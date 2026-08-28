Valami most véget érhet: sorsfordító telihold érkezik augusztus 28-án

Lehet, hogy a te életedben is most jött el az a pont, akár egy kapcsolatban, akár a munkahelyeden vagy egy családi helyzetben, amikor már mindent megpróbáltál… Már beszéltél róla, akinek csak lehet… már ezerszer átfutottad gondolatban a dolgokat, már megbocsátottál, akinek lehet, már százszor eltervezted, hogy hogyan tovább, alkalmazkodtál, ameddig csak lehetett, adtál egy csomó új esélyt, mégsem változtak a dolgok.

Nem tudsz és nem is kell mindent megoldani és megjavítani, van, amit csak „simán” magad mögött kellene most már hagyni…

Augusztus 28-án a Nap a Szűzben, a Hold pedig a Halakban áll szemben egymással. Ez a telihold ráadásul egy hosszabb, 2024-ben kezdődött Szűz–Halak energia egyik újabb fontos pontja. A Nap és a Merkúr is a Szűz jegyében „halad”, ez segít, hogy észrevedd a hibákat, lásd a problémát és megtaláld azoknak az okát. Tök jó tulajdonság, ha nem adod fel könnyen… de ez nem mindig elég ahhoz, hogy tényleg működjenek a dolgok.

Most nem az lenne a lényeg, hogy még egyszer elmagyarázd a dolgokat, nem kell több kompromisszum, nem kell mindennek még egy esély, főleg, ha egy évek óta működésképtelen helyzetet tartasz életben. Elhiszem, hogy amíg dolgozol a dolgokon, addig van feladatod, addig úgy érzed, hogy a kezedben tartod a helyzet irányítását, így megvan benned a remény is… de tényleg eljön az a pillanat, amikor el kell fogadni, hogy nem mindent lehet megoldani, főleg nem mások helyett.

Ezt, hogy főleg nem mások helyett, ezt azért tettem hozzá, mert a Szűz és Halak energia is sokszor ebben mutatkozik meg a legerősebben, a másoknak való segítségnyújtásban és az ezzel kapcsolatos önfeladásban.

Szép dolog másoknak, másokon segíteni, egészen addig, amíg azt nem azért teszed, hogy szükség legyen rád és szeressenek.

A telihold és a Halak energia is az elengedést képviseli. Viszont ezt nem mindig kell szó szerint érteni, bár ok-okozatként benne van a pakliban a kapcsolatok megszakítása, de sokkal inkább arról van szó, hogy engedj el bizonyos elképzeléseket azzal kapcsolatban, hogy egy-egy kapcsolat majd idővel más lesz, egy-egy helyzet idővel máshogy alakul…

Engedd el azt a képet, amit látni szeretnél, és lásd végre úgy a dolgokat, ahogy azok valóban vannak…

Engedd el a közös jövőről való fantáziálást egy olyan emberrel, akivel még a következő hét is teljesen kiszámíthatatlan, bizonytalan.

ENGEDD EL A MI LETT VOLNA, HA GONDOLATOKAT ÉS A FOLYAMATOS RÁGÓDÁST, AMI EZZEL KAPCSOLATOS!

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Bizonyos dolgokhoz, helyzetekhez, személyekhez való ragaszkodás nem előre visz, hanem béklyókban tart. Van még ám téma bőven, ami a mostani elengedési fázissal kapcsolatos… Például az a téves gondolat, hogy ha elég jó vagy mások szemében, akkor talán nem hagynak el, akkor az életednek részei maradnak. A Szűz energiák kapcsán nagyon is fontos az önértékelés. És rendkívül könnyű belecsúszni abba a hibába, hogy azt hidd, hogy ha hasznos vagy, akkor az azzal egyenlő, hogy fontos vagy és szerethető…

Mint ahogy az is egy téves gondolat, hogy ha mindent jól csinálsz, akkor nem lesz konfliktus a kapcsolataidban, vagy ha eleget adsz másoknak, az végül visszatér hozzád is. Ahhoz, hogy a dolgok megváltozzanak, nem elég, hogy türelmesen vársz. Ez lehet, hogy most fájni fog, de talán fel is ébreszt: NEM KELL KIÉRDEMELNED AZT, AMIT SZERETETBŐL KAP AZ EMBER! Nézz körbe, hogy mennyien szeretnek úgy, hogy nem vagy tökéletes! Nem kell mindig hasznosnak lenned, nem kell mindent elviselned! Nem kell mindenkit mindig megértened! Nem kell mindenkit megmentened! A SZERETETNEK NEM EZ AZ ÁRA!





