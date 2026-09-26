A világ 10 leghíresebb női sorozatgyilkosa

Volt, aki pénzért ölt, más a saját családtagjait mérgezte meg, és olyan is, aki kiszolgáltatott emberek bizalmával élt vissza. De sokan nem hinnék el, hogy ezek bizony nők voltak. A következő válogatásban azt a tíz legismertebb női sorozatgyilkost szedtük egy csokorba, akik nem egyszerűen szörnyű, hanem fájdalmas és elborzasztó dolgokat tettek más emberekkel, méghozzá élvezetből és gonoszságból. Azóta mindannyian megkapták a méltó büntetésüket, de sajnos az elvett életeket így sem kapták vissza a hozzátartozók.

Lássuk!

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Videók

Videók