Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Forrás: gettyimages
„Évtizedekkel a születése előtt találkoztam a lányommal?" - 7 hátborzongató igaz sztori,
Elérkezett a Halloween, az évnek az az időszaka, amikor imádjuk magunkat halálra rémiszteni, miközben sütőtökös lattét kortyolgatunk a kanapén.
Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
A születési dátumod elárulja, ki az a személy a környezetedben, akit már előző életedben is ismertél
Egyetlen szám is elég ahhoz, hogy felfedd: ki az, akivel nem most találkoztál először, hanem már egy előző életben is összekötött titeket a sors.
7 meglepő tény a 20 éves Leonóra hercegnőről, aki olyan, mintha egy Disney meséből lépett volna ki
Spanyolország jövőbeli királynője, Leonóra asztúriai hercegnő október 31-én ünnepli 20. születésnapját, és már most történelmet ír.
10 modern lakberendezési trend, amit titokban mindenki szívből utál
Az elmúlt években a közösségi oldalakon és a lakberendezős műsorokban úgy tűnt, mintha lenne egy kötelező modern otthonrecept.
A tengerparton töltött időnek tényleg varázsereje van? Teszteltük az elméletet Horvátországban!
A Liburnia Hotels & Villas egyik szállodájában, a Hotel Ičićiben kipróbálhattuk, valóban igaz-e a „Blue Mind Theory”, azaz a kék elme teória.
Amikor a kávéfőző halk morajlása betölti a konyhát, a levegő megtelik friss illatokkal, és az első korty épp annyira ébreszt fel, mint amennyire megnyugtat. De mi lenne, ha ez a kis napi rituálé nemcsak az ébredésről szólna, hanem a bőröd, a hajad és a tested megújulásáról is? A Organic Force KávéKollagén pontosan erre ad lehetőséget. Nem új kávéfajta, hanem egy vitaminos, cukor- és édesítőszermentes kollagénpor, amit a kedvenc kávédba keverhetsz, így a reggeli kávézás nemcsak szokás, hanem tudatos szépségápolás is lesz.
Kollagén, ami szó szerint a tested csendes segítője
A kollagén az a fehérje, ami valóban összetart minket, hiszen feszesen tartja a bőrt, erőt ad a körmöknek, fényt a hajnak, és rugalmasságot az ízületeknek. A probléma csak az, hogy 25 éves kor után a szervezetünk egyre kevesebbet termel belőle, és a tükör sajnos nem felejt. Ezért született meg a KávéKollagén, ami egy egyszerű, mégis zseniális megoldás azoknak, akik szeretnének természetes módon tenni a szépségükért és egészségükért, anélkül, hogy lemondanának a reggeli kávéjukról. Minden adagban 10 ezer mg hidrolizált (szarvasmarha) kollagén peptid található, amely könnyen felszívódik, és valóban dolgozni kezd a háttérben. A formula vitaminokat is tartalmaz, hogy ne csak a bőröd legyen hálás, hanem a hajad, a körmöd és a bélflórád is. De, ami ennél is jobb, hogy nincs mellékíze, nem csomósodik, gyorsan oldódik, és teljesen adalék-, cukor- és édesítőszermentes.
A kávé, ami egyszerre fiatalít és feltölt
Az Organic Force KávéKollagén abban különleges, hogy nem igényel változtatást a napi rutinodban, csak egy apró mozdulatot. Elég, ha reggel a kávédba kevered, és máris tettél valamit önmagadért. Ha szereted a klasszikus ízeket, a natúr változat szinte észrevétlenül simul bele az italodba. De ha szeretnél egy kis extra élményt, jöhet a vanília, karamell, gesztenye, kókusz, csoki vagy pisztácia ízesítés is, mind finom, lágy aromájú, és csak épp annyira különleges, hogy feldobja a napodat. Ez nemcsak trendi, hanem praktikus szépségmegoldás is, ugyanis a reggeli kávézás így válik egy könnyen tartható, egészséges szokássá, aminek minden kortyával érezni fogod a hatását.
Egészség minden napra, természetesen
A Organic Force filozófiája egyszerű, mégpedig az, hogy az egészség nem kampány, hanem életforma. A márka hisz abban, hogy a szépség belülről kezdődik, és a mindennapi szokásainkon múlik. Ezért hozták létre a KávéKollagént, ami összeköti a kávézás élményét a tudatos öngondoskodással. És nem csak a fiatal felnőttek számára ideális. Az idősebb korosztály, a nagymamák, az ízületi panaszokkal küzdők, sőt még a sportolók és a sportoló gyerekek is megtalálják benne a saját előnyeiket. A kollagén támogatja az ízületek egészségét, segíti a regenerációt, és véd a terheléstől, így az egész család napi rutinjába beépíthető. De, ha ennél is tovább mennénk, a vitaminos kollagénport nemcsak kávéba, hanem turmixba, tejbe, növényi tejbe vagy akár kakaóba is keverhetjük.
Fedezd fel te is az Organic Force KávéKollagén világát, és kösd össze a kávézás élményét a szépséged támogatásával.
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Divat
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Íme, Tom Hardy 10 legjobb filmje a közönség szerint
Hullámhegyek, hullámvölgyek, de végül csak révbe ért a színész.
Kínai horoszkópod szerint az életednek ezen a területén vagy a legszerencsésebb
A kínai horoszkóp több mint egyszerű asztrológia; egy mélyen gyökerező, évezredes bölcsességrendszer, amely a kínai kultúra és filozófia szerves részét képezi. Ellentétben a nyugati asztrológiával, amely 12 hónapon alapul, a keleti rendszer egy 12 éves ciklusra épül. A dátum helyett mindenki születési évét egy meghatározott állatjegy uralja – a Patkánytól a Disznóig. Ez a rendszer nemcsak a személyiségjegyeket és a sorsot befolyásolja, hanem a szerencsés időszakokat, a párkapcsolati kompatibilitást és a legkedvezőbb karrierutakat is kijelöli. Megismerni a kínai horoszkópot annyi, mint egy ősi térképet kapni az élethez.
A születési dátumod elárulja, ki az a személy a környezetedben, akit már előző életedben is ismertél
Egyetlen szám is elég ahhoz, hogy felfedd: ki az, akivel nem most találkoztál először, hanem már egy előző életben is összekötött titeket a sors.
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi tudós munkája rejlik a kis tégelyben.
10 modern lakberendezési trend, amit titokban mindenki szívből utál
Az elmúlt években a közösségi oldalakon és a lakberendezős műsorokban úgy tűnt, mintha lenne egy kötelező modern otthonrecept.
Napi horoszkóp november 3.: a Kosoknak hatalmas elismerésben lehet részük, az Oroszlánoknak érdemes mentálisan és fizikailag is töltődniük
A hét első napja is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!