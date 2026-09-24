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Felejtsd el a pumpkin spice lattét: ez 2026 őszének új kedvenc itala
Forrás: Getty Images/Foxys_forest_manufacture
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Ahogy beköszönt az első hűvösebb reggel, szinte automatikusan előkerül a fahéj, a sütőtök és persze az évek óta megkerülhetetlen pumpkin spice latte. 2026 őszén azonban komoly kihívója akadt az őszi italok koronázatlan királyának: mindenki a banana bread lattéról, vagyis a banánkenyér ízét idéző kávéról beszél. És nem csupán egy újabb néhány napos TikTok-trendről van szó. A banános kávék népszerűsége már hónapok óta növekszik, a közösségi médiában pedig sorra jelennek meg a házi banana bread szirupok és latték. Amerikában, a Yelp 2026-os trendjelentése szerint a „banana latte” keresések 1573%-kal, míg a „banana bread latte” keresések egészen elképesztő, 6267%-kal nőttek egy év alatt. De mit keres a banán a kávéban? Meglepő módon nagyon is jól működik benne.
Ha most egy eszpresszóba dobott banánt képzelsz magad elé, gyorsan felejtsd is el. A banana bread latte lényege ugyanis nem az, hogy egyszerűen banánízű legyen. A legtöbb házi változat alapja egy érett banánból, barna cukorból, fahéjból és vaníliából főzött szirup. Ehhez kerül az eszpresszó és a tej, egyes receptek pedig szerecsendióval, juharsziruppal vagy hideg tejhabbal teszik még inkább „banánkenyeressé”. A végeredmény édes, fűszeres és karamellás, miközben az érett banán ad neki egy egészen jellegzetes, süteményes aromát. Pont ezért passzol az őszhöz is: ugyanazokat a meleg, fűszeres ízeket hozza, amelyeket a pumpkin spice lattéban szeretünk, csak sütőtök helyett most a banánkenyér került a főszerepbe.
Nem véletlen, hogy most mindenhol banánt látunk
2026 egyébként is a banán éve lett az italok világában. Felmérések szerint a banánszirup volt az elmúlt év leggyorsabban növekvő italízesítője az amerikai éttermekben, miközben a „banana coffee” és „banana matcha” keresések is rekordmagasságba kerültek. A trend augusztus végére a nagy kávézóláncokat is elérte: a Starbucks amerikai őszi kínálatába például Iced Banana Bread Latte és Iced Banana Bread Chai is bekerült. A banana bread latte így éppen akkor kapott új lendületet, amikor hagyományosan kezdetét veszi a pumpkin spice szezon. A Martha Stewart oldalán pedig már külön házi banana bread kávészirup-recept is megjelent, miután TikTokon és Instagramon egyre több tartalomgyártó kezdte el otthon elkészíteni az italt. A jó hír pedig az, hogy ehhez neked sem kell feltétlenül kávézóba menned.
Így készíts banana bread lattét otthon
A legjobb, hogy éppen azokat a túlérett, barna banánokat használhatod hozzá, amelyekből egyébként banánkenyeret sütnél.
A banana bread sziruphoz:
- 1 nagy, nagyon érett banán
- 100 g barna cukor
- 120 ml víz
- ½ teáskanál fahéj
- 1 csipet só
- 1 teáskanál vaníliakivonat
1 adag lattéhoz:
- 2 adag eszpresszó
- 1-2 evőkanál banana bread szirup
- 150-180 ml tej vagy növényi ital
- fahéj a tetejére
- jég, ha hidegen készíted
Elkészítés:
- Törd össze villával a banánt egészen pépesre.
- Tedd egy kisebb lábasba a barna cukorral, a vízzel, a fahéjjal és egy csipet sóval.
- Alacsony-közepes lángon, időnként megkeverve főzd körülbelül 10 percig.
- Vedd le a tűzről, add hozzá a vaníliát, majd hagyd kissé kihűlni.
- Szűrd át a szirupot egy finom szűrőn, hogy simább állagot kapj.
- Tegyél 1-2 evőkanál szirupot egy pohár vagy bögre aljára.
- Öntsd rá a frissen lefőzött eszpresszót, és alaposan keverd össze – a forró kávé segít feloldani a sűrűbb szirupot.
- Forró változatnál öntsd fel felhabosított tejjel, hidegnél pedig add hozzá a hideg tejet és a jeget.
- Végül szórj a tetejére egy kevés fahéjat.
Ha igazán desszertszerűre szeretnéd...
A TikTok természetesen nem állt meg az egyszerű változatnál. A banana bread latte tetejére kerülhet tejszínhab, karamellizált banán, egy csipet szerecsendió vagy akár kevés aprított dió is. Ha viszont kevésbé édesen szereted a kávét, kezdj mindössze egy evőkanál sziruppal. A nagyon érett banán és a barna cukor eleve intenzív édességet ad neki, így könnyen a saját ízlésedhez igazíthatod. És hogy tényleg letaszítja-e a trónról a pumpkin spice lattét? Ezt majd az ősz eldönti. Egy biztos: ha van otthon egy megbarnult banánod, 2026-ban már nem csak banánkenyér készülhet belőle.
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