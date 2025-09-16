Horoszkóp
7 jel, hogy alacsony az önértékelésed: lehet, hogy mindig többet adsz, mint amennyit kapsz?

Hegedűs Henriett
Életmód
Utoljára frissült: 2025. szeptember 16. 11:23

Forrás: Unsplash/Oleksandr Skochko

7 jel, hogy alacsony az önértékelésed: lehet, hogy mindig többet adsz, mint amennyit kapsz?
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol

Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál

Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben

Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Nem mindig szavakkal jelezzük, ha hiányzik az életünkből a szeretet és a figyelem. Sokszor apró, hétköznapi viselkedések árulják el, hogy valaki nem érzi magát megbecsülve – még akkor is, ha talán ennek nincs is igazán tudatában. Ezek a finom jelek gyakran észrevétlenek, de nagyon sokat elárulnak arról, hogy milyen a kapcsolatunk önmagunkkal és másokkal. Máris mutatjuk azokat a viselkedési formákat, melyek a pszichológia szerint az alacsony önbizalmú és önértékelésű embereket jellemzik.

Sokszor hajlamos vagy elfelejteni, mennyit érsz. Pedig könnyen lehet, hogy olyan nagyszerű és kedves ember vagy, aki mindent megtesz másokért, azonnal felajánlja a segítségét, empatikusan és kedvesen áll a világ elé. Előfordul azonban, hogy a törekvéseidet nem veszik észre mások. Mindezzel pedig lassan, de biztosan elkezded alábecsülni magad, és elhiszed, azért nem becsülnek meg téged, mert valahol meg is érdemled, vagy csak balszerencséd van az emberekkel – pedig ez nem igaz.

Az igazság az, hogy a rossz szerencse mögött sokszor más ok áll. Szakemberek szerint gyakran a túlzott megfelelési vágy, a határok hiánya és a fokozott önfeláldozás az alacsony önbizalom és az önbecsülés jelei. Ha mindig mindenkinek a kedvére akarsz tenni, és a saját igényeidet folyamatosan háttérbe szorítod, azzal tudat alatt is azt üzened: a többiek fontosabbak nálad. Idővel ez oda vezethet, hogy tényleg nem kapsz elég figyelmet, törődést és elismerést, hiszen te magad sem tartod fontosnak saját magadat.

Kép
forrás: Unsplash/Lucas Newton

Az önbecsülés hiánya sokszor mélyebb sebekből fakad – gyerekkori traumákból, elhanyagolásból, elutasításból, a családi szeretet hiányából. Ezek nyomot hagynak benned, és hatással lehetnek arra, hogyan éled meg a kapcsolatokat felnőttként. Ha azt érzed, senki sem törődik veled, lehet, hogy egy régi seb szól belőled – nem pedig a környezeted véleménye a valódi értékedről.

Ha úgy érzed, az önbizalmad veszélyben van, figyelj magadra. Lehet, hogy túl sokat adsz másoknak viszonzás nélkül? Gyakran érzed magad kihasználva, háttérbe szorítva a saját szükségleteidet, csak hogy másoknak jó legyen? Ha igen, könnyen lehet, hogy valójában nem érzed magad szeretve. A jó hír viszont az, hogy ezen lehet változtatni. Ha megtanulsz határokat húzni, fokozatosan újra felépülhet az önbizalmad. Apró lépésekkel visszatalálhatsz önmagadhoz, és végre megkaphatod azt a törődést, amit valóban megérdemelsz.

Galériánkban elolvashatod, a pszichológia szerint milyen apró viselkedési formákat mutatnak azok emberek, akik nem érzik magukat megbecsülve!

7 szokás, amit az alacsony önbizalmú emberek csinálnak

Az ÉVA magazin írása.

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik

Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!

8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden

A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!

Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!