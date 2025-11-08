Álommunkák a Z-generáció szerint, számukra tényleg nem a pénz a fontos

A mai fiatalok, vagyis a Z-generáció tagjai (nagyjából az 1995 és 2010 között születettek) teljesen másképp gondolkodnak a munkáról, mint az idősebb korosztályok. Amíg az Y és X generációnak sokkal fontosabb az anyagi biztonság és a karrierlétra megmászása, addig a Z generációnak az egyensúly, a szabadság és a munka értelme van előrébb. Ők már nem csak dolgozni akarnak, hanem olyan munkát szeretnének végezni, ami összhangban van az értékrendjükkel és a személyes céljaikkal. De vajon tényleg nem a pénz számít nekik?

Mindenki tudja a Z generációról, hogy nagyon fontos nekik a rugalmas munkavégzés (a home office), valamint a magánéletük és a munka egyensúlya. Ők nem túlóráznak, nem szentelik az életüket a melónak és bármikor nemet mondanak egy nem tetsző munkára.

Katt a galira, ahol felfedjük, mi az álommunka egy Gen Z-nek:

