személyiségteszt

Természetesen magától értetődő, hogy minden ember egyedi, más személyiségjegyek más mértékben jellemzőek ránk, szóval tényleg nincs még egy olyan, mint te. Vagy épp a legjobb barátnőd. Vagy a szomszédod. Azonban szakértők már jó néhány évszázada kutatják azt, hogy az egyéni különbségek mellett milyen visszatérő személyiségtípusokat lehet felismerni – és ezek alapján hogyan lehet minket különböző kategóriákba sorolni.

Így születtek meg az A, B, C és D személyiségtípusok. Ne kizárt, hogy láttál már TikTokon videót, amiben valaki arról beszélt, hogy mi a különbség az A és B típusok között, és bár ezek a vicces reelsek valamennyire valóban helytállóak, azért annál jóval több különbözteti meg a két személyiséget, mint hogy az egyikük rendetlen, míg a másik sokat takarít. És biztos, hogy az egyik leírásában te is magadra fogsz ismerni. Úgyhogy térjünk is a lényegre!

Mit szólnál egy kis önelemzéshez?

Készítettünk egy személyiségtesztet, aminek a végén te is megtudhatod, melyik személyiségtípus vagy. Ha végeztél, érdemes kicsit lejjebb görgetni a cikkben, mert részletesen is elmeséljük, mi jellemzi az egyes típusokat, mi az, amiben komfortosan érzed magad, és mi az, ami abszolút bestresszel téged.

Na, és neked mi jött ki végül? Te milyen személyiségtípus vagy? A B C D Megosztom az eredményt

Íme az egyes személyiségtípusok részletesebb jellemzése:

Az "A" személyiségtípus

Ha ebbe a típusba tartozol, veled tutira ritkán fordul elő, hogy csak úgy sodródnál az árral. Mindig van egy célod, egy terved, hiszen szereted azt érezni, hogy haladsz előre. Az üresjárat, a késés vagy a céltalan várakozás konkrétan kikészít téged. Gyorsan gondolkodsz, gyorsan döntesz, és könnyen előfordulhat, hogy másoktól is hasonló tempót vársz el. Ha mondjuk a párod túl sokáig vacillál azon, mit rendeljen vacsira, te nem bírod szó nélkül hagyni. Neked 10 másodpercbe telt dönteni, akkor ő mégis min agyal ilyen sokáig?

A versengés sem áll távol tőled. Szeretsz fejlődni, bizonyítani és elérni azt, amit kitűztél magad elé, de még egy laza társasozós estén is az a célod, hogy te nyerj. Magadnak különösen magasra teszed a lécet, ezért könnyen előfordulhat, hogy amit mások már bőven sikernek könyvelnének el, az neked nem elég. A maximum nálad ugyanis nem túlzás, hanem alapbeállítás.

A hétköznapokban is legalább annyira szeretsz irányítani, mint a melóban. Te vagy az, aki megszervezi a nyaralást, lefoglalja az éttermet, összeírja a teendőket, és már azt is tudja, mi lesz a következő program, miközben a többiek még azon gondolkodnak, hogy mit igyanak a pizza mellé. Ez sok helyzetben igazi szuperképesség – egészen addig, amíg valaki kevésbé precíz, lassabb vagy nálad. Ilyenkor ugyanis a türelmed meglepően gyorsan elfogyhat.

A magánéletedben is intenzív vagy. Ha szeretsz valakit, azt általában teljes erőbedobással teszed: lojális vagy, odaadó, és ott vagy, amikor szükség van rád. Ugyanakkor hajlamos lehetsz arra is, hogy túl sok mindent magadra vállalj, és a szerelemben is magas elvárásokat támasztasz. Nem véletlenül sokáig szinglik az A típusok, hiszen nem érik be akárkivel. Ami pedig a kapcsolatodat illeti, te biztosan azonnal a megoldást keresed. Egy vita közepén például nem éred be a "majd holnap megbeszéljük" mondattal. Miért várnál holnapig valamire, amit akár ma este is le lehet zárni?

És talán ezek miatt épp a lassítás az, ami leginkább próbára tesz. Nem mindig egyszerű úgy pihenned, hogy közben ne érezd azt: biztosan lenne valami hasznosabb, amit csinálhatnál. Egy egész délután a kanapén? Jól hangzik, de közben lehetne rendet rakni, válaszolni pár e-mailre, elintézni azt a három dolgot, amit egy hete halogatsz… és ha már ott vagy, akár a jövő heti teendőlistát is összeírhatnád. Pedig ha megtanulod időnként elengedni a kontrollt, és elfogadod, hogy nem mindenből kell kihoznod a maximumot, sok más tulajdonságod tudna érvényesülni. Az ambíciód, a kitartásod, a lendületed és a megbízhatóságod együtt nagyon erős kombinációt alkotnak. Csak arra érdemes figyelned, hogy a teljesítmény ne váljon állandó kényszerré, és időnként azt is megengedd magadnak, hogy ne csinálj semmit – és ezt ne egy újabb kipipálandó feladatként kezeld.

A "B" személyiségtípus

B típusként te biztosan nem érzed úgy, hogy minden egyes percnek produktívan kell telnie. Míg más reggel 7-kor fejben a napi teendőlistáját pipálgatja, te képes vagy nyugodtan meginni a kávédat anélkül, hogy közben stresszelnél bármin. Nem sietsz, elfogadod, ha valami lassabban halad, és egy váratlan programváltozás sem borítja fel az egész napodat. Ha elmarad a csajos találkozó, majd lesz belőle valami holnap. Ha lekésed a buszt, jön a következő. Az élet pedig – nagy meglepetésre – ettől még megy tovább.

A versengés sem a te műfajod. Nem abból építed fel az önbizalmadat, hogy mindenkinél gyorsabb, jobb vagy sikeresebb legyél. Ettől még lehetnek komoly céljaid, és ha valamit a fejedbe veszel, kitartóan tudsz dolgozni érte – csak éppen nem érzed úgy, hogy közben másokhoz is folyamatosan mérned kell magad. Kit érdekel, mit posztol Facebookra a régi osztálytársad? Jó neki. Neked is jó. Attól, mert valaki előrébb tart nálad, nem kapod fel a vizet, és attól sem omlasz össze, ha valamiben nem te vagy a legjobb. Jól érzed magad? Ennyi a lényeg, és ez a te mottód is.

És ami talán még fontosabb: tudsz pihenni. Tényleg pihenni. Nem csak úgy, hogy közben fejben már a holnapi teendőket rendezgeted. Képes vagy órákig sorozatot nézni, elmenni sétálni, beülni valahova egy kávéra, vagy egyszerűen csak létezni anélkül, hogy közben azt éreznéd, valami sokkal hasznosabbat kellene csinálnod. Az "ma inkább nem csinálok semmit" mondat nálad nem jelent lelkiismeret-furdalást.

A magánéletedben is ezt a lazább hozzáállás igaz rád. Nem akarsz minden helyzetet irányítani, könnyebben kötsz kompromisszumot, és általában több szabadságot hagysz a párodnak is. Egy kapcsolatban nem érzed azt, hogy minden egyes részletet meg kell beszélnetek a napotokból, na meg hogy minden döntést együtt hozzatok meg. Konfliktushelyzetben is könnyebben megőrzöd a hidegvéredet.

A barátságaidban valószínűleg hasonlóan könnyed vagy. Nem haragszol meg, ha a barátnőd nem ír vissza három napig, mert tudod, hogy minden okés köztetek. Számodra sokkal fontosabb az állandó csetelésnél az, hogy amikor végre találkoztok, tényleg jól érzitek magatokat, őszintén tudtok beszélgetni, és nem kell azon feszengeni, hogy vajon minden tökéletesen működik-e.

Persze a B típusnak is megvan a maga Achilles-sarka. A túlzott lazaság néha könnyen átcsúszhat abba, hogy halogatsz. Nagyon. Ismerős? A "ráérünk még" nálad gyakori mondat. Adóbevallás holnapi határidővel? Éjfélig van idő... Útlevelet kell csináltatni nyaralásig? Még van rá egy heted, ráérsz - gondolod te. A sürgősnek tűnő problémákra is hajlamos lehetsz azt mondani, hogy "ugyan, majd megoldódik magától" – ami bizonyos esetekben valóban működik, máskor viszont kevésbé. És miközben te nyugodtan ülsz, az A típusú ismerősöd valószínűleg már három megoldási tervet készített, és közben enyhén ideges lett attól, hogy te miért nem vagy ideges.

