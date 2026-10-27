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Jön a Bika telihold! Íme minden csillagjegy szerelmi tarot-horoszkópja

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#szerelmi tarot-horoszkóp
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Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 26. 10:54

Forrás: ChatGPT5

Jön a Bika telihold! Íme minden csillagjegy szerelmi tarot-horoszkópja
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Érkezik a Bika telihold, ennek szerelmi tarot-horoszkópja pedig segít átgondolni, kivel szeretnél közelebb kerülni egymáshoz, és melyik helyzetből lett már eleged.

Egy jól sikerült randi után már a következő találkozót tervezed, máskor pedig egyetlen üzeneten gondolkodsz fél napig – a szerelem mellé sajnos nem jár használati útmutató. A Bika telihold épp most zajlik, ennek tarotlapjai pedig ahhoz adnak néhány szempontot, hogyan érezhetnéd jobban magad az ismerkedésben vagy a kapcsolatodban. Van, akinek érdemes végre kezdeményeznie, másnak egy régóta halogatott beszélgetést kellene elkezdenie, és olyan is akad, akinek jól jönne egy este a saját társaságában.

Nézd meg, neked mit üzen a lapod!

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Jön a Bika telihold! Íme minden csillagjegy szerelmi tarot-horoszkópja

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