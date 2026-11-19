Ha azt hitted, ezek jelentik a legnagyobb veszélyt az univerzumban, akkor kapaszkodj meg! Elon Musk mesterséges intelligenciája olyan választ adott egy ártatlannak tűnő kérdésre, amitől még a legnagyobb sci-fi-rajongóknak is végigfut a hideg a hátán. A legijesztőbb az egészben, hogy a felvázolt forgatókönyvnek valódi tudományos alapja van. Az internet népe imádja különös kérdésekkel bombázni a mesterséges intelligenciát, de néha olyan válaszok születnek, amelyeket jobb lett volna meg sem ismerni. Ez történt akkor is, amikor egy X-felhasználó megkérdezte Elon Musk Grok nevű chatbotjától, hogy mi a legfélelmetesebb dolog az univerzumban, amiről szinte senki sem tud. A válasz nem egy ismeretlen szörnyről, egy titokzatos bolygóról vagy egy földönkívüli invázióról szólt. A Grok egy olyan elméleti fizikai folyamattal állt elő, amely szerint az egész univerzumunk akár figyelmeztetés nélkül is megsemmisülhetne. És ami még hátborzongatóbb: ha ez valóban megtörténne, valószínűleg észre sem vennénk, hogy közeleg a vég.

Egyetlen buborék, amely mindent elpusztíthat

A mesterséges intelligencia az úgynevezett hamis vákuum bomlását nevezte meg, amely első hallásra egy unalmas fizikaórára emlékeztethet. A mögötte rejlő elmélet azonban egy hollywoodi katasztrófafilm forgatókönyvének is beillene. A fizikusok szerint elképzelhető, hogy az univerzumunk jelenleg nem a lehető legalacsonyabb energiájú állapotában létezik. Ez azt jelentené, hogy a világmindenség egy látszólag stabil, valójában azonban megváltoztatható állapotban van. Ha valahol a kozmoszban kialakulna egy alacsonyabb energiájú, úgynevezett valódi vákuumbuborék, az elmélet szerint fénysebességgel terjedhetne tovább, miközben alapjaiban változtatná meg az általunk ismert fizikai viszonyokat. Magyarul? Az atomok, az anyag és minden, amit a világról tudunk, megszűnhetne a jelenlegi formájában létezni.

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A legijesztőbb, hogy nem lenne időnk felkészülni

A Grok válaszának egyik legnyugtalanítóbb része az volt, hogy egy ilyen folyamat akár már el is kezdődhetett valahol a világegyetem távoli részén. Mivel a feltételezett buborék fénysebességgel terjedne, semmilyen előzetes figyelmeztetés nem érkezhetne róla. Nem látnánk közeledő fényjelenséget, nem kapnánk riasztást, és nem lenne lehetőségünk elmenekülni. Az X felhasználói természetesen azonnal reagáltak a válaszra. Voltak, akik kifejezetten szorongatónak találták az elképzelést, mások viszont azzal viccelődtek, hogy egy ilyen villámgyors vég legalább nem járna hosszú szenvedéssel.

De tényleg megtörténhet?

Mielőtt elkezdenéd átgondolni az összes jövőbeli tervedet, van egy fontos részlet: a hamis vákuum bomlása egyelőre elméleti lehetőség, és semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a világegyetem pusztulása már elkezdődött volna. A kutatók régóta vizsgálják a Higgs-mező tulajdonságait, mert ezek segíthetnek megérteni, mennyire stabil az univerzumunk. A jelenlegi mérések azonban még nem elég pontosak ahhoz, hogy végleges választ adjanak. 2024-ben kutatók ultrahideg atomok segítségével laboratóriumi körülmények között olyan folyamatokat is megfigyeltek, amelyek a vákuumbomlás bizonyos tulajdonságait modellezik. Ez fontos tudományos eredmény volt, de nem azt jelenti, hogy a valódi univerzumunkban is megindult volna a pusztulás. Ráadásul még azok a fizikai modellek is, amelyek megengedik ezt a forgatókönyvet, rendkívül hosszú időskálákkal számolhatnak.

És ha nem ez pusztít el minket?

A tudósoknak természetesen más elképzeléseik is vannak arról, hogyan érhet véget egyszer a világegyetem. Az egyik a hőhalál, amely során az univerzum folyamatos tágulása és az energia fokozatos szétszóródása miatt a világmindenség egyre hidegebbé és sötétebbé válna. Egy másik elmélet, a Nagy Szétszakadás szerint a kozmikus tágulás olyan mértékben felgyorsulhatna, hogy végül még az atomokat összetartó erőket is legyőzné. A Nagy Reccsenés ezzel szemben azt feltételezi, hogy a tágulás egyszer megfordulhat, és az egész univerzum összeomolhat önmagába. Ezek mind különböző, bizonytalan tudományos forgatókönyvek, amelyek közül egyik sem tekinthető előre megjósolt végzetnek. A Grok válasza mindenesetre megmutatta, hogy a világegyetemről még mindig rengeteg mindent nem tudunk. És bár egyelőre semmi okunk attól tartani, hogy holnap eltűnik körülöttünk a valóság, egy dolgot biztosan elért a mesterséges intelligencia: sokan mostantól egészen más szemmel néznek majd fel az éjszakai égboltra.

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