Összességében azonban éppen ez lehet a legnagyobb erősséged: tudsz úgy haladni, hogy közben nem felejtesz el élni. Rugalmas vagy, könnyebben alkalmazkodsz, és nem érzed úgy, hogy minden helyzetből teljesítményt, versenyt vagy projektet kell csinálnod. Tudod, hogy nem attól lesz értékes egy nap, hogy hány dolgot pipáltál ki a teendők közül. És talán ezt az életfelfogást az A típusú ismerőseidnek sem ártana néha kölcsönadnod.

A "C" személyiségtípus

Ha C típusú személyiség vagy, valószínűleg fontos számodra, hogy béke és harmónia legyen körülötted. Figyelmes vagy, könnyen ráhangolódsz másokra, és sokszor már akkor észreveszed, hogy valakinek baja van, amikor ő még meg sem fogalmazta magában. Jó érzékkel tudod, kinek mire van szüksége, és ha választani kell aközött, hogy te engedsz, vagy kialakuljon egy kellemetlen helyzet, hát… valószínűleg inkább te engedsz. Csak legyen nyugi.

A nyílt konfrontáció nem feltétlenül a kedvenc műfajod. Ha valami bánt, sokszor inkább nem mondod ki azonnal, megpróbálod elengedni vagy meggyőzni magad arról, hogy "ó, igazából nem is olyan nagy ügy". Kívülről emiatt egészen higgadtnak tűnhetsz, miközben a fejedben már egy komplett tárgyalássorozat zajlik arról, hogy miért esett rosszul az, amit a másik mondott. És persze az is lehet, hogy három nappal később, zuhanyzás közben jut eszedbe a tökéletes válasz, amit akkor kellett volna mondanod. Mert amúgy napok óta fiktív beszélgetéseket folytatsz erről a fejedben, igaz?

Nemet mondani pedig szintén nem tudsz. Különösen akkor, ha olyasvalaki kér tőled valamit, aki fontos neked. Lehet, hogy akkor is bevállalsz egy programot, egy szívességet vagy egy plusz feladatot, amikor valójában sem időd, sem energiád, de még kedved sincs hozzá. Csak hát ott van az a bizonyos "nem szeretnék csalódást okozni" érzés. Így pedig könnyen előfordulhat, hogy mások igényei szép lassan előrébb kerülnek a sajátjaidnál.

A kapcsolataidban egyébként gondoskodó, hűséges és megbízható vagy. Fontos számodra, hogy a másik jól érezze magát melletted, ezért hajlamos vagy sok energiát beletenni abba, hogy működjenek a kapcsolataid. Ezzel nincs is semmi baj – egészen addig, amíg közben nem felejted el megkérdezni magadtól, hogy te hogy érzed magad. Mert ha túl sokáig alkalmazkodsz, könnyen benne találhatod magad egy olyan helyzetben, amiben már rég nem érzed jól magad, mégis nehezedre esik kilépni belőle. Sokkal inkább meghallgatod a másikat, megpróbálod megérteni az ő szempontját, és keresed azt a megoldást, amivel mindenki jól jár. Ez hatalmas erősséged lehet, hiszen türelmesen és empatikusan tudsz jelen lenni mások mellett. Arra viszont érdemes figyelned, hogy a béke kedvéért ne te legyél mindig az, aki lenyeli a saját érzéseit. Mert attól, hogy valamit nem mondasz ki, még nem tűnik el – legfeljebb szépen gyűlik valahol belül.

Ezeken túl nagyon is lelkiismeretes és megbízható vagy, szereted betartani a szabályokat. A legnagyobb kihívásod éppen az lehet, hogy megtanuld: a saját igényeid nem lesznek kevésbé fontosak csak azért, mert másoknak is vannak igényeik. A "nem" pedig nem egyenlő azzal, hogy önző vagy, és attól még, hogy valaki esetleg csalódik benned, nem lettél rossz ember.

Sőt, ha megtanulod ugyanazzal az empátiával figyelni saját magadra is, amellyel másokra figyelsz, egészen új szintre emelheted a C típus legnagyobb erősségeit. Az érzékenységed, a türelmed, az alkalmazkodóképességed és az, hogy valóban odafigyelsz az emberekre, különleges kombináció. Csak ne feledd: a harmónia nem azt jelenti, hogy mindig mindenkinek jó, csak neked nem.

