A ChatGPT szerint ezt kell tennünk, ha 140 évig akarunk élni: a válasz megdöbbentő
A kutatók elárulták, melyik szülőtől örököljük az intelligenciát
Az intelligencia kérdése régóta foglalkoztatja a tudományt és talán még inkább minket, hétköznapi embereket.
Tavaszi lendülettel a zöldebb Magyarországért
Vagy legalábbis az, hogy meddig tolhatók ki az élet határai. A modern technológia, a mesterséges intelligencia és az orvostudomány fejlődése pedig most először hozta el azt az érzést, hogy talán nem is annyira elérhetetlen a 120-140 éves élettartam. De amikor a kérdést feltesszük a ChatGPT-nek vagyis a mögötte álló tudományos gondolkodásnak, a válasz nem egy varázsformula. Sőt, inkább kijózanító, mint megnyugtató.
Az életmód még mindig erősebb, mint a technológia
A hosszú élet nem egyetlen döntésen múlik. És nem is egy új technológián. A mesterséges intelligencia jelenlegi álláspontja a kutatások alapján egyértelmű, ugyanis a 140 év nem elsősorban idő kérdése, hanem minőség kérdése. Pontosabban nem az a kulcs, hogy meddig élünk, hanem hogy milyen állapotban. A hosszú élet egyik legfontosabb feltétele az úgynevezett egészségben eltöltött évek maximalizálása. Hiába él valaki sokáig, ha az utolsó 20-30 évet betegségek, fájdalom vagy mentális hanyatlás kíséri. A cél tehát nem pusztán a túlélés, hanem az, hogy a test és az elme minél tovább működőképes maradjon.
Ezek lennének a fontos tényezők
Bármennyire is futurisztikus válaszra számítanánk, a legfontosabb tényezők meglepően unalmasak, ugyanis olyan dolgok számítanak, mint a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres mozgás, a minőségi alvás és a stresszkezelés. A kutatások szerint ezek együttesen drámaibb hatással vannak az élettartamra, mint bármilyen jelenlegi gyógyszer vagy technológiai újítás. A mesterséges intelligencia nem helyettesíti ezeket, legfeljebb segít optimalizálni őket.
A genetika csak a történet egy része
Sokan hajlamosak mindent a genetikára fogni, pedig az öröklött tényezők az élettartamnak csupán egy részét határozzák meg. A környezet, a szokások és a döntések legalább ennyire fontosak. A ChatGPT mögött álló tudományos konszenzus szerint még azok is jelentősen javíthatnak az esélyeiken, akik nem hosszú életű családból származnak. Az életmód és a környezet képes felülírni bizonyos genetikai hajlamokat.
A jövő: lassítás, nem megállítás
A valóban megdöbbentő válasz talán az, hogy a tudomány jelenleg nem az öregedés megállításán dolgozik, hanem a lassításán. Az olyan területek, mint a sejtszintű regeneráció, a biotechnológia vagy az AI-alapú diagnosztika, mind azt célozzák, hogy késleltessék a szervezet hanyatlását. Ez azt jelenti, hogy a 140 év nem egy hirtelen áttörés eredménye lesz, hanem apró, egymásra épülő fejlesztéseké.
Vannak azonban dolgok, amelyeket jobb nem megkérdezni a Chat GPT-től! Ha kíváncsi vagy, melyek ezek, kattints a galériára!
Ennek a krémnek köszönhetően nem lesz többé szükséged púderre és korrektorra
Tavaszi lendülettel a zöldebb Magyarországért
