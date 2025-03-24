Míg egyes országokban a borravaló fogalma mondhatni nem is ismert, és hiába akarnál adni, az éttermi dolgozók például élből visszautasítják, addig Magyarországon ez szinte alapnak számít. Olyannyira, hogy egyes munkahelyeken a fizetés "szándékosan" alacsonyabb, és az interjún azt mondják, hogy "a jattal jelentősen növelhető." De mit gondolnak a magyar emberek a borravalóról egyáltalán? Kell, nem kell, kötelező, kimondatlanul kötelező, vagy csak adott helyzetekben jár?

A JOY hétfőnként jelentkező online cikksorozatában, mely ellentétes nézőpontból mutat be érdekes témákat, ezúttal erről beszélgetünk két olvasónkkal, akik őszintén válaszoltak a kérdésre: jár a borravaló? Mindketten dolgoztak felszolgálóként, pultosként és/vagy futárként, így van tapasztalatuk, amelyet őszintén megosztottak velünk. Íme Ildi (27) és Liza (28) meglátása!

Ildi 27 éves, már diákként is sokat dolgozott a Balatonon vendéglátásban, az egyetem alatt pedig fagyizóban, kávézóban és étteremben is melózott.

"Szerintem nincs olyan ember, aki ne örülne a jattnak, pláne azokon a napokon, amikor egész nap leülni sincs idő. De sosem éreztem úgy, hogy ez kötelező lenne, vagy nekem járna. Szuper, ha kaptam, de nem lettem mérges, ha nem adtak. Ugyanakkor tény és való, hogy bizonyos esetekben szerintem is amolyan 'kimondatlanul, de illene adni.' Voltak olyan alkalmak, amikor egy asztalnak állandóan plusz kérései voltak, például szaladjak már át a virágboltoshoz egy csokorért a nejének, meg ilyenek. Na, ők aztán nem adtak jattot, pedig úgy gondolom, amikor valaki ilyen extrákat is megtesz, azért az úgy alap lenne. De dolgoztam anno a lakóhelyem közelében egy pizzériában is, ez kisváros, és az egyik vevő kérte, hogy úton hozzá szaladjak már be neki a dohányboltba. Megtettem, erre 10 Ft jattot adtak. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ha valaki elvárja a borravalót, és miután nem kap, ellenséges, tisztelen a vevőkkel, az nem professzionális. Ez elismerése a munkának, nem kötelessége a vásárlónak..."

Liza 28 éves, és szerinte Magyarországon, ahol sok munkaadó minimálbért fizet, majd a jattal kecsegteti a dolgozókat, sajnos vagy sem, de sok munkakörben elvárás a dolgozó részéről.

"Egyszerűen olyan országban élünk, ahol a borravaló része megannyi munkakörnek. Fodrász, pizzafutár, felszolgáló, pékségben eladó, zöldséges, fagyiárus, és még sorolhatnám: akik ezekben dolgoznak, sok esetben nagyon is számítanak a jattra, és arra, hogy ezzel kiegészíthetik a fizetésüket. Mert a legtöbben nem igazán keresnek jól. Nem gondolnám, hogy maga a 'jatt elvárása' (és ez csúnya szó, mert nem elvárjuk, csak simán várjuk) olyan nagy baj, hiszen minden országnak megvannak a szokásai ezen a téren. Jártam anno az USA-ban, ott alap volt, hogy illik adni, míg olvastam, hogy Japánban felháborítónak tartják. Én mindig nagyon boldog voltam, ha adtak, igen, akkor is, ha csak 100 Ft-ot. És igen, volt, hogy magamban mérgelődtem, amiért nem jattoltak semmit a vevők, pedig 100 ezer Ft felett fizettek az étteremben, és órákig ültek ott, vittem nekik az italokat, ételeket, desszertet, még kis meglepetést is a konyhából. Ha valaki jól csinálja a munkáját, kedves a vevőkkel, nincs rá panasz, akkor szerintem idézőjelesen, de jár a borravaló. Legalábbis Magyarországon."

És te mit gondolsz erről? Jár a borravaló a vendéglátásban dolgozóknak? Igen, tudom, hogy örülnek neki, és ha valaki jól végzi a munkáját, megérdemli a jattot. Nem, elvégre én se kapok borravalót, ha elvégzem a munkámat.

A borravalóhoz való hozzáállás egyébként országonként változó. Ahogy Liza is mesélte, Japánban valóban nem szokás jattolni, sőt, egyenesen megalázónak érzik, ha valaki a felszolgálóknak, pénztárosoknak, szakácsoknak vagy bárkinek pénzt hagy az asztalon. A kedvességet, dicséretet sokkal többre tartják. Kínában egykor még tilos is volt a jatt, napjainkban már nem ilyen szigorúak, de továbbra sem elvárt, és nem is gyakori jelenség. Dániában és egyéb északi országokban sem annyira bevett szokás, ám az már igen, hogy ha valahol jókat ettél, ittál, a számlát érdemes felfelé kerekíteni hálád jeléül.

Ezzel szemben Egyiptomban például teljesen alap a borravaló, legyen szó épp taxisofőrről vagy túravezetőről; ott szinte már elvárt, hogy egy kis pénzt adj a szolgáltatásért cserébe. Még annak is, aki például a hotelben csak kinyitja előtted az ajtót; ő is várja a plusz pénzt. Az Egyesült Államokban pedig már 20-25% borravalót várnak el éttermekben például, és nagyon illetlenségnek számít, ha valaki kevesebbet ad - vagy nem ad egyáltalán.

Ezt se hagyd ki!

Galéria / 8 kép 8 fura dolog, amit felszolgálók borravaló helyett kaptak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás