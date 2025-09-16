Divat
7 jel, hogy alacsony az önértékelésed: lehet, hogy mindig többet adsz, mint amennyit kapsz?
Sokszor hajlamos vagy elfelejteni, mennyit érsz. Pedig könnyen lehet, hogy olyan nagyszerű és kedves ember vagy, aki mindent megtesz másokért, azonnal felajánlja a segítségét, empatikusan és kedvesen áll a világ elé. Előfordul azonban, hogy a törekvéseidet nem veszik észre mások. Mindezzel pedig lassan, de biztosan elkezded alábecsülni magad, és elhiszed, azért nem becsülnek meg téged, mert valahol meg is érdemled, vagy csak balszerencséd van az emberekkel – pedig ez nem igaz.
Az igazság az, hogy a rossz szerencse mögött sokszor más ok áll. Szakemberek szerint gyakran a túlzott megfelelési vágy, a határok hiánya és a fokozott önfeláldozás az alacsony önbizalom és az önbecsülés jelei. Ha mindig mindenkinek a kedvére akarsz tenni, és a saját igényeidet folyamatosan háttérbe szorítod, azzal tudat alatt is azt üzened: a többiek fontosabbak nálad. Idővel ez oda vezethet, hogy tényleg nem kapsz elég figyelmet, törődést és elismerést, hiszen te magad sem tartod fontosnak saját magadat.
Az önbecsülés hiánya sokszor mélyebb sebekből fakad – gyerekkori traumákból, elhanyagolásból, elutasításból, a családi szeretet hiányából. Ezek nyomot hagynak benned, és hatással lehetnek arra, hogyan éled meg a kapcsolatokat felnőttként. Ha azt érzed, senki sem törődik veled, lehet, hogy egy régi seb szól belőled – nem pedig a környezeted véleménye a valódi értékedről.
Ha úgy érzed, az önbizalmad veszélyben van, figyelj magadra. Lehet, hogy túl sokat adsz másoknak viszonzás nélkül? Gyakran érzed magad kihasználva, háttérbe szorítva a saját szükségleteidet, csak hogy másoknak jó legyen? Ha igen, könnyen lehet, hogy valójában nem érzed magad szeretve. A jó hír viszont az, hogy ezen lehet változtatni. Ha megtanulsz határokat húzni, fokozatosan újra felépülhet az önbizalmad. Apró lépésekkel visszatalálhatsz önmagadhoz, és végre megkaphatod azt a törődést, amit valóban megérdemelsz.
Galériánkban elolvashatod, a pszichológia szerint milyen apró viselkedési formákat mutatnak azok emberek, akik nem érzik magukat megbecsülve!
Az ÉVA magazin írása.
