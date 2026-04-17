Április a szakítások hónapja? A TikTokon ez az elmélet terjed!
Napi horoszkóp április 17.: a Rákoknak nem érdemes felesleges terheket a vállukra venniük, a Mérlegeknél valaki átlép egy bizonyos határt
A hét utolsó munkanapja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
Felejthetetlen nyaralás! 4 programötlet Horvátországban, ami túlmutat a strandoláson
Magyarországon minden negyedik kínai autót vásárló, a Chery mellett döntött.
Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban
Svédország már megcsinálta: füstmentes lett az egész ország
Hevítés, e-cigi, nikotinpárna: mi a különbség, és miért fontos?
THE RITUAL OF AYURVEDA – Találd meg az egyensúlyt
Fotók buktatták le félrelépés közben - 6 híres nő, akik megcsalták a párjukat
A sztárkapcsolatokról sok mindent lehet írni, de az biztos, hogy általában tiszavirág életűek vagy több szakítást is megélnek.
10 híres férfi Hollywood aranykorából, aki olyan sötét titkot őrzött, hogy leesik az állad
Hollywood aranykora kívülről a tökéletesség illúzióját adta.
Napi horoszkóp április 16.: a Bikáknak érdemes a kishitűségüket levetkőzniük, a Skorpióknak minden a terveik szerint alakul
A hét második fele is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
Fesztiválszett mustra: ezekben hódítottak a sztárok a Coachella első hétvégéjén
Ígéretesnek tűnnek az idei fesztiválszettek!
A tavasz köztudottan az újrakezdés időszaka, a nagytakarításé - amit nemcsak a környezetünkben, a gardróbunkban hanem az életünk minden területén meg kell tennünk, például az emberi kapcsolatainkban is. Ebben az évszakban önvizsgálatot kell tartanunk és átértékelnünk mindent, illetve mindenkit az életünkben. Szóval szuper, ha eladományozod a nem hordott ruháidat, meg az is, ha kipróbálsz egy új hajszínt, de legalább ennyire fontos az is, hogy elfogultság nélkül átgondold, kikkel veszed körül magad.
És igen, ebbe a párkapcsolatod is beletartozik! A TikTokon pedig ezerrel terjed az „April Relationship Theory” vagyis az áprilisi kapcsolatelmélet, mely a „tavaszi nagytakarításuk” részeként sokan szakítanak a párjukkal ebben a hónapban, mert az önvizsgálat alatt rádöbbennek, hogy nincs közös jövőjük a partnerükkel. Na persze szó sincs arról, hogy áprilisban mindenkinek el kellene búcsúznia a kapcsolatától, és nem a szakítás a megoldás minden konfliktusra!
A teória lényege mindössze annyi, hogy a tavasszal beköszönő új, friss energiákat arra fordítsd, hogy felülvizsgáld a szerelmi életedet is, azt, hogy a párod valóban a társad-e, megkapsz-e mindent tőle, a kapcsolatotoktól, amire vágysz, vagy igazából boldogabb vagy nélküle, mint vele - mivel könnyen előfordulhat, hogy ez a napsütéses évszak világít rá arra, milyen boldogtalan is voltál a partered oldalán az utóbbi időben, csak összekeverted a winter blues-zal, azaz a téli depresszióval.
És kár tagadni, tavasszal egy kicsit talán könnyebb véget vetnünk egy kapcsolatnak, mivel a világ újra elkezd kinyílni körülöttünk a téli bezártság után - egyre több időt tölthetünk a szabadban, tervezhetjük a nyaralást a BFF-jeinkkel, ami gyógyír lehet a szakításra. Érdemes kifaggatnod a barátaidat is áprilisban: kérdezd meg tőlük, szerintük összeilletek-e a pároddal, boldognak tűnsz-e mellette, mert a saját kapcsolatunkkal hajlamosak vagyunk elfogultabbak lenni. És persze mielőtt szakítanál, beszélj a fenntartásaidról a pároddal is, mert lehet, hogy nyitott a megoldásra, például arra, hogy párterápiára menjetek!
Figyelj a testedre is tavasszal, mert elárulja neked, ha toxikus a kapcsolatod!
10 nadrág, amire az olasz nők esküsznek: instant elhozzák a dolce vita életérzést
Felejthetetlen nyaralás! 4 programötlet Horvátországban, ami túlmutat a strandoláson
Első ránézésre teljesen ártatlanok, de nem azok: 8 megtévesztő örömszerző ajándék, amiről nem hinnéd, mire való
Felismered gyerekkorod kedvenc meséjét egyetlen képkockáról?
Az alábbi rajzfilmeket csak az ismeri fel egyetlen képkockáról, aki tényleg minden szombat reggelt a tévé előtt töltött.
6 kávézó, amit a legjobban szeretünk - ezek a szerkesztőség kedvencei
Különleges atmoszféra, nosztalgikus pillanatok és a legfinomabb kávék - mindenki más-más indokkal keresi fel időről időre a favoritját.
A csillogó ékszerek átvették az uralmat a legszexibb sztárpasiknál, és mi nem tudjuk nem imádni
Jacob Elordi aranyfoggal? Jöhet!
7 szexpóz, amivel sokak szerint gyorsan eshetsz teherbe
Amikor a teherbeesés kerül szóba, sok pár egy idő után elkezd tudatosabban figyelni minden apró részletre.
