Promóciók
"Belenéztem a férjem telefonjába, és... Nem, nem megcsalt, de így is lesokkolt, amit találtam"
Forrás: Szeplőtelen Jane c. sorozat
Heti horoszkóp december 1-7.: a Skorpiók csapatjátékosként bizonyíthatnak, a Vízöntők által befektetett energia bőséggel térül meg
December első hete is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
6 drogériás skincare termék, amely tényleg működik
Ezek mind bizonyítottan hatékony drogériás arcápoló termékek.
Napi horoszkóp november 30.: a Bakok a megérzéseikre alapoznak,a Vízöntők kellemetlen helyzetbe kerülhetnek
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
7 dolog, amit egy férfi csak azzal a nővel csinál, aki titkon bejön neki
Az alábbiakat csak azzal a nővel teszik meg a pasik, aki sokkal többet jelent nekik titkon, mint egy barát vagy kolléga.
Sztárok, akik haláluk után is brutális összegeket keresnek
A hollywoodi életben van valami hátborzongatóan szép, ahogy a halál nem lezár, hanem újrafelnyit.
Azt mondják, ha valaki belenéz a párja telefonjába, az egyértelműen jelzi, hogy nincs meg a bizalom. És ott már tényleg komoly gondok vannak, amelyeket nem szabad félvállról venni. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy életem során, a régi kapcsolataimban sosem néztem bele a másik telójába vagy SMS-eibe. Megesett, nem titkolom. Olyan szakaszaiban egy-egy kapcsolatomnak, amikor már ott volt bennem a kétely, a másik "megbotlott", valamivel féltékennyé tett, és tudnom kellett, mi az igazság.
Amikor megismertem a férjem, vele ilyen sosem volt. A kapcsolatunk az első perctől kezdve valahogy klikkelt, működött, nem voltak nagy vitáink, nem kellett sosem féltékenynek lennem. Voltak lánybarátai, de ahogy teltek a hetek, hónapok, megismertek őket is, és rájöttem, hogy ezek tényleg csak egyetemről megmaradt barátságok. 3 év után eljegyzett, aztán rövidesen összeházasodtunk, és már több, mint 6 éve vagyunk együtt. Hogy miért jutottam el oda, hogy belenézzek a telefonjába, és mi az, ami ebben találva teljesen lesokkolt... nos, ahhoz egy kicsit vissza kell ugranunk az időben.
Mindig is tudtam a jelszavát, de késztetést arra, hogy én üzeneteket olvasgassak, nem éreztem. Ez ekkor sem volt máshogy. Az egész csak abból indult, hogy a férjem elment zuhanyozni, a telefonját pedig feltette a töltőre. Az enyém is 5%-on volt, nem működött így a fényképezés funkció, de a kutyánk olyan cukin aludt, hogy muszáj volt lefotóznom. Szóval odaléptem a férjem mobiljáért, bekapcsoltam a képernyőt, és ekkor véletlenül lenyitottam azt az üzenetet, amit az öccse küldött neki. A szemem reflexből elolvasta:
Judit már megint csak kupit csinált itthon, főzni meg 'nem maradt ideje.'
Ismerem Juditot, hiszen nem egyszer lógtunk már együtt négyesben. Azt is tudom, hogy Judit nem az a házitündér típus, elég szétszórt, nem szeret takarítani, a home office-os napjain még nagyobb káoszt csinál otthon, és ez a mindig pedáns Bálintot eléggé az őrületbe kergeti. Már épp indultam a fürdőbe szólni a férjemnek, hogy véletlenül lenyitottam a beszélgetésüket, amikor a szemem megakadt az előző üzenetváltásuk egyik részletén. És innentől kezdve még feljebb görgettem.
Nem, a férjem nem csalt meg, nincs a képben sehol egy harmadik nő. Ami mégis megingatta a kapcsolatunkat, az volt, hogy Bálinttal üzenetben többször kibeszélték azt, hogy épp mi, csajok mivel kergetjük őket az őrületbe. A férjem leírta, ha épp összevesztünk valamin és dühös volt rám, vagy ha valamelyik idegesítő szokásom épp az őrületbe kergette. És ez borzasztóan rosszul esett.
