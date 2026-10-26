6 természetes dolog 2026-ban, ami 2016-ban még elképzelhetetlen volt

2016 nem is tűnik olyan távolinak, amíg eszünkbe nem jut, mennyi minden változott azóta. Ma már egy mesterséges intelligenciától kérünk vacsoraötletet, a telefonunkkal fizetünk, és egy videóhívás kedvéért sokszor ki sem cseréljük a melegítőnadrágunkat. Persze ezek közül nem minden volt teljesen ismeretlen tíz éve, de aligha gondoltuk, hogy ennyire megszokjuk őket. Összeszedtük, mi minden lett természetes 2026-ra, amin 2016-os önmagunk még biztosan meglepődne.

Telefonnal fizetni a boltban

Néhány éve még szívünkhöz kaptunk, ha otthon felejtettük a pénztárcánkat, és épp a kasszánál álltunk sorba. De 2026-ra már egyáltalán nem gond, hiszen a mobilunk lényegében kiváltotta a készpénzt és a bankkártyát. Már egyetlen csippantással lehet fizetni vele, bárhol, amit el sem tudtunk volna képzelni tíz évvel ezelőtt.

Havi előfizetések mindenért

Streaming, tárhely, zene, kajarendelős app - konkrétan mindennek lett már egy havi előfizetési díja, amit szépen vonogatnak a kártyánkról. Ez 2016-ban még szinte elképzelhetetlen volt, és maximum újságért fizettünk elő, ami aztán fizikailag is megérkezett a postaládába. Most néha már azt sem tudjuk, miért is vonnak le összeget a fizetésünkből.

Otthonról dolgozni a pizsidben

Bár a 2010-es években is voltak szerencsések, akik otthonról tudtak dolgozni, azért 2016-ban ez még messze nem a bevett szokás volt. Aztán jött 2020, a COVID időszaka, amikor még a tanórákat is digitálisan tartották, és a világ sokat változott. Ma már rengeteg olyan munkakör létezik, ahol ha nem is minden nap, de hetente legalább 1-2 nap otthonról dolgozhatnak az emberek, és bizony ez sokszor pizsiben, kócos hajjal, kényelmes mamuszban történik.

Önvezető autók

A Vissza a jövőbe! miatt igazából már sokszor elképzeltük, hogy egyszer majd a kocsik repülnek vagy magukat vezetik. De 2016-ban még nem tűnt úgy, hogy ez gyakori vagy épp bevett szokás lesz majd a gyakorlatban. Aztán suhanjunk előre 2026-ra, amikor is Elon Musk bemutatta a repülő autót, és az önvezető kocsik már abszolút léteznek a forgalomban is.

Minden kis apróságot az AI-tól megkérdezni

Nehogy 2016-ban, de még 2023-ban sem hittük volna, hogy egyszer majd MINDEN kis apróságért az AI-t zaklatjuk majd. Hogy tőle kérdezzük meg, "mi legyen az ebéd?" vagy hogy "miért nem válaszol már a srác nekem?" Erre tessék, ma már teljesen természetes, hogy ChatGPT mondja meg neked, miért fájhat épp most a fejed.

Hírek olvasása helyett pár másodperces videókból tájékozódni

2016-ban még simán olvasgattuk a hírportálokat, sőt, nemcsak a hírportálokat, az újságokat is. Ha meg akartuk tudni, mi történik a világban, a cikkekből tájékozódtunk. Jó, persze ez most is így van sokaknál (mi pedig a JOY-nál külön bízunk benne, hogy szeretsz minket olvasni), de egyre többen tájékozódnak pusztán pár másodperces TikTok vagy Insta Reels videókból. A fact check pedig kimerül a kommentek átolvasásában.

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