Mint ahogy azt már a cikk elején írtam, 2026. augusztus 28-án a Merkúr és a Nap is kvadrátot alkot az Uránusszal. Ez az energia sokaknak és sok mindennel kapcsolatban hozhat váratlan felismerést. Ehhez lehet, hogy elég egy elhangzott mondat, egy bizonyos hír valamivel vagy valakivel kapcsolatban, egy találkozás, egy nem várt telefonhívás… és végre megérted azt, amit eddig nem!

Lehet, hogy már hónapok óta gondolkozol azon, hogy felmondj a munkahelyeden, és bamm, pont most történik vagy hangzik el valami, ami után ezt meg tudod lépni. Lehet, hogy évek óta próbálsz megoldani valamit családon belül, de most már megértheted, hogy te nem tudsz mindent megoldani mások helyett! Az Uránusz energiája segít megszakítani valamit, amit már kinőttél, aminek már nincs helye az életedben. Lehet, hogy ez veszteségnek tűnik, de nem feltétlen az.

Ez lehet egy kapcsolat, egy szerep, egy régi identitás, egy családi minta, egy megszokott életforma vagy akár az a személyiségdarabod, aki mindig mindent kibír. Nehéz az elengedés, bárhogy is nézzük, főleg, ha te vagy az, aki összetartja a családot, ha te vagy az, aki mindig segít, aki mindig megért másokat, aki nem adja fel… Mert ha elengeded ezt, maradhat egy üresség, hogy mindezek nélkül ki is vagy te valójában?





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MIT JAVÍTS MEG, ÉS MIT ENGEDJ EL?

Természetesen nem mindenre értendő, hogy engedd el. Ez ugyanúgy menekülés lehet (Halak energia ez is). Amiért érdemes dolgozni, azért dolgozz, de amit nem tudsz irányítani, azt ne próbáld örökké magadra venni. Nem minden kapcsolat menthető, és nem mindegyik kap szép befejezést.

Nem biztos, hogy valami látványos dolog történik veled… lehet, hogy csak hazamész, és este jön egy gondolat, hogy nem akarsz úgy élni tovább, ahogy eddig. Lehet, hogy szomorúnak érzed magad ettől, de lehet, hogy megkönnyebbülve.

Ha lehet, akkor egy kicsit hagyd abba a folyamatos elemzést, a folyamatos agyalást, egyébként is szerintem már régóta tudod azt, amire választ keresel, amivel kapcsolatban a megértést szeretnéd, csak még magadnak sem mered bevallani, mert bezavar mások véleménye vagy a megfelelési kényszer.

Ennek a teliholdnak egy másik megnyilvánulási formája lehet, hogy most újra előjön egy olyan téma, amiről azt hitted, már lezártad. Mondjuk egy régi kapcsolat jut eszedbe, vagy egy régi konfliktus valakivel, vagy valamilyen családi, munkahelyi téma… de az is lehet, hogy egyszerűen csak újra ugyanaz az érzés jelenik meg, amit már nagyon régóta nem éreztél. Na, ezek mind olyan dolgok, amiket most már más szemmel tudsz nézni… és végre azt tudod mondani, hogy na, neeeem, én ezt biztos, hogy nem csinálom végig még egyszer.

Lehet, hogy ami miatt eddig tök sokat magyarázkodtál, most már szót sem érdemel, mert tudod, vannak dolgok, amiket nem te rontottál el, és nem rajtad múlt az, ahogy alakult. A Halak a zodiákus utolsó jegye, ezért ilyen fontos témája a lezárás és az elengedés…

Nagyon jó úton haladsz, ha ott tartasz, hogy már azt veszed észre, hogy nem írsz vissza, nem magyarázkodsz, nem érdekel, hogy ki mit csinál, és nem érdekel, hogy ki érti meg a te szempontjaidat és ki nem… egyszerűen már nem akarod ugyanazt megoldani, inkább csak elfogadod.

Engedd meg, hogy feltegyem neked ezt a kérdést: Van valami, amit már a szíved mélyén pontosan tudsz, de még nem vagy hajlandó elfogadni azt valóságként? Szerintem van… te már tudod, hogy annak a kapcsolatnak vége, vagy hogy már nem akarsz azon a munkahelyen maradni, és nem akarsz valakinek a továbbiakban segíteni… Szerintem már te is tudod, hogy egy bizonyos életszakasz már véget ért, csak eddig mindig találtál még egy indokot, hogy várj, vagy agyalj rajta.

Ez most a szív és az ész harca…

Vedd végre komolyan azt, amit már hónapok óta érzel!

Személyre szabott horoszkópodért, kapcsolati, szerelmi elemzésedért keress bizalommal! Vona Melinda- Dahut Asztrológia További, naponta frissülő asztrológiai tartalmaimért kattints ide! E-mail: dahutasztro_kukac_gmail.com