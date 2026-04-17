Április a szakítások hónapja? A TikTokon ez az elmélet terjed!

Dóri
Utoljára frissült: 2026. április 17. 16:39

Forrás: Francesco Carta fotografo/Getty Images

Az „April Relationship Theory”, azaz az áprilisi kapcsolatelmélet szerint a következő hetekben sokan búcsút inthetnek a partnerüknek.

A tavasz köztudottan az újrakezdés időszaka, a nagytakarításé - amit nemcsak a környezetünkben, a gardróbunkban hanem az életünk minden területén meg kell tennünk, például az emberi kapcsolatainkban is. Ebben az évszakban önvizsgálatot kell tartanunk és átértékelnünk mindent, illetve mindenkit az életünkben. Szóval szuper, ha eladományozod a nem hordott ruháidat, meg az is, ha kipróbálsz egy új hajszínt, de legalább ennyire fontos az is, hogy elfogultság nélkül átgondold, kikkel veszed körül magad.

És igen, ebbe a párkapcsolatod is beletartozik! A TikTokon pedig ezerrel terjed az „April Relationship Theory” vagyis az áprilisi kapcsolatelmélet, mely a „tavaszi nagytakarításuk” részeként sokan szakítanak a párjukkal ebben a hónapban, mert az önvizsgálat alatt rádöbbennek, hogy nincs közös jövőjük a partnerükkel. Na persze szó sincs arról, hogy áprilisban mindenkinek el kellene búcsúznia a kapcsolatától, és nem a szakítás a megoldás minden konfliktusra!

A teória lényege mindössze annyi, hogy a tavasszal beköszönő új, friss energiákat arra fordítsd, hogy felülvizsgáld a szerelmi életedet is, azt, hogy a párod valóban a társad-e, megkapsz-e mindent tőle, a kapcsolatotoktól, amire vágysz, vagy igazából boldogabb vagy nélküle, mint vele - mivel könnyen előfordulhat, hogy ez a napsütéses évszak világít rá arra, milyen boldogtalan is voltál a partered oldalán az utóbbi időben, csak összekeverted a winter blues-zal, azaz a téli depresszióval.

És kár tagadni, tavasszal egy kicsit talán könnyebb véget vetnünk egy kapcsolatnak, mivel a világ újra elkezd kinyílni körülöttünk a téli bezártság után - egyre több időt tölthetünk a szabadban, tervezhetjük a nyaralást a BFF-jeinkkel, ami gyógyír lehet a szakításra. Érdemes kifaggatnod a barátaidat is áprilisban: kérdezd meg tőlük, szerintük összeilletek-e a pároddal, boldognak tűnsz-e mellette, mert a saját kapcsolatunkkal hajlamosak vagyunk elfogultabbak lenni. És persze mielőtt szakítanál, beszélj a fenntartásaidról a pároddal is, mert lehet, hogy nyitott a megoldásra, például arra, hogy párterápiára menjetek!

