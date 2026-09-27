Ez az év egyik legfontosabb dátuma: az Arató Telihold esélyt ad arra, hogy új fejezetet nyiss az életedben

Szeptember 26-án, szombaton este a Hold a Kosban tartózkodott és mivel ez volt az őszi napéjegyenlőséghez legközelebbi telihold, az Arató Hold nevet kapta. Ezen az estén válaszúthoz érkezett el az életünk: vagy folytatjuk a korábban megkezdett utunkat, vagy teljesen új fejezetet nyitunk. Az Arató Telihold a Kosban rávilágít arra, mit akarunk valójában és mi az, amit azért teszünk, mert mások azt várják el tőlünk.

Ez a dátum azért is különleges, mert míg a Hold a Kosban, addig a Nap vele szembe, a Mérleg jegybe lépett: míg a Koshoz az önállóságot, a kezdeményezést, a bátorságot társítják, a Mérleg a kapcsolatok, az együttműködés és a kompromisszum jegye. Éppen ezért ez az Arató Telihold különösen jó alkalom arra, hogy végiggondoljuk, mikor alkalmazkodunk szívesen, és mikor mondunk igent valamire csak azért, hogy elkerüljünk egy konfliktust.

Ráadásul a Kos az állatöv első jegye, tehát az asztrológiában gyakran az első lépés és az új irány szimbóluma, miközben a teliholdat a felismerésekkel, a lezárásokkal kötik őssze. Szóval ez a dátum elképesztően fontos idén: most észreveheted, mi az ami, nem működik többé az életedben, és mire vagy kire van igazából szükséged a boldogságodhoz. Gondolod át, mondd ki, aztán húzd meg a határaidat és változtass!

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