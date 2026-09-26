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A világ 10 leghíresebb női sorozatgyilkosa

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#gyilkos
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 24. 10:56

Forrás: Netflix

aileen wuornos
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Ha sorozatgyilkosokról esik szó, a legtöbben férfi elkövetőkre gondolnak, pedig a kriminalisztika történetében több nő is akad, akinek neve máig összeforrt hátborzongató bűnügyekkel.

Volt, aki pénzért ölt, más a saját családtagjait mérgezte meg, és olyan is, aki kiszolgáltatott emberek bizalmával élt vissza. De sokan nem hinnék el, hogy ezek bizony nők voltak. A következő válogatásban azt a tíz legismertebb női sorozatgyilkost szedtük egy csokorba, akik nem egyszerűen szörnyű, hanem fájdalmas és elborzasztó dolgokat tettek más emberekkel, méghozzá élvezetből és gonoszságból. Azóta mindannyian megkapták a méltó büntetésüket, de sajnos az elvett életeket így sem kapták vissza a hozzátartozók.

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A világ 10 leghíresebb női sorozatgyilkosa

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