Minél több időt töltesz a barátaiddal, annál tovább élsz? A kutatások szerint igen!

El sem tudnád képzelni az életedet a legjobb barátaid nélkül, ugye? Nos, az a jó hírünk van, hogy az életed pedig hosszabb lehet, ha minél több időt töltesz a BFF-jeiddel – ugyanis kutatások is bizonyítják, hogy a barátok jót tesznek az egészségünknek. Ha szerető, támogató közösség vesz minket körül, akkor alacsonyabb a kortizol, azaz a stresszhormon szintje, ami a szívünket és az immunrendszerünket is óvja, csökken a szívbetegségek, a szorongás, a depresszió, a magas vérnyomás veszélye, lelassítható a kognitív hanyatlás folyamata, ráadásul nem kell küzdenünk a magánnyal.

Márpedig az elszigetelt egyedüllét veszélyesebb lehet, mint mozgásszegény életmód, az elhízás, sőt, a szakemberek szerint a magány olyan káros az egészségünkre, mintha naponta tizenöt (!!!) szál cigarettát elszívnánk. Az, aki szoros kapcsolatot ápol a baráti társaságával, az erőteljesebben érezheti a késztetést arra, hogy vigyázzon magára, mert tudja, vannak, akik számítanak rá. És kíváncsi vagy a bűvös számra, hányszor érdemes találkoznod a barátaiddal ahhoz, hogy megőrizd az egészséged? Képzeld, ha mindössze havonta egy alkalmat beiktattok a naptáratokba hosszútávon, akár éveket hozzáadhattok az életetekhez!

Szóval mi most ajánlunk is nektek pár helyet, amit mindenképpen ki kell próbálnotok a következő hetekben!

