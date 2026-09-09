Van a szakításnak egy jól ismert, többé-kevésbé működő menetrendje: elnémítod az exedet, kerülöd a közös helyeket, a barátnőiddel pedig addig elemzed az utolsó beszélgetést, amíg már a pincér is tudja, ki mondta ki először, hogy „most egy kis térre van szükségem”.

De mi történik, ha az exed új párja éppen az a kolléga, akivel minden hétfőn meetingen ülsz, délben ugyanazért a mikrónál várakozol, és akinek a nevét naponta tizenkétszer látod felvillanni a közös csoportban? Ilyenkor nemcsak egy kapcsolatot gyászolsz. A munkahelyed biztonságos, semleges tere is eltűnik.

forrás: InterCom

Ne várd el magadtól, hogy „profiként” ne érezz semmit

Attól, hogy reggel kilenckor belépsz az irodába, a szíved nem vált automatikusan üzleti üzemmódra. Teljesen normális, ha összeszorul a gyomrod, amikor együtt látod őket, vagy ha egy ártatlan kávézást is romantikus bizonyítékként értelmezel.

A profizmus nem azt jelenti, hogy nem fájhat. Azt jelenti, hogy a fájdalmad ellenére sem alázol meg senkit, nem rendezel jelenetet, és nem küldesz passzív-agresszív üzenetet a teljes irodai levelezőlistára. Az érzéseidnek lehet helyük, csak lehetőleg ne a hétfő reggeli státuszmeetingen kapják a főszerepet.

Ne változtasd az irodát megfigyelőközponttá

Mikor mentek együtt ebédelni? Miért nevetett azon az üzeneten? Vajon egyszerre érkeztek? Már megint egymás mellé ültek? Ha minden apró mozdulatukat figyeled, akaratlanul is napi nyolc órában fenntartod a kapcsolatot, amelyből éppen próbálnál kilépni.

A legfontosabb szabály: ne gyűjts információt, amelytől csak rosszabbul leszel. Némítsd le őket a közösségi oldalakon, ne kérdezősködj a kollégáknál, és ne ellenőrizd, ki mikor volt online. Nem azért, mert nem érdekelhet, hanem mert minden új részlet egy újabb kör a fájdalom körhintáján.

Egy bizalmas elég, az egész iroda túl sok

Szükséged lehet valakire a munkahelyeden, aki tudja, mi történik, és adott esetben kiment egy kínos ebédből. Válassz azonban egyetlen megbízható embert, ne szervezz informális sajtótájékoztatót a konyhában.

Az irodai pletyka rövid távon igazolást adhat, hosszú távon viszont még jobban összeköti a magánéletedet a munkáddal. Ráadásul könnyen elindulhat a találgatás arról, ki kit csalt meg, mikor kezdődött a kapcsolat, és kinek van igaza. Miközben neked nem közönségre, hanem levegőre lenne szükséged.

Rajzold át átmenetileg a munkahelyi térképedet

Nem kell felmondanod csak azért, mert két ember randizni kezdett. Kisebb változtatásokkal viszont csökkentheted a szükségtelen találkozásokat. Ebédelj más időpontban, válassz másik tárgyalót, dolgozz néhány napot otthonról, ha erre van lehetőség, vagy kérj ideiglenesen más feladatmegosztást.

Ez nem menekülés, hanem érzelmi elsősegély. Egy ficamra sem mondanád azt, hogy gyengeség néhány hétig kímélni. A friss szakítás ugyanígy megérdemelhet egy átmeneti védőzónát.

Készülj egyetlen határhúzó mondattal

Ha az exed vagy a kollégád beszélni akar a kapcsolatról, nem kell rögtönöznöd. Elég ennyi: „Erről most nem szeretnék beszélni, de a közös munkában természetesen továbbra is számíthatsz rám.”

Ez a mondat nem támad, nem könyörög, és nem nyit ajtót egy másfél órás folyosói drámának. Ha pedig valaki újra próbálkozik, nyugodtan ismételd meg. A határ nem attól lesz érvényes, hogy mindenki egyetért vele, hanem attól, hogy következetesen tartod.

Ha a helyzet megalázóvá válik, már nem csak magánügy

Más kérdés, ha szándékosan előtted demonstrálják a kapcsolatukat, gúnyos megjegyzéseket tesznek, kizárnak a munkából, vagy a történtek a szakmai megítélésedet is befolyásolják. Ilyenkor írd fel pontosan, mi történt és mikor, majd kérj segítséget a vezetődtől vagy a HR-től. Nem a románcot kell bejelentened, hanem azt a konkrét munkahelyi viselkedést, amely akadályoz vagy méltatlan helyzetbe hoz.