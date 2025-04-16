Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód
  3. Kutya-macska

Óvatosan a cirógatással! 7 betegség, amit macskáktól kaphatunk el

#Macska
#zoo
#macska betegség
#macska fertőzés
#zoonózis
#toxoplazmózis
Frey-Kovács Brigitta
Mutasd a cikkeit
Életmód, Kutya-macska
Utoljára frissült: 2025. április 16. 10:02

Forrás: Vladdeep / Envato

Óvatosan a cirógatással! 7 betegség, amit macskáktól kaphatunk el
A nap cikke

Pasik szerint ez a 3 fehérnemű a legdögösebb egy nőn - És ezt a 3-at kicsit sem szeretik

Lehet, hogy nem veszik észre, ha új a frizuránk, de azt ő is látják, ha egy fehérnemű nagyon dögös. Vagy épp ellenkezőleg!

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Olvasd el!

Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be

Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.

Olvasd el!

Az utolsó szám az irányítószámodban elárulja, melyik történelmi korszakban éltél előző életedben

Mi van, ha nem véletlenül kötődsz bizonyos korokhoz? Lehet, hogy az előző életedben ott voltál, az irányítószámod utolsó számjegye most ezt fedi fel.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 10.: a Bikák vitába keverednek valakivel, a Halaknak érdemes több időt a szeretteikkel tölteni

A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!

Olvasd el!

3 TikTok beauty trükk, ami tényleg működik - és 3, ami felejtős

Mi kipróbáltuk a legfelkapottabb TikTok-trükköket, hogy neked már ne kelljen!

Olvasd el!

Egy világsztár kitálalt: ilyen a kapcsolata most Jennifer Anistonnak és Brad Pittnek

Sokan még mindig reménykednek abban, hogy talán egyszer újra egymásra találhat az egykori álompár, és most kiderül, van-e okuk bízni ebben...

Facebook
Twitter
Pinterest
A kutya mellett a macska a legnépszerűbb házi kedvenc, és bár szeretünk azzal viccelődni, hogy a cicák önfejűek és csak megtűrik az emberi társaságot, valójában nagyon is hű társak tudnak lenni. Érdemes azonban tisztában lenni vele, hogy a doromboló négylábúak több fertőzést is átadhatnak.

Kutyák és macskák

Bár mióta vidékre költöztünk, több macska is megfordul a kertünkben, kutyás család vagyunk. Egy lassan kilenc éves törpe uszkárral osztjuk meg az életünket és a házunkat, most is, miközben írom ezt a cikket, szorosan hozzám bújik a kanapén. Tisztában vagyok vele, hogy a legtöbb kutyatréner és nem kutyás szülő helytelenítve csóválná a fejét, ha látná, hogyan bánunk a kis bundással. Elég gyakran kap a saját ételünkből, a lányaim kacagnak rajta, amikor fényesre nyalja a tányérukat. Hagytuk, hogy odabújjon a gyerekekhez, amikor még csak babák voltak. Befekszik az ágyukba, amikor esti mesét olvasunk, és sokszor ő is oszt jó éjt puszikat. Természetesen felelősségteljes kutyatartóként és szülőként minden óvintézkedést megteszünk: gyakori fürdetés, mancs- és pofatörlés, féreghajtás, élősködők elleni védekezés és védőoltások. Ha megkérdezik, nem aggódok-e, hogy a gyerekeim elkapnak valamilyen fertőzést a kutyánktól, gondolkodás nélkül felelem, hogy cseppet sem. Ellenben a bölcsiben és oviban simán összeszednek minden bacit és vírust…

Tavalyi adatok szerint Magyarországon több macska él, mint kutya: cicából 3,5-4 millió, ebekből pedig 3 millió.
forrás: seleznev_photos / Envato
Tavalyi adatok szerint Magyarországon több macska él, mint kutya: cicából 3,5-4 millió, ebekből pedig 3 millió.

Zoonózisok

Ha viszont nem a saját kutyánkról van szó, már sokkal óvatosabb vagyok, és persze nemcsak ebek, hanem macskák esetében is. Nem alaptalan ugyanis az a félelem, hogy bizonyos betegségek állatról emberre is terjedhetnek, ezt nevezzük zoonózisnak (a szakértők vizsgálatai szerint például a Covid-vírust is állatoktól eredhet). Mivel nagyrészt a gazdin múlik ezek megelőzése, különösen kóbor négylábúakkal kell óvatosnak lenni – és nemcsak azért, mert kiszámíthatatlanul viselkedhetnek. Éppen ezért a kertünkbe bejáró macskákat sem hagyom simogatni, ha esetleg mégis megtörténik (mert a gyerekek imádják az állatokat fajtától függetlenül), akkor szigorúan kézmosás következik, mielőtt hozzáérhetnénk az arcukhoz vagy a szájukhoz. Cicáknál pedig akkor is érdemes óvatosnak lenni, ha „ismerős” állatról van szó, főleg ha kijárós macskáról van szó, hiszen ezáltal könnyebben összeszedhet betegségeket, élősködőket, amelyek az állatok esetében nem feltétlenül okoznak tüneteket, de az emberekre veszélyt jelenthet a fertőzés. Ráadásul a karmolások miatt gyakrabban bejuthatnak a kórokozók az emberek szervezetébe.

A galériában ismertetjük a betegségeket, amiket macskák terjeszthetnek:

Galéria / 7 kép

7 betegség, amit macskáktól kaphatunk el

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az ÉVA Magazin.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Kép
Egészség

Ez a típusú tea öregedésgátló hatással rendelkezik: hosszabbítja az élettartamot is

Kutatások meglepő eredményre jutottak, amikor az alábbi hat teatípust vizsgálták.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 11.: a Nyilasoknak fontos döntést kell meghozniuk, a Vízöntők mindennél jobban vágynak a sikerre

A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Kép
Lakberendezés

Diane Keaton hónapokig készítette mozaikokból kirakott konyhapultját

A színésznő színes csempékkel díszítette bárasztalát, és egyedi megjelenésű konyhát varázsolt az otthonába. Az alkotáshoz heteken keresztül kereste a tökéletes alapanyagokat.

Kép
Önismeret

A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod

November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!

Kép
Életmód

Az utolsó szám az irányítószámodban elárulja, melyik történelmi korszakban éltél előző életedben

Mi van, ha nem véletlenül kötődsz bizonyos korokhoz? Lehet, hogy az előző életedben ott voltál, az irányítószámod utolsó számjegye most ezt fedi fel.

Kép
Életmód

10 film a függőségekről, ha foglalkoztat a száraz november

Ezekre az alkotásokra szokták azt mondani, hogy nyomot hagynak a nézőben...