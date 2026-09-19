Promóciók
Mintha almás pitét ennél reggelire: az őszi zabkása, amit 5 perc elkészíteni
Forrás: Getty Images
5 ikonikus jelenet szerelmes filmekből, ami a valóságban inkább hátborzongató lenne
A vásznon talán megdobogtatták a szívünket ezek a pillanatok, de az életben valószínűleg nem a romantikus lenne az első szó, ami eszünkbe jutna róluk...
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
Ez a japán hajmosási módszer lehet az egészségesebb, fényesebb haj titka
A japán hajápolási rutin szerint a szép haj titka az, hogy hogyan bánsz a fejbőröddel és a hajaddal a zuhany alatt.
10 nő őszintén elmondta, miért nem akar gyereket
Nem minden nő álmodik arról, hogy egyszer anya lesz, és egyre többen mondják ki nyíltan azt is, miért választanak más életet.
4 egyszerű módszer, ami segíthet véget vetni az éjszakai forgolódásnak
Lefekszel, becsukod a szemed, de fél órával később még mindig a másnapi teendőkön jár az eszed?
„Megláttam a gyűrűt, és rájöttem, hogy egyáltalán nem akarok hozzámenni” - 8 nő elmesélte, miért mondott nemet a lánykérésre
A lánykérésekből általában csak azokat a videókat látjuk, amelyek öleléssel, sírással és egy határozott igennel végződnek.
Napi horoszkóp szeptember 18.: az Oroszlánoknak érdemes nyitottabbaknak lenniük, a Mérlegek rég nem látott ismerősbe botlanak
Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban kiejtenéd a tollat a kezedből, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!
Van az a szeptemberi reggel, amikor már egyáltalán nem kívánod a nyári smoothie-kat és a hideg reggeliket. Odakint hűvösebb van, előkerül az első pulóver, és valami melegre, édesre és fahéjasra vágysz – lehetőleg úgy, hogy azért ne kelljen fél órával korábban felkelned. Erre tökéletes választás az almás-fahéjas zabkása. Az alma és a fahéj párosa önmagában is hozza az almás pite hangulatát, egy kis vaníliával, mézzel és dióval kiegészítve pedig már tényleg inkább desszertnek tűnik, mint hétköznapi reggelinek. Ráadásul nem kell hozzá sütőt kapcsolnod, tésztát gyúrnod vagy hosszú hozzávalólistával bajlódnod: nagyjából öt perc alatt az asztalon lehet.
A trükk, amit ne hagyj ki
Az EatingWell almás-fahéjas zabkásájának egyik legjobb ötlete, hogy az almát nem csupán feltétként használja. A gyümölcs egy része reszelve kerül a zabkásába, a másik része pedig darabosan, így egyszerre ad neki ízt, édességet és textúrát. Ha még inkább almás pite hatást szeretnél elérni, a fahéj mellett egy csipet szerecsendiót is adhatsz hozzá, a végén pedig szórhatsz rá diót vagy pekándiót. A meleg alma, a fahéj és a vanília együtt már főzés közben olyan illatot varázsol a konyhába, hogy nehéz elhinni: valójában csak zabkását készítesz.
5 perces almás pite zabkása
Hozzávalók 1 adaghoz:
- 5 evőkanál apró szemű zabpehely
- 1 kisebb alma
- kb. 1,5 dl tej vagy növényi ital
- ½ teáskanál fahéj
- ½ teáskanál vaníliakivonat
- 1 teáskanál méz vagy juharszirup
- 1 csipet szerecsendió
- 1 evőkanál durvára vágott dió vagy pekándió
- opcionálisan 1-2 evőkanál görög joghurt a tetejére
Így készítsd el!
- Az alma felét reszeld le, a másik felét pedig vágd egészen apró kockákra. Tedd egy kisebb lábasba a zabpehellyel, a tejjel, a fahéjjal, a vaníliával és egy csipet szerecsendióval, majd folyamatos kevergetés mellett főzd néhány percig, amíg a zab megpuhul és krémes állagú lesz.
- Ha túl sűrűnek találod, adj hozzá még egy kevés tejet. Amikor elkészült, kanalazd egy tálba, csorgass rá egy kevés mézet vagy juharszirupot, majd szórd meg dióval. Ha még krémesebben szereted, egy kanál görög joghurt is kerülhet a tetejére.
- És ennyi: egy meleg, fahéjas reggeli, amelyhez még a sütőt sem kellett bekapcsolnod.
JOY-TIPP:
Ha van még plusz két perced, az almakockákat külön is átforgathatod egy serpenyőben kevés vajjal, fahéjjal és egy csepp mézzel, majd ezt kanalazhatod a kész zabkása tetejére. Ettől az alma kissé megpuhul és karamellizálódik, a reggeli pedig még közelebb kerül a frissen sült almás pite ízvilágához. A tetejére kerülő dióval sem csak az ízeket dobhatod fel: a puha, krémes zabkásának kifejezetten jól áll valami ropogós elem. Ha pedig előző este kikészíted a zabpelyhet, a fűszereket és a diót, reggel tényleg csak az almát kell elővenned. Megéri elkészíteni a receptet, hiszen egy átlagos, vagy épp stresszes hétfő reggelt is kellemesebbé tud varázsolni egy ilyen ízkavalkád.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
Promóciók
“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére
A születési dátumod elárulja, mi a te szerencseszámod – és azt is, honnan érkezik a legnagyobb ajándék az életedbe
A numerológia szerint a születési dátumod nemcsak rólad mesélhet, hanem azt is megmutathatja, melyik életterületen áll melléd leginkább a szerencse.
Napi horoszkóp szeptember 19.: a Szüzek fontos döntést hoznak meg, a Halak céltudatosan mennek előre
A hétvége első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szombati horoszkópra!
3 napig a pasim választotta ki, mit vegyek fel
Három napra átadtam a gardróbom kulcsát a pasimnak, és csak egyetlen szabály volt: bármit választ, nekem abban kell kilépnem az ajtón.
8 kabáttrend, amit 2026 őszén mindenhol látni fogsz
Ha azt hitted, ősszel elég elővenni a tavalyi kedvenc kabátodat, 2026 trendjei könnyen elcsábíthatnak.
7 retró étel, amit gyerekként mindenki evett és még mindig imádunk
Elég, ha megérezzük az illatát és máris felülünk a nosztalgiavonatra.
10 nő őszintén elmondta, miért nem akar gyereket
Nem minden nő álmodik arról, hogy egyszer anya lesz, és egyre többen mondják ki nyíltan azt is, miért választanak más életet.