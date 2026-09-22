Te sem tudod, mit kezdj a cottage cheese-zel? Segítünk: ezek a legjobb receptek a TikTok szerint

Velem sajnos már néhányszor előfordult, hogy megvettem a cottage cheese-t, mert épp akciós volt, de aztán teljesen megfeledkeztem róla, mert nem volt a fejemben egyetlen használható recept sem, amit elkészíthettem volna belőle. Pedig az egészség szempontjából is igazán megéri fogyasztani, hiszen teljes értékű fehérjeforrás, hosszan tartó teltségérzetet biztosít - azaz, ha reggelire eszed, délig simán kihúzod vele - stabilan tartja a vércukorszintet, alacsony a kalóriatartalma, ráadásul kutatások szerint, ha lefekvés előtt eszed, még az éjszakai izomregenerációt és testsúlykontrollt is támogatja. Természetesen, ha épp neked sem jut más eszedbe, minthogy a pirítósodra kanalazd, akkor a TikTok ebben is segítségedre lehet. Sőt, hogy ne kelljen az appot görgetned, most összegyűjtöttünk néhány szuper receptet, amit megéri kipróbálnod a hozzávaló áldásos hatásai miatt. A legjobb pedig, hogy semleges íze miatt nemcsak sós, de édes ételekben is működik, ha pedig leturmixolod, még az egyesek által kellemetlennek ítélt szemcsés állagtól is megszabadulhatsz.

Epres cottage cheese fagyi

Fagylalt cottage cheese-ből? Elsőre furcsán hangzik, pedig az egyik legnépszerűbb TikTok-recept lett belőle.

Hozzávalók 2 adaghoz:

250 g cottage cheese

150 g fagyasztott eper

1-2 evőkanál méz

½ teáskanál vaníliakivonat

néhány szem friss eper

2 db zabkeksz vagy más ropogós keksz

Elkészítés:

Tedd a cottage cheese-t, a fagyasztott epret, a mézet és a vaníliát egy turmixgépbe. Turmixold teljesen simára és krémesre. Kanalazd egy fagyasztható dobozba, és tedd néhány órára a fagyasztóba. Fogyasztás előtt hagyd néhány percig szobahőmérsékleten, hogy könnyebben kanalazható legyen. Friss eperrel és összetört keksszel tálald.

Két hozzávalós cottage cheese flatbread

Ez a TikTok egyik legegyszerűbb cottage cheese receptje: az alaphoz tényleg csak tojásra és cottage cheese-re van szükséged. Utána használhatod wrapként, megtöltheted zöldségekkel és hússal, de akár gyors pizzát is készíthetsz belőle.

Hozzávalók 1 nagyobb flatbreadhez:

200 g cottage cheese

2 tojás

½ teáskanál fokhagymapor

½ teáskanál

oregánó

só

bors

Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 180 fokra. Turmixold össze a cottage cheese-t és a tojásokat. Add hozzá a fokhagymaport, az oregánót, a sót és a borsot. Öntsd a masszát sütőpapírral bélelt tepsire, majd egy kanállal terítsd el vékony, téglalap alakban. Süsd körülbelül 25-30 percig, amíg megszilárdul és a szélei enyhén megpirulnak. Hagyd néhány percig hűlni, majd óvatosan válaszd le a sütőpapírról. Töltsd meg például salátával, paradicsommal, avokádóval és csirkével, majd tekerd fel.

Fokhagymás-articsókás cottage cheese mártogatós

A cottage cheese egyik legjobb tulajdonsága, hogy leturmixolva egészen selymes krémmé változik. A TikTokon ezért tejföl és krémsajt helyett is előszeretettel használják mártogatósokhoz. Az egyik népszerű verzió articsókával, fokhagymával, citrommal és tahinivel készül.

Hozzávalók:

250 g cottage cheese

100 g konzerv articsókaszív

1 gerezd fokhagyma

1 evőkanál tahini

1 evőkanál citromlé

1 teáskanál olívaolaj

só

frissen őrölt bors

petrezselyem vagy snidling a tetejére

Elkészítés:

Csepegtesd le az articsókát. Tedd turmixgépbe a cottage cheese-zel, fokhagymával, tahinivel, citromlével és olívaolajjal. Turmixold teljesen krémesre. Sózd, borsozd ízlés szerint. Tedd egy tálkába, locsold meg kevés olívaolajjal, és szórd meg friss zöldfűszerrel. Tálald pirítóssal, pitával, répával, uborkával vagy paprikával.

Cottage cheese cheesecake

A hagyományos sajttorta általában krémsajttal készül, a TikTok azonban természetesen ezt is cottage cheese-re cserélte. A legegyszerűbb verziókban mindössze cottage cheese, tojás és fehérjepor szerepel, mi most egy kicsit desszertszerűbb változatot mutatunk.

