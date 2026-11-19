Egy fekete ballonkabátot keresel a Vinteden, amíg hazafelé zötykölődsz a villamoson. Mire leszállsz, elmentettél két táskát, ajánlatot tettél egy csizmára, és fejben már össze is raktál egy szettet azzal a kardigánnal, ami öt perce még eszedbe sem jutott volna. Este aztán újra megnyitod az appot, hátha válaszolt a csizma eladója. Ha már ott vagy, gyorsan megnézed az új feltöltéseket is.

A Vintedben pont az a jó, hogy kifoghatsz rajta egy olyan darabot, amit boltban már rég nem találnál meg, ráadásul jóval olcsóbban. Egy idő után viszont azon kaphatod magad, hogy ugyanúgy megnyitod két buszmegálló között vagy sorban állás közben, mint az Instát. Már konkrétan nem is keresel semmit, csak jó érzés megnézni, mit dob fel az app.

Veszélyes a Vinted?

Tegyük fel, hogy hetek óta keresel egy barna bőrtáskát, és egyszer csak felbukkan egy pont olyan, amilyet elképzeltél, négyezer forintért. Elmented, de már azon jár az eszed, hogy amíg te kitalálod, melyik kabátoddal hordanád, valaki más simán megveheti – és ez csalódást okoz benned.

Éppen ezért a következő jó ajánlatnál könnyebben nyomsz rá a vásárlásra. Fogyasztáspszichológiai szempontból már az is örömet okozhat, hogy találtál valamit jó áron. Ha még alkudnod is sikerül, úgy érezheted, fantasztikus üzletet csináltál és visszanézel másnap is, hátha megint szerencséd lesz.

Ha mostanában rendre elmented a barna velúrtáskákat, egy idő után a kezdőlapodon is sorra jönnek a hasonló darabok. Az app a kereséseid és a kedvenceid alapján egyre inkább rád szabja az ajánlásokat. Ha csak azért nyitottad meg, hogy megnézd, megérkezett-e a csomagod az automatába, akkor is könnyű ott ragadni. A következő táska ugyanis lehet, hogy pont akkora, amekkorát szerettél volna.

Addiktívak az akciók?

Szakértői vélemény szerint az is visszahúzhat, hogy idővel egyre jobbnak érzed magad a keresgélésben. Már tudod, melyik márkánál érdemes egy mérettel nagyobbra szűrni, és milyen kulcsszóval találod meg azt a fazont, amit a boltokban sehol sem látsz. Egy jó találat ilyenkor egy kis sikerélmény, és maga a keresgélés is könnyen a napod része lesz, akár rendelsz valamit, akár csak elmented.

Egy felső kétezerért, egy szoknya háromezerért, egy táska négyezerért: külön-külön mindegyik jó fogásnak tűnhet, főleg, ha tudod, mennyibe kerülne újonnan. A hónap végén viszont már a szállítással és a vevővédelmi díjjal együtt látod, mennyit költöttél arra a pár dologra, ami eredetileg nem szerepelt a listádon.

Egy jó állapotú farmerrel, amit tényleg hordani fogsz, simán spórolhatsz. Azt viszont könnyű megmagyarázni magadnak, hogy még egy felső belefér, hiszen használtan vetted, és különben is, te is eladtál múlt héten két ruhát. Az is lehet, hogy egy nehéz nap után egyszerűen jólesik valamire várni.

Érdemes tehát erre gondolni, amikor legközelebb azt mondod magadnak, hogy „ennyiért tényleg megéri”. Ha ugyanez a darab ott lenne holnap is, akkor is megvennéd?

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