27 éve nem láttunk ilyet Európában: augusztus 12-én egymást érik az égi csodák

Az augusztusi égbolt önmagában is tartogat látványosságokat, 2026. augusztus 12. azonban egészen különleges lesz ezen a téren. Európát ugyanis 1999 óta most először érinti egy teljes napfogyatkozás totalitási sávja, amire 27 éve nem volt példa. A Hold teljesen eltakarja majd a Napot többek között Izland, Spanyolország és Portugália egy kis részének bizonyos területeiről nézve, míg Európa nagy részén részleges napfogyatkozás lesz látható.

Magyarországról is látni fogjuk a napfogyatkozást

Bár hazánkból a teljes elsötétülést nem figyelhetjük meg (ahogy az történt 1999-ben), a napnyugta előtti részleges napfogyatkozás így is különleges látványnak ígérkezik. A Magyar Csillagászati Egyesület számításai szerint Magyarország különböző pontjairól körülbelül 40–86 százalékos fogyatkozás lesz megfigyelhető, és minél nyugatabbra tartózkodunk, annál nagyobb részt takar majd ki a Hold a Napból napnyugtakor.

Budapesten a jelenség 19:22 körül kezdődik, a Nap pedig valamivel 20 óra után nyugszik le. Ez azt jelenti, hogy nagyjából háromnegyed órán keresztül követhetjük, ahogy a Hold egyre nagyobb darabot „harap ki” a napkorongból. A legjobb helyszínek azok lesznek, ahonnan akadálytalan kilátás nyílik a nyugati horizontra, szóval a pesti Duna-part, a budai kilátópontok, valamint a Balaton déli partja is szuper választás lehet.

De ne feledd: a napfogyatkozást akkor sem szabad szabad szemmel vagy egyszerű napszemüvegen keresztül nézni, ha nem teljes. Szakértők szerint kifejezetten erre a célra készült szemüvegre van szükség (ISO 12312-2 szabvány), ellenkező esetben akár maradandó szemkárosodás is lehet a vége.

A Nap után a Vénusz is megmutatja magát

A naplementével ráadásul még messze nem ér véget az égi műsor. A Vénusz ezekben a napokban rendkívül látványosan ragyog az esti égbolton, hiszen augusztus közepén éri el egyik kedvező megfigyelési helyzetét. Napnyugta után keresd a nyugati égbolt egyik legfeltűnőbb pontját!

forrás: Ryan Hutton on Unsplash

A legnagyobb látványosság pedig csak éjszaka érkezik

És ha mindez nem lenne elég, szerda estéről csütörtök hajnalra a Perseidák meteorraj is a maximumához érkezik. Idén ráadásul szinte tökéletesek lesznek a megfigyelési körülmények, ugyanis augusztus 12-ére esik az újhold. Ami azt jelenti, hogy a Hold fénye biztosan nem halványítja el a meteorokat, így tiszta időben, fényszennyezéstől távol akár több tucat hullócsillagot is megpillanthatunk az éjszaka során. Az IMO szerint a Perseidák radiánsa nagyjából este 10–11 órától kerül megfelelő magasságba a közepes északi szélességeken, ezért éjféltől hajnalig különösen érdemes figyelni az eget.

És van még egy bónusz: a holdfény nélküli, sötét augusztusi égbolt a Tejút megfigyelésének is kedvez, így aki városi fényektől távol tölti az éjszakát, jóval többet láthat annál, mint amit egy átlagos nyári estén megszokott.

Augusztus 12. tehát valóban ritka együttállást hoz: napnyugtakor részleges napfogyatkozás, utána ragyogó Vénusz, majd sötét, újholdas égbolt és a Perseidák maximuma következik. Ha az időjárás is kedvezően alakul, könnyen lehet, hogy ez lesz 2026 egyik legemlékezetesebb éjszakája az égbolt szerelmeseinek.

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