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Az almás pite és a fahéjas csiga szerelemgyereke: ezért a receptért rajong az internet
Forrás: Getty Images/chas53
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Ha ősszel nálad is automatikusan előkerül a fahéj, az alma és minden olyan sütemény, amitől az egész lakásnak süti illata lesz, akkor jó eséllyel megtaláltad a következő kedvenc receptedet. Az apple pie cinnamon roll, vagyis az almás pités fahéjas csiga a két klasszikus édesség legjobb tulajdonságait egyesíti: ott van benne a puha, ragacsos fahéjas csiga és a fűszeres, szaftos almatöltelék is. Nem véletlen, hogy a recept a közösségi médiát is meghódította, legnagyobb előnye, hogy az egyszerű verzióhoz mindössze két fő alapanyagra van szükség, és körülbelül 20 perc alatt megsül.
Ha belegondolsz, szinte adja magát a kombináció. A fahéjas csiga töltelékének barna cukros, vajas, fűszeres íze eleve nagyon közel áll ahhoz az ízvilághoz, amit egy klasszikus almás desszerttől várunk. Ehhez jön az alma enyhe savassága és szaftossága, amitől a csiga belseje még ragacsosabb lesz. Nem is teljesen új találmányról van szó: számos apple pie cinnamon roll recept ugyanarra az alapelvre épül, vagyis a klasszikus fahéjas tölteléket fűszeres almával egészíti ki. A TikTok-verzió legnagyobb vonzereje viszont az egyszerűség. Ha kész fahéjas csiga alappal dolgozol, még tésztát sem kell dagasztanod hozzá.
Almás pités fahéjas csiga
Hozzávalók:
- 1 csomag sütésre kész fahéjas csiga
- kb. 300 g almás pitetöltelék
Ha nem kapsz kész almás pitetölteléket:
- 2 közepes alma
- 1 evőkanál vaj
- 1½ evőkanál barna cukor
- ½ teáskanál fahéj
- 1 teáskanál citromlé
Elkészítés:
- Melegítsd elő a sütőt a fahéjas csiga csomagolásán feltüntetett hőmérsékletre.
- Ha házi almatölteléket készítesz, hámozd meg az almákat, majd vágd egészen apró kockákra.
- Olvaszd fel a vajat egy serpenyőben, add hozzá az almát, a barna cukrot, a fahéjat és a citromlevet.
- Párold néhány percig, amíg az alma kissé megpuhul és karamellás, sűrű tölteléket kapsz. Hagyd kissé kihűlni.
- Tekerd ki a csiga tésztát, nyújts ki és kanalazd rá a tölteléket, majd vágd egyenlő csíkokra. Tekerd fel a csigákat
- A maradék almás tölteléket kanalazd a csigák közé és részben a tetejükre.
- Süsd nagyjából 20 percig, vagy a tészta csomagolásán jelzett ideig, amíg a csigák aranybarnára sülnek.
- Ha a csomaghoz tartozik cukormáz, sütés után csorgasd a még langyos csigák tetejére. Melegen tálald – ekkor a legpuhább és legragacsosabb.
Ha még egy szinttel tovább vinnéd
Persze a két hozzávalós verziónál egyáltalán nem kötelező megállni. Ha igazán desszertszerű végeredményt szeretnél, a tetejére készíthetsz krémsajtos mázat, ami a házi apple pie cinnamon roll recepteknél is gyakori párosítás. Ehhez keverj össze 100 gramm natúr krémsajtot 30 gramm puha vajjal, 40-50 gramm porcukorral és néhány csepp vaníliával, majd csorgasd a langyos csigák tetejére. Az almatölteléket is tovább turbózhatod egy csipet szerecsendióval, kevés vaníliával vagy apróra vágott dióval. Ha pedig karamellszószt is csorgatsz rá, onnantól már végképp nehéz eldönteni, hogy reggeliről vagy desszertről beszélünk. Tuti nem ez lesz az a reggeli, amit minden hétköznap munkába rohanva elkészítesz, de egy esős vasárnapon, egy nagy bögre kávé mellé tökéletes választás, hiszen nehéz ennél őszibb kombinációt elképzelni.
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