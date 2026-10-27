Szépség
Jön a Bika telihold! Íme minden csillagjegy szerelmi tarot-horoszkópja
Forrás: ChatGPT5
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Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Egy jól sikerült randi után már a következő találkozót tervezed, máskor pedig egyetlen üzeneten gondolkodsz fél napig – a szerelem mellé sajnos nem jár használati útmutató. A Bika telihold épp most zajlik, ennek tarotlapjai pedig ahhoz adnak néhány szempontot, hogyan érezhetnéd jobban magad az ismerkedésben vagy a kapcsolatodban. Van, akinek érdemes végre kezdeményeznie, másnak egy régóta halogatott beszélgetést kellene elkezdenie, és olyan is akad, akinek jól jönne egy este a saját társaságában.
Nézd meg, neked mit üzen a lapod!
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