Hozzávalók 2-3 adaghoz:

250 g cottage cheese

1 tojás

2 evőkanál görög joghurt

1½ evőkanál cukor, méz vagy választott édesítő

1 teáskanál vaníliakivonat

1 evőkanál kukoricakeményítő

fél citrom reszelt héja

friss bogyós gyümölcs a tálaláshoz

Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 175 fokra. Tedd a cottage cheese-t, tojást, görög joghurtot, édesítőt, vaníliát és keményítőt egy turmixgépbe. Turmixold addig, amíg teljesen sima krémet kapsz. Keverd bele a reszelt citromhéjat. Öntsd a masszát egy kisebb, sütőpapírral bélelt formába. Süsd körülbelül 25-30 percig, amíg a széle megszilárdul, a közepe pedig már csak enyhén rezeg. Hagyd teljesen kihűlni, majd tedd hűtőbe. Friss málnával, áfonyával vagy eperrel tálald.

Krémes paradicsomos cottage cheese tészta

Ha szereted a krémes tésztákat, ezt mindenképpen próbáld ki. A cottage cheese itt a tejszínes szósz alternatívájaként működik, a paradicsommal együtt leturmixolva pedig selymes mártást kapsz.

Hozzávalók 2 adaghoz:

200 g tészta

200 g cottage cheese

2 evőkanál paradicsompüré

1 gerezd fokhagyma

1 evőkanál olívaolaj

½ teáskanál chilipehely

30 g reszelt parmezán

só

bors

bazsalikom

kb. ½ dl tésztafőző víz

Elkészítés:

Főzd ki a tésztát sós vízben, de mielőtt leszűröd, tegyél félre egy kevés főzővizet. Egy serpenyőben melegítsd fel az olívaolajat, és röviden pirítsd meg rajta az aprított fokhagymát. Add hozzá a paradicsompürét és a chilipelyhet, majd pirítsd 1-2 percig. Turmixold teljesen simára a cottage cheese-t. Alacsony hőfokon keverd a paradicsomos alaphoz, majd adj hozzá kevés tésztafőző vizet. Forgasd bele a kifőtt tésztát és a parmezánt. Sózd, borsozd, végül friss bazsalikommal tálald.

Avokádós cottage cheese toast chiliolajjal

Ha 5 perced van reggelit készíteni, ennél egyszerűbb receptet nehéz találni. A TikTokon az egyik népszerű változatban avokádó, cottage cheese, chiliolaj, újhagyma és citromhéj kerül a pirítósra.

Hozzávalók 1 adaghoz:

1 nagy szelet kovászos kenyér

½ avokádó

80-100 g cottage cheese

1 teáskanál chiliolaj

1 szál újhagyma

kevés citromlé

reszelt citromhéj

só

bors

Elkészítés:

Pirítsd ropogósra a kenyeret. Törd össze villával az avokádót, majd keverd össze néhány csepp citromlével és egy csipet sóval. Kend az avokádót a pirítósra. Kanalazd rá a cottage cheese-t. Locsold meg chiliolajjal. Szórd meg vékonyra szeletelt újhagymával, frissen őrölt borssal és kevés reszelt citromhéjjal.

Cottage cheese-es banánkenyér

A cottage cheese a TikTok szerint még a banánkenyeret is képes felturbózni: plusz fehérjét ad hozzá, miközben segít megőrizni a sütemény puha, szaftos állagát.

Hozzávalók:

3 érett banán

150 g cottage cheese

2 tojás

180 g liszt

1 teáskanál sütőpor

½ teáskanál szódabikarbóna

1 teáskanál fahéj

1 teáskanál vaníliakivonat

2 evőkanál méz vagy juharszirup

50 g étcsokoládé vagy dió

1 csipet só

Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 180 fokra. Törd össze villával a banánokat. Turmixold simára a cottage cheese-t, majd keverd a banánhoz. Add hozzá a tojásokat, a mézet és a vaníliát. Egy másik tálban keverd össze a lisztet, sütőport, szódabikarbónát, fahéjat és sót. Forgasd össze a száraz és nedves hozzávalókat, de ne keverd túl a tésztát. Add hozzá az apróra vágott csokoládét vagy diót. Öntsd sütőpapírral bélelt kenyérformába. Süsd körülbelül 45-50 percig, vagy amíg a közepébe szúrt tű tisztán jön ki. Szeletelés előtt hagyd kihűlni.

Ropogós cottage cheese chips

És végül a TikTok egyik legfurcsább, mégis legegyszerűbb cottage cheese receptje. Az eredeti ötlethez gyakorlatilag egyetlen hozzávaló kell: maga a cottage cheese.

Hozzávalók:

200 g cottage cheese

opcionálisan fokhagymapor

füstölt paprika

chilipehely

frissen őrölt bors

Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 190 fokra. Bélelj ki egy tepsit sütőpapírral. Kanalazz egymástól távol kisebb adag cottage cheese-t a papírra. A kanál hátával lapítsd őket vékony korongokká. Ízesítsd fokhagymaporral, füstölt paprikával vagy chilivel. Süsd addig, amíg aranybarnák és ropogósak lesznek – sütőtől és vastagságtól függően ez körülbelül 25-35 perc lehet. Vedd ki a sütőből, de ne edd meg rögtön: hagyd teljesen kihűlni, hogy még ropogósabbá váljanak.