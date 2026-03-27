A ChatGPT szerint ezt kell tennünk, ha 140 évig akarunk élni: a válasz megdöbbentő

Utoljára frissült: 2026. március 25. 16:32

Promóciók

Ennek a krémnek köszönhetően nem lesz többé szükséged púderre és korrektorra

Minden reggel mérgelődsz, hogyan tudnád elrejteni az arcodon lévő bőrhibákat? Gondolkoztál már azon valaha, hogy milyen ...

Promóciók

Tavaszi lendülettel a zöldebb Magyarországért

2026-ban is útjára indul a Virágos Magyarország verseny

Promóciók

Stílusos megoldás a hétköznapokra: bemutatkozik a MOVA V50 Ultra

A modern otthon ma már nemcsak arról szól, hogy szépen van berendezve. Ugyanennyire fontos az is, milyen érzés benne éln...
Az emberiséget mindig is lenyűgözte az örök élet gondolata.

Vagy legalábbis az, hogy meddig tolhatók ki az élet határai. A modern technológia, a mesterséges intelligencia és az orvostudomány fejlődése pedig most először hozta el azt az érzést, hogy talán nem is annyira elérhetetlen a 120-140 éves élettartam. De amikor a kérdést feltesszük a ChatGPT-nek vagyis a mögötte álló tudományos gondolkodásnak, a válasz nem egy varázsformula. Sőt, inkább kijózanító, mint megnyugtató.

Az életmód még mindig erősebb, mint a technológia

A hosszú élet nem egyetlen döntésen múlik. És nem is egy új technológián. A mesterséges intelligencia jelenlegi álláspontja a kutatások alapján egyértelmű, ugyanis a 140 év nem elsősorban idő kérdése, hanem minőség kérdése. Pontosabban nem az a kulcs, hogy meddig élünk, hanem hogy milyen állapotban. A hosszú élet egyik legfontosabb feltétele az úgynevezett egészségben eltöltött évek maximalizálása. Hiába él valaki sokáig, ha az utolsó 20-30 évet betegségek, fájdalom vagy mentális hanyatlás kíséri. A cél tehát nem pusztán a túlélés, hanem az, hogy a test és az elme minél tovább működőképes maradjon.

Ezek lennének a fontos tényezők

Bármennyire is futurisztikus válaszra számítanánk, a legfontosabb tényezők meglepően unalmasak, ugyanis olyan dolgok számítanak, mint a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres mozgás, a minőségi alvás és a stresszkezelés. A kutatások szerint ezek együttesen drámaibb hatással vannak az élettartamra, mint bármilyen jelenlegi gyógyszer vagy technológiai újítás. A mesterséges intelligencia nem helyettesíti ezeket, legfeljebb segít optimalizálni őket.

A genetika csak a történet egy része

Sokan hajlamosak mindent a genetikára fogni, pedig az öröklött tényezők az élettartamnak csupán egy részét határozzák meg. A környezet, a szokások és a döntések legalább ennyire fontosak. A ChatGPT mögött álló tudományos konszenzus szerint még azok is jelentősen javíthatnak az esélyeiken, akik nem hosszú életű családból származnak. Az életmód és a környezet képes felülírni bizonyos genetikai hajlamokat.

A jövő: lassítás, nem megállítás

A valóban megdöbbentő válasz talán az, hogy a tudomány jelenleg nem az öregedés megállításán dolgozik, hanem a lassításán. Az olyan területek, mint a sejtszintű regeneráció, a biotechnológia vagy az AI-alapú diagnosztika, mind azt célozzák, hogy késleltessék a szervezet hanyatlását. Ez azt jelenti, hogy a 140 év nem egy hirtelen áttörés eredménye lesz, hanem apró, egymásra épülő fejlesztéseké.

Vannak azonban dolgok, amelyeket jobb nem megkérdezni a Chat GPT-től! Ha kíváncsi vagy, melyek ezek, kattints a galériára!

