A novembert nem véletlenül tartják az év legvarázslatosabb hónapjának. A néphagyományok szerint a novemberi fátyol a világok között elvékonyodik , ilyenkor pedig erősebben érezzük az intuíciót, a megérzéseket és a lelki üzeneteket. Ráadásul ez a hónap a köztes tér ideje: elbúcsúzunk az ősz színeitől, de a tél csendje még csak közeledik. Ez az időszak segít elengedni a múlt terheit, és felkészülni az új kezdetre. Energetikailag ez a megtisztulás és befelé fordulás ideje. Ezért is kedvelt időpont jóslásokra, tarot- vagy angyalkártya-elemzésekre.

Mi pedig segítünk benne! Elhoztuk az egyes csillagjegyek novemberi angyalkártya-jóslatát, amiből kiderül, most ki támogat téged az energiáival, és milyen útra terel a hónapban. Minden zodiákusnak izgalmas lesz ez az időszak; van, akinek lezárást és új kezdetet, másnak szerelmet vagy épp mindent elsöprő boldogságot hoz magával.

Nézd csak, íme a te személyes angyalkártya-jóslatod a hónapra:

Novemberi angyalkártya-jóslás: nem semmi, mi vár rád az év legvarázslatosabb hónapjában