A "D" személyiségtípus

Amennyiben a teszt végén a "D" típusú személyiség jött ki, biztosak vagyunk abban, hogy te hajlamos vagy egy-egy dolgon a kelleténél tovább rágódni. Egy kínos helyzet, egy félresikerült beszélgetés vagy egy kritika simán beköltözhet a fejedbe, és még napokkal később is vissza-visszajátszhatod, hogy vajon mit kellett volna másképp mondanod. Más már rég továbblépett, te pedig még erre gondolsz éjszaka, amikor már rég aludnod kéne.

Az elutasítástól is jobban tarthatsz, ezért ismeretlenek között inkább csendben vagy, háttérbe vonulsz, ha nem kérdeznek, meg sem szólalsz. Idő kell ahhoz, hogy feloldódj, és igazán biztonságban érezd magad, legyen az egy sima házibuli vagy akár egy új munkahely. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem szereted az embereket – egyszerűen csak nem szereted a bizonytalanságot, különösen akkor, amikor még nem tudod, mit gondolnak rólad. De amint megvan a bizalom, egészen más arcodat mutatod. Hányszor megkaptad már, hogy "nem is tudtam, hogy ilyen jófej vagy!"

A kapcsolataidban mélyen tudsz kötődni, csak éppen nem mindig könnyű megmutatnod, mi zajlik benned. A félelmeidet, bizonytalanságaidat vagy sértettségedet hajlamos lehetsz inkább magadban tartani, mert nem szeretnél sebezhetőnek tűnni. Így aztán kívülről akár egészen nyugodtnak tűnsz, miközben belül már rég lefutott egy teljes érzelmi maraton.

A párkapcsolatban ez különösen látványos. Egy rövidebb üzenet, egy furcsább hangsúly vagy az, hogy a másik ma valahogy kevésbé beszédes, nálad könnyen elindíthat egy kisebb gondolatspirált. „Biztos minden rendben?” – „Persze, hogy minden rendben.” – „Jó, de miért írtál az oké végére három pontot?” És innen már tényleg csak egy lépés, hogy fejben eljuss egy olyan forgatókönyvig, aminek a megírásában a másik egyáltalán nem vett részt. Sokszor ugyanis nem maga a helyzet okozza a legtöbb stresszt, hanem az, amit utána hozzáköltesz fejben.

A barátságaidban valószínűleg inkább a kevesebb, de mélyebb kapcsolatok fontosak számodra. Nem feltétlenül van szükséged húsz közeli barátra, ha van két-három ember, akiben igazán megbízol. Ha egyszer valakit közel engedsz magadhoz, nagyon ragaszkodó, figyelmes és odaadó barát tudsz lenni. Cserébe egy csalódás vagy konfliktus is mélyebben érinthet, és nehezebben rázod le magadról, mint azt kívülről bárki gondolná.

A legnagyobb kihívásod az, hogy a fejedben futó negatív forgatókönyveket ne kezeld automatikusan tényként. Ha valaki nem ír vissza, nem kell azt hinni, hogy "biztos haragszik rám". Ha hibázol valamiben, ne azt mondogasd, hogy "ezt is elrontottam, béna vagyok, utálnak", hiszen ezek között azért van néhány igen fontos lépés. És bár ez a fajta érzékenység néha megterhelő lehet, rengeteg érték is van benne. Hamar észreveszed, ha valakinek megváltozik a hangulata, érzékenyebben reagálsz mások érzéseire, és olyan részleteket is kiszúrsz, amelyek mellett mások simán elsétálnak. Ha pedig valakit közel engedsz magadhoz, azt tényleg komolyan gondolod.

Fontos lenne, hogy megtanuld megkérdőjelezni a saját negatív gondolataidat, és nem minden "mi van, ha?" kérdésre azonnal egy rossz választ keresni. És talán még fontosabb, hogy merd kimondani azt is, ha valami bánt, bizonytalanná tesz vagy rosszul esik. Mert attól, hogy érzékenyebben élsz meg bizonyos dolgokat, még nem vagy túl sok. Egyszerűen csak mélyebben érzel – és ha ezt megtanulod elfogadni, az érzékenységedből az egyik legnagyobb erősséged válhat.