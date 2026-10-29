Ismerd meg az internet következő boyfriendjét: ő lesz a Fourth Wing Xadenje

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A romantikus fantasyk rajongói már évek óta várják, hogy Rebecca Yarros világsikerű regénye, a Negyedik szárny végre a képernyőkre kerüljön. A BookTok egyik legnagyobb kedvencéből ugyanis a Prime Video készít sorozatot, amelyben sárkányok, halálos próbatételek, politikai intrikák és természetesen egy elképesztően szenvedélyes szerelmi történet is helyet kap. A rajongókat azonban már a kezdetektől egyetlen kérdés foglalkoztatta igazán: vajon ki lesz az a színész, aki életre kelti a titokzatos és ellenállhatatlan Xaden Riorsont?
Nos, a találgatásoknak hivatalosan is vége! Október 21-én az Amazon megerősítette, hogy a szerepet Emilio Sakraya kapta meg, míg Violet Sorrengailt Esther McGregor, Ewan McGregor lánya alakítja majd. A hír azonnal felkeltette a könyvsorozat rajongóinak érdeklődését, hiszen Xaden az elmúlt évek egyik legnépszerűbb BookTok-álompasijává vált
Ki az az Emilio Sakraya, aki Xadent alakítja?
Emilio Sakraya 1996. június 29-én született Berlinben, jelenleg 30 éves, és bár Magyarországon egyelőre kevésbé ismert a neve, Németországban már komoly karriert épített fel. Édesanyja marokkói–német származású színésznő, édesapja pedig szerb származású, így a színész többféle kulturális háttérből meríthetett inspirációt. Már egészen fiatalon érdekelni kezdte a színészet, és mindössze 14 éves volt, amikor szerepet kapott a Zeiten ändern dich című filmben. Azóta több német mozifilmben és televíziós produkcióban is feltűnt, később pedig a nemzetközi közönség is megismerhette. A nagyobb áttörést a Netflix sorozatai hozták meg számára, de az elmúlt években történelmi drámában, akciófilmben és zenés produkcióban is bizonyíthatott.
Nemcsak színész, hanem sikeres zenész is
A színészet mellett Emilio a zenében is komoly sikereket ért el. Emilio művésznéven pop- és hiphopzenét készít, 2020-ban pedig megjelent első albuma, a Roter Sand, amely a német slágerlistára is felkerült. Azóta további dalokat adott ki, és Németországban énekesként is jelentős rajongótáborra tett szert. A zene egyébként nemcsak a karrierjében, hanem a magánéletében is fontos szerepet játszik. A Cacio e Pepe című dalában például egy egészen személyes részletet osztott meg az életéből: azt, hogy édesapa. Korábban tudatosan titokban tartotta, hogy van egy kisfia, mert szerette volna ezt az élményt a nyilvánosságtól távol megélni.
14 évesen már karatebajnok volt
Ha valaki aggódna amiatt, hogy Emilio hogyan fog megbirkózni a sárkánylovasok kőkemény kiképzését bemutató jelenetekkel, annak van egy jó hírünk: a színésznek komoly sportmúltja van. Gyerekkorától kezdve számos sportágat kipróbált, többek között a műkorcsolyát, az atlétikát és az amerikai focit is, a legnagyobb szenvedélyévé azonban a harcművészetek váltak. Olyannyira, hogy mindössze 14 évesen német bajnoki címet szerzett karatéban. Ez a tapasztalat különösen jól jöhet Xaden szerepében, hiszen a karakter nemcsak kiváló harcos, hanem a Basgiath Hadifőiskola egyik legfélelmetesebb és legtehetségesebb sárkánylovasa is.
Korábban Rosalíával is hírbe hozták
Emilio magánélete is felkeltette a bulvársajtó érdeklődését, különösen 2025-ben, amikor a világhírű spanyol énekesnővel, Rosalía-val hozták romantikus kapcsolatba. A párost több alkalommal is együtt fotózták, és csókolózás közben is lencsevégre kapták őket. Bár a közös megjelenéseik miatt sokan biztosra vették, hogy egy párt alkotnak, a kapcsolatukról egyikük sem beszélt részletesen a nyilvánosság előtt. Arról sincs megerősített információ, hogy jelenleg együtt lennének.
Mit lehet tudni a Negyedik szárny sorozatról?
A történet középpontjában Violet Sorrengail áll, akit az édesanyja arra kényszerít, hogy a veszélyes Basgiath Hadifőiskolán sárkánylovasnak tanuljon. A fiatal lány azonban fizikailag jóval törékenyebb társainál, ráadásul egy olyan világba csöppen, ahol a legkisebb hiba is az életébe kerülhet. Itt találkozik Xaden Riorsonnal, aki kezdetben korántsem barátságosan viszonyul hozzá, az ellenségeskedésükből azonban idővel egészen másfajta kapcsolat bontakozik ki. A sorozat Rebecca Yarros Empyrean könyvsorozatán alapul, amelynek első három kötete már megjelent. Az adaptációt a Prime Video készíti, a produkcióban Michael B. Jordan is részt vesz executive producerként. A főszereplők kiválasztását hosszú keresés előzte meg, az írónő pedig maga is örömét fejezte ki, hogy végre megtalálták a megfelelő színészeket Violet és Xaden megformálására.
Hol és mikor? A Negyedik szárny sorozat a Prime Videón lesz látható, a premier pontos dátumát azonban egyelőre nem jelentették be.
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