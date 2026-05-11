Tudtad? A nőket sokkal jobban megviseli az allergia, mégpedig ezért

Aki allergiás, az pontosan tudja, hogy milyen az, amikor tavasszal éledni kezd a természet és ezzel együtt kellemetlen tünetek sorozatát okozza. Az Allergológiai Világintézet szerint a Föld népességének 30-40%-a szenved valamilyen allergiás megbetegedésben, úgy joggal nevezhetjük népbetegségnek. A szezonális pollenallergia a népesség 10-30%-át érinti, és a szakértők úgy tippelnek, ez a szám egyre csak növekedni fog a környezeti tényezők és a klímaváltozás hatására.

„Az allergiák évről évre súlyosabbak”

- mondja Elise Liu orvos, a Yale Egyetem orvosi karának allergológiai és immunológiai oktatója a Reader’s Digest magazinnak. De nemcsak arról van szó, hogy erősebbek a tünetek, hanem arról is, hogy nagyon úgy tűnik, a nők jobban megszenvedik az allergiát. Lehet, hogy te magad is tapasztaltad, hogy míg a párod egy kis torokkaparásra panaszkodik csak, addig te az összes létező allergia gyógyszert és gyógymódot kipróbáltad már, hogy enyhíteni tudd a tüneteidet.

Kiket visel meg jobban: a nőket vagy a férfiakat?

Kutatások szerint a nők nagyobb arányban szenvednek allergiától, mint a férfiak - de ez nem mindig volt így. Gyerekkorban a fiúk „vezetnek”, rájuk jellemzőbb az allergia és az asztma, majd serdülőkorban jön egy fordulat a hormonális változásokkal. Ez a megemelkedő hormonszint átalakítja az immunrendszer működését, és főleg az ösztrogén hatására a nők kerülnek fölénybe allergia terén. Ez a hormon felerősíti az allergiás gyulladásért felelős immunválaszt. Esetükben kisebb mennyiségű allergén is elég lehet a tünetek kiváltásához.

Súlyosabb az allergia a nőknél?

A rövid válasz: igen. A nők körében gyakoribb az anafilaxia, a súlyos asztma és a kórházi kezelés szükségessége. Sőt, még a menstruáció is befolyásolhatja az allergiát, hiszen a hormonális ingadozások miatt az allergiás és asztmás tünetek ciklusonként változhatnak. Sok nő a menzesz előtti 1-2 hétben tapasztalja a legerősebb tüneteket, amikor az ösztrogén és a progeszteron szinte ingadozik.

Mi a legjobb kezelési mód a nők számára?

Az első és legfontosabb lépés, hogy olyan allergológust találj, aki figyelembe veszi a női szervezet sajátosságait. Hogy mit tehetsz még célzottan nőként az allergia ellen, az pedig az alábbi galériából kiderül!

