Óvatosan a cirógatással! 7 betegség, amit macskáktól kaphatunk el
Bár mióta vidékre költöztünk, több macska is megfordul a kertünkben, kutyás család vagyunk. Egy lassan kilenc éves törpe uszkárral osztjuk meg az életünket és a házunkat, most is, miközben írom ezt a cikket, szorosan hozzám bújik a kanapén. Tisztában vagyok vele, hogy a legtöbb kutyatréner és nem kutyás szülő helytelenítve csóválná a fejét, ha látná, hogyan bánunk a kis bundással. Elég gyakran kap a saját ételünkből, a lányaim kacagnak rajta, amikor fényesre nyalja a tányérukat. Hagytuk, hogy odabújjon a gyerekekhez, amikor még csak babák voltak. Befekszik az ágyukba, amikor esti mesét olvasunk, és sokszor ő is oszt jó éjt puszikat. Természetesen felelősségteljes kutyatartóként és szülőként minden óvintézkedést megteszünk: gyakori fürdetés, mancs- és pofatörlés, féreghajtás, élősködők elleni védekezés és védőoltások. Ha megkérdezik, nem aggódok-e, hogy a gyerekeim elkapnak valamilyen fertőzést a kutyánktól, gondolkodás nélkül felelem, hogy cseppet sem. Ellenben a bölcsiben és oviban simán összeszednek minden bacit és vírust…
Zoonózisok
Ha viszont nem a saját kutyánkról van szó, már sokkal óvatosabb vagyok, és persze nemcsak ebek, hanem macskák esetében is. Nem alaptalan ugyanis az a félelem, hogy bizonyos betegségek állatról emberre is terjedhetnek, ezt nevezzük zoonózisnak (a szakértők vizsgálatai szerint például a Covid-vírust is állatoktól eredhet). Mivel nagyrészt a gazdin múlik ezek megelőzése, különösen kóbor négylábúakkal kell óvatosnak lenni – és nemcsak azért, mert kiszámíthatatlanul viselkedhetnek. Éppen ezért a kertünkbe bejáró macskákat sem hagyom simogatni, ha esetleg mégis megtörténik (mert a gyerekek imádják az állatokat fajtától függetlenül), akkor szigorúan kézmosás következik, mielőtt hozzáérhetnénk az arcukhoz vagy a szájukhoz. Cicáknál pedig akkor is érdemes óvatosnak lenni, ha „ismerős” állatról van szó, főleg ha kijárós macskáról van szó, hiszen ezáltal könnyebben összeszedhet betegségeket, élősködőket, amelyek az állatok esetében nem feltétlenül okoznak tüneteket, de az emberekre veszélyt jelenthet a fertőzés. Ráadásul a karmolások miatt gyakrabban bejuthatnak a kórokozók az emberek szervezetébe.
A galériában ismertetjük a betegségeket, amiket macskák terjeszthetnek:
