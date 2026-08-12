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27 éve nem láttunk ilyet Európában: augusztus 12-én egymást érik az égi csodák

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#Perseidák
#égi jelenség
#égbolt
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Életmód
Utoljára frissült: 2026. augusztus 9. 17:32

Forrás: Kazuo ota on Unsplash

27 éve nem láttunk ilyet Európában: augusztus 12-én egymást érik az égi csodák
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Érdemes ma többször az égre pillantani, augusztus 12. ugyanis az év egyik legizgalmasabb csillagászati napjának ígérkezik.

Az augusztusi égbolt önmagában is tartogat látványosságokat, 2026. augusztus 12. azonban egészen különleges lesz ezen a téren. Európát ugyanis 1999 óta most először érinti egy teljes napfogyatkozás totalitási sávja, amire 27 éve nem volt példa. A Hold teljesen eltakarja majd a Napot többek között Izland, Spanyolország és Portugália egy kis részének bizonyos területeiről nézve, míg Európa nagy részén részleges napfogyatkozás lesz látható.

Magyarországról is látni fogjuk a napfogyatkozást

Bár hazánkból a teljes elsötétülést nem figyelhetjük meg (ahogy az történt 1999-ben), a napnyugta előtti részleges napfogyatkozás így is különleges látványnak ígérkezik. A Magyar Csillagászati Egyesület számításai szerint Magyarország különböző pontjairól körülbelül 40–86 százalékos fogyatkozás lesz megfigyelhető, és minél nyugatabbra tartózkodunk, annál nagyobb részt takar majd ki a Hold a Napból napnyugtakor.

Budapesten a jelenség 19:22 körül kezdődik, a Nap pedig valamivel 20 óra után nyugszik le. Ez azt jelenti, hogy nagyjából háromnegyed órán keresztül követhetjük, ahogy a Hold egyre nagyobb darabot „harap ki” a napkorongból. A legjobb helyszínek azok lesznek, ahonnan akadálytalan kilátás nyílik a nyugati horizontra, szóval a pesti Duna-part, a budai kilátópontok, valamint a Balaton déli partja is szuper választás lehet.

De ne feledd: a napfogyatkozást akkor sem szabad szabad szemmel vagy egyszerű napszemüvegen keresztül nézni, ha nem teljes. Szakértők szerint kifejezetten erre a célra készült szemüvegre van szükség (ISO 12312-2 szabvány), ellenkező esetben akár maradandó szemkárosodás is lehet a vége.

A Nap után a Vénusz is megmutatja magát

A naplementével ráadásul még messze nem ér véget az égi műsor. A Vénusz ezekben a napokban rendkívül látványosan ragyog az esti égbolton, hiszen augusztus közepén éri el egyik kedvező megfigyelési helyzetét. Napnyugta után keresd a nyugati égbolt egyik legfeltűnőbb pontját!

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forrás: Ryan Hutton on Unsplash

A legnagyobb látványosság pedig csak éjszaka érkezik

És ha mindez nem lenne elég, szerda estéről csütörtök hajnalra a Perseidák meteorraj is a maximumához érkezik. Idén ráadásul szinte tökéletesek lesznek a megfigyelési körülmények, ugyanis augusztus 12-ére esik az újhold. Ami azt jelenti, hogy a Hold fénye biztosan nem halványítja el a meteorokat, így tiszta időben, fényszennyezéstől távol akár több tucat hullócsillagot is megpillanthatunk az éjszaka során. Az IMO szerint a Perseidák radiánsa nagyjából este 10–11 órától kerül megfelelő magasságba a közepes északi szélességeken, ezért éjféltől hajnalig különösen érdemes figyelni az eget.

És van még egy bónusz: a holdfény nélküli, sötét augusztusi égbolt a Tejút megfigyelésének is kedvez, így aki városi fényektől távol tölti az éjszakát, jóval többet láthat annál, mint amit egy átlagos nyári estén megszokott.

Augusztus 12. tehát valóban ritka együttállást hoz: napnyugtakor részleges napfogyatkozás, utána ragyogó Vénusz, majd sötét, újholdas égbolt és a Perseidák maximuma következik. Ha az időjárás is kedvezően alakul, könnyen lehet, hogy ez lesz 2026 egyik legemlékezetesebb éjszakája az égbolt szerelmeseinek.

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