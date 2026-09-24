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Felejtsd el a pumpkin spice lattét: ez 2026 őszének új kedvenc itala

#recept
#Pumpkin Spice Latte
#őszi kávé
#őszi ital
#banana bread latte
#banánkenyér latte
Bíborka
Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 23. 19:26

Forrás: Getty Images/Foxys_forest_manufacture

Felejtsd el a pumpkin spice lattét: ez 2026 őszének új kedvenc itala
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Ha azt hitted, az ősz egyet jelent a pumpkin spice lattéval, ideje megismerned az idei szezon új kedvencét. A banana bread latte olyan, mintha egy frissen sült banánkenyeret kortyolgatnál.

Ahogy beköszönt az első hűvösebb reggel, szinte automatikusan előkerül a fahéj, a sütőtök és persze az évek óta megkerülhetetlen pumpkin spice latte. 2026 őszén azonban komoly kihívója akadt az őszi italok koronázatlan királyának: mindenki a banana bread lattéról, vagyis a banánkenyér ízét idéző kávéról beszél. És nem csupán egy újabb néhány napos TikTok-trendről van szó. A banános kávék népszerűsége már hónapok óta növekszik, a közösségi médiában pedig sorra jelennek meg a házi banana bread szirupok és latték. Amerikában, a Yelp 2026-os trendjelentése szerint a „banana latte” keresések 1573%-kal, míg a „banana bread latte” keresések egészen elképesztő, 6267%-kal nőttek egy év alatt. De mit keres a banán a kávéban? Meglepő módon nagyon is jól működik benne.

Ha most egy eszpresszóba dobott banánt képzelsz magad elé, gyorsan felejtsd is el. A banana bread latte lényege ugyanis nem az, hogy egyszerűen banánízű legyen. A legtöbb házi változat alapja egy érett banánból, barna cukorból, fahéjból és vaníliából főzött szirup. Ehhez kerül az eszpresszó és a tej, egyes receptek pedig szerecsendióval, juharsziruppal vagy hideg tejhabbal teszik még inkább „banánkenyeressé”. A végeredmény édes, fűszeres és karamellás, miközben az érett banán ad neki egy egészen jellegzetes, süteményes aromát. Pont ezért passzol az őszhöz is: ugyanazokat a meleg, fűszeres ízeket hozza, amelyeket a pumpkin spice lattéban szeretünk, csak sütőtök helyett most a banánkenyér került a főszerepbe.

Nem véletlen, hogy most mindenhol banánt látunk

2026 egyébként is a banán éve lett az italok világában. Felmérések szerint a banánszirup volt az elmúlt év leggyorsabban növekvő italízesítője az amerikai éttermekben, miközben a „banana coffee” és „banana matcha” keresések is rekordmagasságba kerültek. A trend augusztus végére a nagy kávézóláncokat is elérte: a Starbucks amerikai őszi kínálatába például Iced Banana Bread Latte és Iced Banana Bread Chai is bekerült. A banana bread latte így éppen akkor kapott új lendületet, amikor hagyományosan kezdetét veszi a pumpkin spice szezon. A Martha Stewart oldalán pedig már külön házi banana bread kávészirup-recept is megjelent, miután TikTokon és Instagramon egyre több tartalomgyártó kezdte el otthon elkészíteni az italt. A jó hír pedig az, hogy ehhez neked sem kell feltétlenül kávézóba menned.

Így készíts banana bread lattét otthon

A legjobb, hogy éppen azokat a túlérett, barna banánokat használhatod hozzá, amelyekből egyébként banánkenyeret sütnél.

A banana bread sziruphoz:

  • 1 nagy, nagyon érett banán
  • 100 g barna cukor
  • 120 ml víz
  • ½ teáskanál fahéj
  • 1 csipet só
  • 1 teáskanál vaníliakivonat

1 adag lattéhoz:

  • 2 adag eszpresszó
  • 1-2 evőkanál banana bread szirup
  • 150-180 ml tej vagy növényi ital
  • fahéj a tetejére
  • jég, ha hidegen készíted

Elkészítés:

  1. Törd össze villával a banánt egészen pépesre.
  2. Tedd egy kisebb lábasba a barna cukorral, a vízzel, a fahéjjal és egy csipet sóval.
  3. Alacsony-közepes lángon, időnként megkeverve főzd körülbelül 10 percig.
  4. Vedd le a tűzről, add hozzá a vaníliát, majd hagyd kissé kihűlni.
  5. Szűrd át a szirupot egy finom szűrőn, hogy simább állagot kapj.
  6. Tegyél 1-2 evőkanál szirupot egy pohár vagy bögre aljára.
  7. Öntsd rá a frissen lefőzött eszpresszót, és alaposan keverd össze – a forró kávé segít feloldani a sűrűbb szirupot.
  8. Forró változatnál öntsd fel felhabosított tejjel, hidegnél pedig add hozzá a hideg tejet és a jeget.
  9. Végül szórj a tetejére egy kevés fahéjat.

Ha igazán desszertszerűre szeretnéd...

A TikTok természetesen nem állt meg az egyszerű változatnál. A banana bread latte tetejére kerülhet tejszínhab, karamellizált banán, egy csipet szerecsendió vagy akár kevés aprított dió is. Ha viszont kevésbé édesen szereted a kávét, kezdj mindössze egy evőkanál sziruppal. A nagyon érett banán és a barna cukor eleve intenzív édességet ad neki, így könnyen a saját ízlésedhez igazíthatod. És hogy tényleg letaszítja-e a trónról a pumpkin spice lattét? Ezt majd az ősz eldönti. Egy biztos: ha van otthon egy megbarnult banánod, 2026-ban már nem csak banánkenyér készülhet belőle.

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