crisis friend”, hogy hónapokon keresztül nehéz időszakon megy keresztül, és gyakrabban támaszkodik a barátaira. A különbség inkább a hosszú távú mintázatban van. Ha évek óta azt érzed, hogy az illető szinte csak akkor talál meg, amikor baj van, miközben soha nem ír rád csak azért, hogy megkérdezze, hogy vagy, nem hív el egy kávéra, és a te problémáidra is alig marad tér, akkor már jóval egyoldalúbb kapcsolatról lehet szó.

Az egyik legárulkodóbb jel valójában a saját reakciód lehet. Ha meglátod a nevét felvillanni a telefonodon, és az első gondolatod nem az, hogy „de jó, hogy írt!”, hanem az, hogy „jaj, már megint mi történt?”, érdemes végiggondolnod, hogyan alakult ki köztetek ez a dinamika.

Egy másik jel, ha a beszélgetéseitek szinte mindig ugyanazt a forgatókönyvet követik: ő elmondja a problémáját, te meghallgatod, vigasztalod, tanácsot adsz, majd amikor jobban lesz, a kapcsolat ismét elcsendesedik. És persze az sem mellékes, hogy mi történik akkor, amikor neked lenne szükséged támogatásra. Ha ilyenkor nincs ideje, gyorsan témát vált, vagy rövidesen ismét a saját problémáinál köt ki a beszélgetés, könnyen kialakulhat az az érzésed, hogy a kapcsolat nem igazán kölcsönös.

A jó barátságban nem csak „vészhelyzetben” van szükség egymásra

Szakértő szerint az egészséges kapcsolatok egyik kulcsa a kölcsönösség. Ezt egyfajta „kapcsolati bankszámlához” hasonlítja: ha egy barátságban hosszú időn keresztül sok pozitív élményt, figyelmet, törődést és közös pillanatot „helyeztek el”, akkor természetesen beleférnek olyan időszakok is, amikor az egyik fél sokkal többet vesz ki ebből a bizonyos számlából. És itt nem kell nagy dolgokra gondolni. Egy „hogy vagy?”, egy spontán kávézás, egy vicces videó elküldése, közös program vagy egyszerűen az, hogy valaki akkor is kíváncsi rád, amikor éppen nincs szüksége semmire, mind hozzátartozik ahhoz, amitől egy barátság valóban kétoldalúvá válik.

Miért lehet egyre gyakoribb ez a jelenség?

A szakértő szerint a háttérben részben az is állhat, hogy sok embernek ma már jóval kisebb a valódi, szoros kapcsolati hálója. Emiatt előfordulhat, hogy mindazt az érzelmi támogatást, amit korábban több családtagtól, baráttól vagy egy nagyobb közösségtől kapott volna meg valaki, ma mindössze egy-két emberre helyezi rá. Ez viszont még a legerősebb barátságokat is megterhelheti. Senkitől nem várható el, hogy egyszerre legyen legjobb barát, terapeuta, párkapcsolati tanácsadó, életvezetési coach és 0–24-es lelki segélyvonal.

Ha pedig úgy érzed, hogy kezd túl sok lenni számodra egy ilyen kapcsolat, attól még nem kell azonnal megszakítanod a barátságot. Sokszor már az is rengeteget segíthet, ha őszintén jelzed, hogy te is szeretnél több könnyed, közös pillanatot, vagy egyszerűen meghúzod a saját határaidat. Mert egy jó barátság természetesen a nehéz napokon is működik, de nem kellene kizárólag azokból állnia.

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