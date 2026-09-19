Mintha almás pitét ennél reggelire: az őszi zabkása, amit 5 perc elkészíteni

Van az a szeptemberi reggel, amikor már egyáltalán nem kívánod a nyári smoothie-kat és a hideg reggeliket. Odakint hűvösebb van, előkerül az első pulóver, és valami melegre, édesre és fahéjasra vágysz – lehetőleg úgy, hogy azért ne kelljen fél órával korábban felkelned. Erre tökéletes választás az almás-fahéjas zabkása. Az alma és a fahéj párosa önmagában is hozza az almás pite hangulatát, egy kis vaníliával, mézzel és dióval kiegészítve pedig már tényleg inkább desszertnek tűnik, mint hétköznapi reggelinek. Ráadásul nem kell hozzá sütőt kapcsolnod, tésztát gyúrnod vagy hosszú hozzávalólistával bajlódnod: nagyjából öt perc alatt az asztalon lehet.

A trükk, amit ne hagyj ki

Az EatingWell almás-fahéjas zabkásájának egyik legjobb ötlete, hogy az almát nem csupán feltétként használja. A gyümölcs egy része reszelve kerül a zabkásába, a másik része pedig darabosan, így egyszerre ad neki ízt, édességet és textúrát. Ha még inkább almás pite hatást szeretnél elérni, a fahéj mellett egy csipet szerecsendiót is adhatsz hozzá, a végén pedig szórhatsz rá diót vagy pekándiót. A meleg alma, a fahéj és a vanília együtt már főzés közben olyan illatot varázsol a konyhába, hogy nehéz elhinni: valójában csak zabkását készítesz.

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5 perces almás pite zabkása

Hozzávalók 1 adaghoz:

5 evőkanál apró szemű zabpehely

1 kisebb alma

kb. 1,5 dl tej vagy növényi ital

½ teáskanál fahéj

½ teáskanál vaníliakivonat

1 teáskanál méz vagy juharszirup

1 csipet szerecsendió

1 evőkanál durvára vágott dió vagy pekándió

opcionálisan 1-2 evőkanál görög joghurt a tetejére

Így készítsd el!

Az alma felét reszeld le, a másik felét pedig vágd egészen apró kockákra. Tedd egy kisebb lábasba a zabpehellyel, a tejjel, a fahéjjal, a vaníliával és egy csipet szerecsendióval, majd folyamatos kevergetés mellett főzd néhány percig, amíg a zab megpuhul és krémes állagú lesz. Ha túl sűrűnek találod, adj hozzá még egy kevés tejet. Amikor elkészült, kanalazd egy tálba, csorgass rá egy kevés mézet vagy juharszirupot, majd szórd meg dióval. Ha még krémesebben szereted, egy kanál görög joghurt is kerülhet a tetejére. És ennyi: egy meleg, fahéjas reggeli, amelyhez még a sütőt sem kellett bekapcsolnod.

JOY-TIPP:

Ha van még plusz két perced, az almakockákat külön is átforgathatod egy serpenyőben kevés vajjal, fahéjjal és egy csepp mézzel, majd ezt kanalazhatod a kész zabkása tetejére. Ettől az alma kissé megpuhul és karamellizálódik, a reggeli pedig még közelebb kerül a frissen sült almás pite ízvilágához. A tetejére kerülő dióval sem csak az ízeket dobhatod fel: a puha, krémes zabkásának kifejezetten jól áll valami ropogós elem. Ha pedig előző este kikészíted a zabpelyhet, a fűszereket és a diót, reggel tényleg csak az almát kell elővenned. Megéri elkészíteni a receptet, hiszen egy átlagos, vagy épp stresszes hétfő reggelt is kellemesebbé tud varázsolni egy ilyen ízkavalkád.