Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól

Kerekes Vivien
A JOY.hu vezető online szerkesztője.

Életmód
Utoljára frissült: 2025. október 20. 16:28

Forrás: Lissete Laverde on Unsplash

Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól
Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.

FIGYELEM!

2025. november 13-16. között jönnek a Joy-napok, az ősz legnagyobb kuponarzenálja, ahol szokás szerint bevásárolhatsz a legjobb árakon. Akár 50%-os kedvezményre is szert tehetsz, több mint 1000 üzletben és online beválthatod őket, és tényleg minden kategóriában találhatsz egy jó kupont. Például új led lámpákra is, mely az egyik legnagyobb távoltartó erő a betörések ellen, de ez csak egy a sok izgalmas kupon közül. Kattints és tudj meg minden részletet már most! Ha pedig nem digitális formában szereznéd be a kuponokat, csekkold legújabb lapszámunkat, címlapon Szűcs Lucával, melyben ugyancsak megtalálod a kuponokat.

Amikor a tévében vagy a hírekben látjuk, hogy valakihez betörtek, azt gondoljuk, ilyen velünk nem történhet meg. Ez valami, ami másokkal történik, valahol messze, és nagyon bízunk abban, hogy mi nem éljük át sosem. Az igazság azonban az, hogy sosem dőlhetünk hátra azt gondolva, hogy a mi környékünk biztonságos, az ajtónk jól záródik, hiszen sosem lehet tudni, mikor és miért gondolja valaki úgy, hogy a mi otthonunk jó célpont lehet.

Korábbi cikkeinkben már kiveséztük, mivel jelölik meg a kinézett házakat a betörők, ahogy azt is, mi utal arra, hogy valakinek a kocsiját el akarják lopni. De mit mondanak konkrétan azok, akik egykor ezzel foglalkoztak? És miként lehet okulni más példájából? Most összeszedtük, betörők szerint milyen jelek utalnak arra, hogy valaki kinézte a házad, és mit tehetsz, hogy megelőzd a bajt.

Íme a legfontosabb infók, amiket ők maguk osztottak meg a Redditen, vagy olyanok, akiknek egy-egy közeli ismerősét rabolták ki:

Galéria / 7 kép

Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól

