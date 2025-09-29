"Beköltöztem egy új albérletbe, aztán valami nagyon furcsára lettem figyelmes..."

Albérletet keresni nagyon nem egyszerű feladat: magas árak, gyanús hirdetések és tulajok, akik néha egészen elképesztő dolgokat követelnek meg - persze nem kevés albérleti díj mellett. Sokan úgy gondolják, hogy ha megvolt a látogatás, megvolt a kellő szimpátia, majd megtörténik a szerződés aláírása és a kulcs átadása, baj már nem lehet. Csakhogy általában ezután jönnek a rémálomszerű helyzetek: bejárkáló tulajdonosok, nevetséges szabályok, vagy olyan lakások, amik csak a fotókon néztek ki jól. Most összegyűjtöttük a legbizarrabb és legijesztőbb albérletes történeteket, amelyeknél tényleg csak annyit tudsz mondani: „Ettől mentsem meg a Jóisten!” Ezek egy részét magyarok mesélték nekünk, másik részét a Redditről szedtük össze!

"Egyszer nagyon sürgősen kellett albérlet, úgyhogy kb. az első lehetőségre lecsaptam, amit kiadtak nekem. Ez egy kis lakás volt, aminek az egyik szobáját adta ki a tulaj, egy idősebb hölgy. A saját szobámon kívül a konyhát használhattam és a fürdőt, de mivel csak dolgozni jártam meg aludni, gondoltam jó lesz, legalább átmenetileg. Miután kifizettem a kauciót és az első havi bérleti díjat, másnap kiállított a néni egy házirendet az ajtómra. Amiben leírta, hogy 22 óra és 7:00 között után NEM húzhatom le a WC-t, nincs fürdés, nincs a konyhában zajongás, vendég sosem jöhet ide, és kétnaponta takarítanom kell magam után a közös helyiségeket. Állandóan a nyakamra járt, pedig tényleg csak aludni meg pihenni jártam oda. Kiköltöztem egy hónap után..."

Eleinte csak az tűnt fel az új albérletemben, hogy egy-két holmim mintha máshol lett volna. Nem ott, ahova én letettem őket. Nem volt lakótársam, nem járt fel hozzám senki, csak a párom, ő is csak hétvégente. Az ajtót mindig zártam, ablakot nem hagytam nyitva. Ez az első pár hét után kezdődött. Aztán elkezdtem furcsa hangokat hallani, amiket a szomszédokra fogtam, de igazából olya volt, mintha a lakásból jönne. Volt, hogy úgy éreztem, nem vagyok egyedül, mintha figyelnének. Néha rámtört a reszketés, úgy fáztam, pedig nem volt hideg. Egyszer pedig magától leesett a váza az ablakból, pedig nem is voltam a szobában. Amíg ott laktam, csak rossz dolgok történtek velem, állandóan szorongtam, rossz érzésem volt... A szomszédtól tudtam meg, hogy korábban a tulaj idős nagymamája lakott ott, aki meghalt, és rá egy hétre már ki is adták nekem az albérletet... Meggyőződésem, hogy őt éreztem, és nem örült az új lakónak.

"Az épület legfelső szintjén laktam, ahol annyira borzasztó volt a szellőzés, hogy a nedvesség folyamatosan lecsapódott a falon, majd télen megfagyott! Nem sokkal később megjelent persze a penész is. Amikor telefonáltam a tulajnak, hogy mi a szitu, közölte, hogy küld valakit, majd kijött egy festő és ráfestett... Egy hét múlva újra penészedni kezdett. Amikor kiköltöztem, jelentettek az ingatlanosnak, és közölték, hogy 4 ezer dollárral tartozom, mert idő előtt bontottam fel a szerződésemet..."

A közös képviselünk nagyon fura fazon volt. Gyakran sarokba szorított és állandóan arról dumált, hogy egyszer majd a Nap fel fog robbanni, vagy elmesélte, hogyan szökött fel egy vonatra potyautasként. A gond, hogy csak minden harmadik szavát értettem. Szabadidejében egy közeli kis kifőzdében melózott, és sokszor megesett, hogy estére hozott nekem kaját. Egy nap hazaértem, bementem a lakásba, és ott találtam egy zacskó kolbászt és zsemlét. Bent, a lakásban! Nagyon megijedtem, de aztán végül is arra a következtetésre jutottam, hogy az ajtó feletti kis résen dobta be... Remélem.

"Az egyik albérletemből eljöttem 3 hétre, mikor visszatértünk, hatalmas pókok voltak... mindenhol. A falon, a zuhanyfüggőnyön, a szennyeskosárban. Az első éjszakámon felkapcsolt lámpával, széken ülve aludtam, úgy féltem."

Fiatalabb koromban négyen béreltünk egy kis, két szobás lakást. Mind a négyen dolgoztunk, és napközben nem voltunk otthon. Egy reggel rosszul éreztem magam, ezért nem mentem el dolgozni. Reggel arra ébredtem, hogy nyugtalan vagyok, mintha valaki figyelne. Kinyitottam a szemem, és a tulajdonos állt a szobám ajtajában! Érdemes megemlíteni, hogy 19 éves voltam, a tulaj körülbelül 50, és csak topban és bugyiban aludtam, mert meleg volt. Elkezdtem ordítani, megkérdezve, mit képzel, mit csinál, mire azt mondta, sajnálja, nem tudta, hogy otthon vagyok...

