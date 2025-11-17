Önismeret
5 adalékanyag élelmiszerekben, amelyek nagyon veszélyesek az egészségünkre
Heti horoszkóp november 17-23.: a Rákok igazi maximalisták, a Szüzek túlságosan magabiztosak a sikert illetően
Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Egy csillag minden hangulathoz
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Napi horoszkóp november 16.: az Ikrek egy bizonyos célkitűzés fontos fázisába érkeznek, az Oroszlánok csúnyán összekülönbözhetnek valakivel
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Egy könyv mindenkinek tökéletes ajándék karácsonyra, mutatjuk, kinek mit szerezz be!
Nem tudod, kit mivel lepj meg a fa alatt idén decemberben? Akkor segítünk! Egy izgalmas, szórakoztató, inspiráló kötettel például egyszerűen nem lőhetsz mellé!
7 tünet, amivel a tested azt jelzi, hogy mérgező kapcsolatban élsz
Sokszor nem az első könnycsepp vagy az első vitafelhő jelzi, hogy valami nincs rendben.
Napi horoszkóp november 15.: a Kosok új helyzetben próbálhatják ki magukat, a Szüzek munkája végre beérik
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Őszintén: te mennyire csekkolod bevásárláskor az élelmiszerek címkéjét? Lehet, hogy megnézed a cukor- vagy zsírtartalmat, esetleg azt, hogy pontosan miből áll az étel, de könnyen lehet, hogy a leírás felét nem is érted. Nem is tudod, egyáltalán mit kellene keresni, mi az, ami borzasztóan káros az egészségünkre és mi az, ami nem okoz gondot.
Sokan csak legyintenek, mondván, hogy ha ezeket bele lehet tenni kajába, akkor annyira nagy baj csak nem lehet! És ez valamilyen szinten így is van. A gond ott kezdődik, hogy nem egy, nem kettő ilyen élelmiszer kerül a kosaradba, és tudtodon kívül naponta többször is fogyasztod azokat a káros összetevőket, melyek hosszú távon nagyon veszélyesek lehetnek. Gyulladásokat váltanak ki a szervezetben, növelik a rák kialakulásának kockázatát, pusztítják a bélrendszer baktériumait, és még sorolhatnánk.
Elég nehéz eldönteni manapság, hogy mi fér bele és mi nem, igaz? Mi segítünk! Mert utánanéztünk annak az öt legveszélyesebb adalékanyagnak, amit mindig csekkolj vásárláskor. És ha látod a címkén, nos... inkább lehet, hogy alternatívát érdemes keresned.
Íme a lista:
