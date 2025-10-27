Promóciók
Tünetek, amiket sokan normálisnak hisznek, de valójában ADHD-ra utalnak
Forrás: Alíz Csodaországban c. rajzfilm
Az influenza elleni oltás 7 mellékhatása, amiről tudnod kell
Az influenza elleni oltás alapvetően nagyon jó dolog, de természetesen vannak mellékhatásai.
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Heti horoszkóp október 27-november 2.: a Rákokra nagy feladat teljesítése vár, a Mérlegek hatalmas bátorságról tehetnek tanúbizonyságot
Október utolsó hete is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp október 26.: a Skorpiók izgalmas kalandba vágnak bele, a Nyilasok csalódnak egy bizonyos személyben
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Kipróbáltam a 3 összetevős, elalvást segítő italt, és úgy aludtam, mint a bunda
Ha tudjuk, hogy csupán ennyin múlik a pihentető alvás, lehet, hogy hamarabb összeütjük mi is az itókát!
Ez már gáz! 5 szokás, aminek jobb, ha búcsút intesz 40 felett
Komoly szívességet teszel magadnak, ha elhagyod ezeket a szokásokat, mire betöltöd a 40-et!
Hallottál már az ADHD kifejezésről? Könnyen lehet, hogy igen, valaki már említette neked, de nem tudod pontosan, hogy mit jelent. Az egészségvonal jellemzése szerint az ADHD vagy figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (hiperkinetikus zavar) az egyik leggyakoribb gyermek- és serdülőkori viselkedési zavar, ami jellemzően koncentrációs nehézségekből, a figyelem hiányából és/vagy a folytonos mozgolódásból (hiperkinézis), illetve impulzív tünetek megjelenéséből állhat.
Főbb tünetei közé sorolják, hogy valaki nem tud hosszabb ideig koncentrálni, figyelni, gyakran úgy tűnhet, nem figyel, ha beszélnek hozzá, feledékeny. De fontos megemlíteni a túlmozgékonyságot is: gyakran babrál, ugrál, mászik, nem tud várni.
Sokan azt hiszik, hogy az ADHD-t csak gyermekeknél lehet diagnosztizálni, ám napjainkban egyre több felnőtt is magára ismer a tünetekben. Sokan viszont úgy élik le az életük jelentős részét, hogy nem is tudnak saját ADHD-jukról, és azt hiszik, egyes tüneten teljesen normálisak, esetleg a személyiségük részét képezik.
A BuzzFeed készített ennek kapcsán egy összeállítást, ahol ADHD-s embereket kérdeztek meg: "milyen tüneteket hittetek teljesen normálisnak, mielőtt megszületett a a diagnózis?"
A válaszaik pedig azért érdekesek, mert sokan most magukra fognak ismerni:
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
7 ok, amiért a felnőtt barátságok jótékony hatással vannak az egészségedre
A felnőtt barátság az élet egyik legértékesebb ajándéka. Gyerekként a barátkozás természetes, azonban minél idősebbek vagyunk, annál nehezebben tudunk minőségi, értékes kapcsolatokat kiépíteni. Pedig pont ebben az életszakaszban lenne a legnagyobb szükségünk rá – amikor a világ gyors, a stressz állandó, és a hétköznapok zajában könnyű elveszíteni a saját hangunkat...
Heti horoszkóp október 27-november 2.: a Rákokra nagy feladat teljesítése vár, a Mérlegek hatalmas bátorságról tehetnek tanúbizonyságot
Október utolsó hete is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp október 26.: a Skorpiók izgalmas kalandba vágnak bele, a Nyilasok csalódnak egy bizonyos személyben
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Az influenza elleni oltás 7 mellékhatása, amiről tudnod kell
Az influenza elleni oltás alapvetően nagyon jó dolog, de természetesen vannak mellékhatásai.
5 körömtrend, ami a 90-es éveket idézi és most újra divatba jön
A divat sosem felejt, legfeljebb vár egy kicsit, amíg újra felfedezzük, és újra trendnek nyilvánítjuk. A 90-es évek stílusa most megint visszaköszön – nemcsak a ruhákban, hanem a körmökön is. Gondoljunk a csillogó lakkokra, a metálfényű árnyalatokra, a vidám mintákra és arra az önfeledt játékosságra, ami az egész korszakot jellemezte. Akkoriban nem kellett mindent túlkomponálni: a köröm egyszerre volt kiegészítő és önkifejezés eszköze. Mutatjuk is, idén ősszel mely körömtrendek azok, amik újra hódítnak!
Kipróbáltam a 3 összetevős, elalvást segítő italt, és úgy aludtam, mint a bunda
Ha tudjuk, hogy csupán ennyin múlik a pihentető alvás, lehet, hogy hamarabb összeütjük mi is az itókát!