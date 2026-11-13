Idén az adventi naptárad olyan meglepetéseket rejt, amiktől egészen más lesz a december

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Forrás: gettyimages
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Idén egy különleges újdonság gondoskodik arról, hogy a karácsonyi készülődésbe egy kis izgalom, romantika és játékosság is kerüljön. Ráadásul ezt az ajándékot nem feltétlenül kell megosztanod senkivel. Decemberben rendszerint mindenki másra figyelünk. Ajándékokat keresünk, ünnepi programokat szervezünk, próbáljuk utolérni magunkat az év végi hajrában. Közben könnyen megfeledkezünk arról, hogy a saját örömünkre is szánhatnánk egy kis időt. Pedig a karácsony előtti hetek remek alkalmat kínálnak arra, hogy kiszakadjunk a megszokott rutinból, és új élményekkel gazdagítsuk a mindennapjainkat. Ehhez hozott egy igazán izgalmas ötletet a Vágyaim.hu, amelynek kínálatában idén egy felnőtteknek szóló adventi kalendárium is helyet kapott. A Satisfyer Advent Calendar Deluxe azoknak készült, akik kíváncsian, nyitottan és kellő humorral fordulnak az intimitás felé.
24 nap, 24 meglepetés, de egyik sem csokoládé
Képzeld el, hogy december minden reggelén egy újabb ajándék vár, amelyet akár aznap este ki is próbálhatsz. A Satisfyer Advent Calendar Deluxe 24 ablakot rejt, amelyek mögött nem termékminták, hanem teljes értékű meglepetések lapulnak. A különleges válogatás nőket és férfiakat egyaránt megszólít, így szingliként ugyanúgy élvezheted, mint párkapcsolatban. A dobozban prémium örömszerzők, intim kiegészítők, csipkés fehérnemű és különféle felnőtt játékok kaptak helyet. A romantikusabb hangulathoz masszázsgyertya és kényeztető olaj társul, a kíváncsibbak pedig szemkötőt, selymes kötözőt, tollas cirógatót és további pikáns kellékeket is felfedezhetnek. A közös estéket egy különleges kártyajáték teheti szórakoztatóbbá, a csomagban található intim gélek és ápolótermékek pedig a kényelmes használatról gondoskodnak. És a legjobb benne, hogy nem kell előre eldöntened, melyik meglepetés lesz a kedvenced. Huszonnégy napod van arra, hogy ezt kiderítsd.
Luxusmeglepetések a teljes érték töredékéért
Az adventi kalendárium nemcsak a tartalma miatt figyelemre méltó. A márka tájékoztatása szerint a 24 részes összeállítás több mint 238.000 forint értékű terméket tartalmaz, így azoknak is vonzó választás lehet, akik szívesen ismerkednének meg többféle prémium kiegészítővel. A Vágyaim.hu kínálatában jelenleg 44.990 forintért érhető el a Satisfyer Advent Calendar Deluxe. A webshop a vásárlás során a diszkrécióra is hangsúlyt fektet. A rendeléseket jelöletlen csomagolásban, semleges feladóval kézbesítik, így az ajándék tartalma valóban személyes ügy maradhat.
De, ha a két szemeddel is megnéznéd, hogy milyen az év legmenőbb, legforróbb kalendáriuma, akkor nézd meg a VIDEÓNKAT!
Egy kis extra ajándék a JOY olvasóinak
Ha kedvet kaptál ahhoz, hogy idén valami szokatlannal lepd meg magad vagy a párodat, van még egy jó hírünk! A JOY20 kuponkóddal 20% kedvezmény jár a Vágyaim.hu webshopban, minimum 20.000 forintos vásárlás esetén. A kedvezmény más akcióval nem vonható össze. Az ünnepi készülődés sok mindenről szólhat, de a saját örömödről sem kell lemondanod. Idén akár egy olyan adventi naptár is kerülhet a hálószobádba, amelynek az utolsó ablakát december 24-én nyitod ki, a benne rejlő ajándékokat viszont még jóval karácsony után is élvezheted.
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