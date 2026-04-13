Cicada – itt az új Covid variáns és minden, amit tudnod kell róla

Egészen elképesztő, hogy 6 év eltelt már azóta, hogy a COVID-19-et világjárvánnyá nyilvánította a WHO. Akkoriban, 2020 márciusa és 2023 között elképesztő intenzív időszakot éltünk meg, a mindennapjainkat a vírus árnyékában töltöttük, és reménykedtünk, hogy egyszer véget ér ez a rémálom. A veszélyhelyzetben nehezen hittük, hogy az életünk valaha normalizálódik, de ma már elmondhatjuk, hogy a koronavírus, mint téma is háttérbe szorult.

Pedig teljesen normális, hogy a vírus nem tűnt el, hanem mutálódott és most egy olyan variáns ütötte fel a fejét, ami a megszokottnál több változáson ment keresztül. A Cicada becenevet viselő BA.3.2 törzs egy friss jelentés szerint már 23 országban jelen van és elég erős a szennyvíz koncentrációja. A dokumentum rávilágít arra, hogy ennek a variánsnak a terjedése segíthet megérteni, hogy az új vírus mennyire képes kikerülni a korábbi fertőzés vagy oltás által kialakult immunvédelmet.

Mi az a Cicada?

Az Omikron variáns egyik leszármazottja, amely egy rendkívül fertőző törzs volt és amely 2021-ben vált világszerte dominánssá. A Cicada a T. Ryan Gregory evolúcióbiológustól kapta, aki a University of Guelph professzora és arra utal, hogy – akárcsak a kabócák – ez a variáns is hosszú ideig rejtőzködött. Az elődvariáns (BA.3) gyakorlatilag 2022 eleje óta nem volt jelen a keringésben, azaz gyakorlatilag eltűnt, most viszont a módosult változata bukkant elő.

Kell-e tőle tartani?

A Cicada azért váltott ki nagy figyelmet a világon, mivel egy olyan mutációról van szó, amely ellen csak részben nyújthat védelmet a meglévő oltás vagy korábbi fertőzésből származó immunitás. Az viszont megnyugtató adat, hogy annak ellenére, hogy egy eléggé fertőző vírusról van szó, eddig nem utalt jel arra, hogy súlyosabb betegséget okozna.

Mik a tünetei?

hidegrázás, hőemelkedés vagy láz

köhögés

nehézlégzés

fájó torok

orrfolyás vagy orrdugulás

ízérzékelés vagy szaglás elvesztése

fáradtság

izomfájdalom

fejfájás

hányás vagy hasmenés

Mit tehetsz, ha elkaptad a vírust?

Valószínűleg mindenki kívülről fújja az utasításokat, miszerint ne menj közösségbe, maradj otthon, pihenj és igyekezz nem megfertőzni másokat. Érdemes maszkot húzni, ha mégis el kell menned mondjuk a dokihoz, ha súlyosabb tüneteket tapasztalsz. Sokan hajlamosak vagyunk legyinteni azt gondolva, hogy a koronavírust sikerült magunk mögött hagynunk, pedig továbbra is lehet súlyosabb a lefolyása.

