Tünetek, amiket sokan normálisnak hisznek, de valójában ADHD-ra utalnak

Életmód
Utoljára frissült: 2025. október 26. 09:36

Forrás: Alíz Csodaországban c. rajzfilm

Tünetek, amiket sokan normálisnak hisznek, de valójában ADHD-ra utalnak
Sokan azt hiszik, hogy csak szétszórtak, feledékenyek vagy túlérzékenyek – pedig ezek mögött gyakran az ADHD rejtett tünetei állnak. A figyelemzavaros hiperaktivitás nem mindig látványos, és sok felnőtt csak későn jön rá, hogy évtizedek óta ezzel él.
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 7 kérdés amelyre, ha a válasz igen, lehet, hogy felnőttkori ADHD-val küzdesz

Hallottál már az ADHD kifejezésről? Könnyen lehet, hogy igen, valaki már említette neked, de nem tudod pontosan, hogy mit jelent. Az egészségvonal jellemzése szerint az ADHD vagy figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (hiperkinetikus zavar) az egyik leggyakoribb gyermek- és serdülőkori viselkedési zavar, ami jellemzően koncentrációs nehézségekből, a figyelem hiányából és/vagy a folytonos mozgolódásból (hiperkinézis), illetve impulzív tünetek megjelenéséből állhat.

Főbb tünetei közé sorolják, hogy valaki nem tud hosszabb ideig koncentrálni, figyelni, gyakran úgy tűnhet, nem figyel, ha beszélnek hozzá, feledékeny. De fontos megemlíteni a túlmozgékonyságot is: gyakran babrál, ugrál, mászik, nem tud várni.

Sokan azt hiszik, hogy az ADHD-t csak gyermekeknél lehet diagnosztizálni, ám napjainkban egyre több felnőtt is magára ismer a tünetekben. Sokan viszont úgy élik le az életük jelentős részét, hogy nem is tudnak saját ADHD-jukról, és azt hiszik, egyes tüneten teljesen normálisak, esetleg a személyiségük részét képezik.

A BuzzFeed készített ennek kapcsán egy összeállítást, ahol ADHD-s embereket kérdeztek meg: "milyen tüneteket hittetek teljesen normálisnak, mielőtt megszületett a a diagnózis?"

A válaszaik pedig azért érdekesek, mert sokan most magukra fognak ismerni:

Forrás: 1, 2