Hiszen én azt hittem, a kapcsolatunk vitái, bukkanói privát témák, melyekhez senkinek sincs köze. Oké, van, hogy én is elmeséltem anyukámnak, ha összekaptunk valamin, de a részletekbe sosem bocsátkoztam, főleg nem apróságoknál. Azt sem értettem, miért nem nekem mondta el, ha valami baja van, valami nem tetszik, hiszen érett felnőttek vagyunk. De úgy összességében azt éreztem megalázónak, hogy valaki, akivel szoktam találkozni családi körökben, olyan dolgokat tud rólam, amiket még a legjobb barátnőm sem.
Amikor a férjem kijött a zuhany alól, képzelhetitek, milyen mérges voltam. A nagykönyv szerint ilyenkor nyugodt stílusban kell megbeszélni a dolgokat, de ez nem sikerült. Legalábbis nem először. Napokig veszekedtünk rajta. Én úgy éreztem, megingott a bizalmam, hiszen ki tudja, miket mesélt el még akár a barátainak is rólam? Ő úgy érezte, ez viszont nem lépett át a határon, hiszen nem különb, mint amikor én a barátnőimnek meséltem el egy-egy vitánkat, csak épp nem írásban, hanem szóban. Szerinte ez az egész csak egy kis ventilálás, kiadja magából a gőzt, és sokszor Bálint teszi helyre, ezáltal felnőttként tudja kezelni a problémákat. A testvére ugyanis mindig nagyon őszinte vele. Aztán azt is kérte, hogy nézzem végig a többi üzenetüket is: sosem beszélt rólam megalázóan, de nem tagadja, hogy jól esett leírni a vitáinkat, kiventilálni magát, aztán továbblépni.
Én azért még hetekig mérgelődtem magamban a dolgon, és nehéz volt továbblépni azon, hogy valakivel igazából a saját férjem kibeszéli a privát dolgainkat. Megígérte, hogy nem tesz többet ilyet, de közben annyit kért, hogy gondoljam át, nézzem végig: én sosem tettem még ilyet? Amikor átnéztem a legjobb barátnőmmel való üzenetváltásainkat, be kellett látnom, hogy volt már hasonló, de valahogy nem kerítettem neki akkora feneket. Azóta is azon agyalok, hogy vajon ez még belefér egy házasságba, vagy már a bizalom megbomlását okozhatja?
Te mit gondolsz? Jogos a kiakadás ilyen esetben, vagy szemet lehet hunyni felette?
Ezeket a történteket is olvasd el. Tanulságosak!
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Promóciók
A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Napi horoszkóp december 1.: az Ikreknek érdemes könnyíteniük a lelkükön, a Nyilasok végre a célegyenesbe érnek
A hét első napja is bővelkedik izgalmakban, a Rákok például megoldhatnak egy bizonyos szituációt, az Oroszlánok átlátnak a szitán, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
7 dolog, amit egy férfi csak azzal a nővel csinál, aki titkon bejön neki
Az alábbiakat csak azzal a nővel teszik meg a pasik, aki sokkal többet jelent nekik titkon, mint egy barát vagy kolléga.
A női energia ereje: 8 jelkép, ami a termékenységet szimbolizálja
A termékenység mindig is központi szerepet játszott az emberi kultúrában – nemcsak a gyermekáldás reményében, hanem az élet, az újjászületés, a növekedés és a gyarapodás szimbólumaként is. A nők, az anyaság és a természet ciklikus ereje számtalan formában megjelent a történelem során: misztikus jelképekben, bűvös tárgyakban, növényekben és állatokban egyaránt.
Döntsük le a tabukat: Miért van most mindenki odáig az erotikus fantasy műfajért?
Évről évre egyre népszerűbbek azok a regények, amelyekben a főhősnő egy természetfeletti lényhez vonzódik, és a szerzők nem spórolnak az intim jelenetekkel sem.
6 drogériás skincare termék, amely tényleg működik
Ezek mind bizonyítottan hatékony drogériás arcápoló termékek.
Heti horoszkóp december 1-7.: a Skorpiók csapatjátékosként bizonyíthatnak, a Vízöntők által befektetett energia bőséggel térül meg
December első hete is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!