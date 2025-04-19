Szerelem
Élet előfizetésért? Visszatért a Black Mirror, a jövő pedig sötétebb, mint valaha
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
Ezt árulja el a szerelmi életedről az, hogy milyen napon születtél
Akár hiszed, akár nem, a születésed pillanata óriási hatással van a magánéletedre, a párkapcsolataidra! És mi most leleplezzük neked a titkot!
A partnered születési dátumából kiderül, hogy hűséges lesz-e hozzád
Tudd meg, mikor született, mi pedig eláruljuk, hogy megbízhatsz-e benne!
4 szín, ami fiatalít, és 4, ami látványosan öregít
Tudd meg, mely árnyalatok fiatalítják és feszesítik optikailag az arcod, és melyeket jobb, ha azonnal száműzöl a gardróbodból!
Napi horoszkóp november 12.: a Szüzek az őszinte utat választják, a Nyilasoknak érdemes kiállniuk az érdekeikért
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerdai horoszkópra!
„A jövő újra sötétebb, mint valaha.”- ezzel a felütéssel jellemezte sorozatát a készítő, Charlie Brooker.
Április elején visszatért a Netflixre egy vadiúj évaddal az egyik legjobban szeretett disztópikus sorozat, a Black Mirror. A fanok nem véletlenül várták már nagyon az új epizódokat, mert két év telt el a 6. évad óta, ami ráadásul hatalmas csalódás volt mindenkinek; egy-két epizódot leszámítva. Szóval elég nagy elvárásokat támasztottak a 7. évad iránt, amit mi már le is daráltunk, és elmondjuk (SPOILEREK NÉLKÜL), mire számíthatsz te is.
A 7. évad hat epizóddal debütált, és visszatért a jól bevált formulához: természetfeletti szálak helyett a technológiai fejlődésre helyezte a hangsúlyt. És ezt nagyon jól teszi. Mert az új részek hozzák némileg azt a hangulatot, amit korábban megszokhattunk, és ami miatt egyáltalán beleszerettünk ebbe a sorozatba.
„Mi lenne, ha az egészséged csak egy előfizetés kérdése?”- ez jellemzi a Common People-t.
Az egyik legjobb rész rögtön az első epizód volt (Common People), amely egyfajta disztópikus egészségügyi előfizetési modellt ábrázol, és amely egyszerre lenyűgözi, elérzékenyíti és felháborítja a nézőt. Pont azért üt, mert ismerős ez a világ. Nem kell túl sok képzelőerő ahhoz, hogy szembesüljünk vele: ez a jövő – sőt, mondhatnánk, hogy kis híján ez a jelen. Az epizód rávilágít arra, hogyan válhat egy életmentő rendszer a kizárás, a büntetés és a társadalmi szelekció eszközévé, ha az emberiesség helyett a profit válik a fő szemponttá. A lényeg, hogy minél több pénzt hozzon, semmi más. Nem véletlen, hogy ez a rész lett az egyik legmagasabb értékelésű az új évadban.
Melyik kapott még többet?
Az IMDb szerint a zárórész, mely a USS Callister: Into Infinity címet viseli, és ami a 4. évad egyik legfelkapottabb epizódját folytatja, és bár -szerintünk- az elsőt nem übereli, azért így is elég jó kis folytatás lett. Igazi kis fan service, ami közben felveti a kérdést:
"Van-e értelme a szabadságnak, ha nincs fizikai világod?"
Ezt persze mindenki döntse el maga.
Ráadásul külön taps amiatt, hogy visszatért MINDEN kiemelt szereplő ebben a második részben. Az új epizód kreatívan bővíti az eredeti világot, és közben reflektál a gamer kultúrára és a digitális önazonosság kérdésére is. Bár olyan nagyon sok minden nem történt benne, jól esett visszalépni ebbe a régi világba. A vége pedig talán egy későbbi folytatásért kiált?
Mi volt a legkevésbé szeretett történet?
Bár az IMDb szerint a legrosszabb értékelést a Hotel Reverie kapta, nekünk nagyon tetszett a téma, és Emma Corrin előtt le a kalappal; igazi klasszikus szépség, akinek fantasztikusan állnak ezek a régebbi időben játszódó szerepek. Ahogy a neten olvastuk, a legtöbben azért nem szerették ezt az epizódot, mert a főszereplőt játszó színésznő alakítása nem volt túl jó. De nem lehet, hogy épp ez volt a lényeg? Hogy miközben "színészkedik" maga a karakter, tényleg nem alakít jól, de a "valóságban" annál inkább? Az biztos, hogy az AI és a hollywoodi nosztalgia kapcsolatát egyszerre hátborzongatóan és szívszorítóan mutatja be!
És mihez hasonlíthatnánk az egyes részeket? Leginkább ez a kép írja jól körül (az Insta-galiban tudsz lapozni):
Összességében mi szerettük a Black Mirror 7. évadát, nagyon jó ötlet volt, hogy visszatért az alapokhoz, és a sötétebb megközelítés, a technológia és AI bevonása ezúttal is működik. Lehet, hogy az all time TOP5 Black Mirror részt nem übereli egyik sem, de azért az első 10-be biztos bekerülne valamelyik - részünkről az első!
Neked tetszett a Black Mirror új évada?
Nem tudod, melyik Black Mirror részt kellene először megnézned? A horoszkópod elárulja
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
