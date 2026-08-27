Micsoda hetek vannak mögöttünk égi jelenségek terén! Volt itt részleges holdfogyatkozás, hullócsillag eső, különleges együttállások, a nyarat pedig mi is zárhatná le jobban, mint a szezon legerősebb teliholdja? Bizony, augusztus 28-án nem átlagos telihold vár ránk: a Halak jegyében járó Holdhoz részleges holdfogyatkozás is társul (ez nem lesz sajnos olyan látványos, mint legutóbb, és csak késő hajnalban zajlik le), de ettől még asztrológiai értelemben ez nagyon is felerősítheti a lezárások, felismerések és nagy érzelmi fordulatok témáját.

Mit jelent ez rád nézve? Nos, ha a listában megtalálod a csillagjegyed, egyértelmű, hogy ez az augusztusi telihold különös hatással lesz rád. Egy olyan időszak kezdetét jelképezi, amikor hirtelen nagyon világossá válik, mi az, amit eddig megszokásból, félelemből vagy egyszerűen csak azért cipeltél tovább, mert nem volt erőd pontot tenni a végére.

Négy csillagjegynél pedig most különösen erősen jelentkezhet ez az érzés, íme a szerencsések:

Galéria / 4 kép A nyár legerősebb teliholdja érkezik augusztus 28-án: 4 csillagjegy életében lezárulhat egy korszak Megnézem a galériát

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