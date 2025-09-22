Horoszkóp
Így fognak kinézni az egyes kutyafajták 100 év múlva a ChatGPT szerint

#Kutya
#kutyák
#AI
#mesterséges intelligencia
#kutyafajta
#ChatGPT
#100 év múlva
Kerekes Vivien
Kerekes Vivien

A JOY.hu vezető online szerkesztője.

Életmód, Kutya-macska
Utoljára frissült: 2025. szeptember 18. 18:15

Forrás: ChatGPT5

Így fognak kinézni az egyes kutyafajták 100 év múlva a ChatGPT szerint
Hogyan néznek majd ki a kedvenc kutyafajtáink 100 év múlva? A ChatGPT szerint a retrieverek még dúsabb bundát kapnak, míg a bulldogok plüssfigura-szerűvé válnak. Íme fényképes összeállításunk!
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Ez a világ 10 legintelligensebb kutyafajtája a szakértők szerint

A kutyák külseje az elmúlt évszázadokban, vagy akár csak évtizedekben rengeteget változott. Sokan nem is tudják, de "megjelenésük" idején a legtöbb fajta teljesen más vonásokkal rendelkezett, majd számos tényező együttes hatására kezdett átalakulni a külsejük olyanra, ahogy azt most ismerjük.

Miért változtak a kutyafajták?

Nos, egyrészt a célzott tenyésztés miatt; ez azt jelenti, hogy a vadászkutyákat, terelőkutyákat vagy társasági kutyákat mindig úgy válogatták tovább, hogy a kívánt jellemvonások erősödjenek (pl. hosszabb szőr, barátságos természet, rövidebb lábak). A 19–20. században aztán megjelentek a kutyakiállítások és a fajtagyakorlatok, melyek miatt sokszor a külső jegyek kerültek előtérbe a munkaképességgel szemben. Egyre fontosabb lett, hogy egy ebnek "cuki" pofija legyen vagy hosszú fülecskéje, és ezek hatására szép lassan új fajták alakultak ki. A szűkebb tenyésztési alap miatt a már meglévő fajtáknál egyes jellemzők ráadásul túlzottan felerősödtek, így aztán a már megszokott, ismert, régi fajták külseje is elkezdett változni. Ez lassú folyamat, mely nem azonnal látszódik, de épp ezért nagyon érdekes egy régi, korabeli fotót összehasonlítani a jelenlegivel; szabad szemmel is látszik, miben változtak ezek a kutyák.

Mi most ebben a témában hoztunk egy nagyon érdekes összeállítást. Megkértük a ChatGPT-t, mutassa meg, hogy néztek ki a világ leghíresebb kutyafajtái régen, majd azt is, hogy készítsen egy képet arról, szerinte ezek a kutyusok hogy fognak kinézni 100 év múlva. A fotók elképesztőek!

Mutatjuk is őket:

Galéria / 18 kép

Így fognak kinézni az egyes kutyafajták 100 év múlva a ChatGPT szerint

