A tavaszi dopamin-menü, amire MINDENKINEK szüksége van: azonnal feldobhatod vele a hangulatodat
Sajnos hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy soha nem temetnek minket maguk alá a (szürke) hétköznapok akár még az amúgy napsütéses tavaszi hetekben is - sőt, a to-do listánk is sokszor tényleg végeláthatatlannak tűnik.
Emiatt hajlamosak vagyunk elmosni a munka, a magánélet, határait, ami könnyen a kikapcsolódás, a feltöltődés rovására mehet. De a jó hír az, hogy ezen azért nem nehéz változtatni – mindössze egy dopamin-menüre van szükséged ahhoz, hogy kitörj a kötelezettségek és a feladatok mókuskerekéből.
Nos, mielőtt félreértenéd, nem, nem az étrendeden kell változtatnod: olyan apró, hangulatjavító tevékenységeket kell beiktatnod a programodba, amelyek instant örömöt okoznak neked.
Miért dopamin-menü a dopamin-menü?
A módszer természetesen a boldogsághormonként emlegetett neurotranszmitterről, a dopaminről kapta a nevét, ami akkor szabadul fel a szervezetünkben, mikor valami pozitív hatással van ránk, például sikeresen elvégzünk egy feladatot, befejezzük a reggeli edzésünket, vagy találkozunk a legjobb barátnőnkkel. A dopaminszintünk akkor emelkedik, mikor elértünk, teljesítettünk valamit, illetve amikor jutalomra várunk.
A dopamin-menüt persze mindenkinek személyre kell szabnia olyan tételekből, melyek felturbózhatják a dopaminszintjüket, javíthatják a hangulatukat. Egy a lényeg: kerüljenek fel rá előételek, azaz olyan dolgok, amik akár pár perc alatt feldobhatnak minket, tartalmasabb főtelek, azokra a napokra, mikor több szabadidőnk van, köretek, amiket hozzáilleszthetünk a napunk egyik kihagyhatatlan programjához, akár egy teendőnk elvégzéséhez, na meg nyilván desszertek is, tehát azok a kényeztető „finomságok”, amiket azért mindennap nem fogyaszthatunk.
A dopamin-menü lendületet adhat nekünk akkor, amikor úgy érezzük, megrekedtünk, erőt adhat a to-do listánk kipipálásához, ráadásul tavasszal már több időt tölthetünk a szabadban (tudod, ezzel a D-vitamin, továbbá a szerotonin-szintjét is növelheted), amitől még hatékonyabbak lehetnek ezek a dopaminlöketek.
Előételek, azaz gyors hangulatjavítók, ha csak öt szabad perced van, vagy akár annál is kevesebb:
- Nyisd ki az ablakokat, szellőztess, hogy friss levegő járja át az otthonodat, vagy az irodádat! (Tudod, ez segíthet koncentrálni a feladataidra, szerotonint és dopamint szabadíthat fel, ezáltal csökkentheti a stressz-szinted, ellazíthat, energikusabbá válhatsz.)
- Sétálj pár percet a napsütésben!
- Tarts kávé vagy teaszünetet, lehetőleg a szabadban!
- Végezz el pár nyújtógyakorlatot!
- Jelentkezz be masszázsra, jógára vagy pilatesre, hogy legyen mit várnod!
- Simogasd meg a kutyusod vagy a cicád!
- Hallgasd meg azt a dalt, ami mindig felpörget!
- Végy pár mély lélegzetet!
JOY-TIPP
Készíts el egy különleges kávét, ami tökéletes választás a kikapcsolódáshoz! A Nespresso tavaszi újdonsága, a French Lavender Vanilla Decaffeinato ízesített kávéjában a pihenés, a feltöltődés jelképe, a levendula összetéveszthetetlen aromája és a lágy vanília találkozásik, ami olyan frissítő és egyben megnyugtató élmény, mint egy ráérős tavaszi nap, az illata pedig napfényt, nyugalmat és egy csipetnyi provence-i életérzést csempész a hétköznapokba, a kávérutinba. (A természetes koffeinmentesítési eljárással készült ízesített blend ideális választás lehet akár egy ebéd utáni szünethez, de az esti beszélgetések mellé is, mert az élénkítő hatás ezúttal elmarad.)
Az Ube-lavender Vanilla Tonka Latte például azért különleges, mert a tonkabab finom mandulás-vaníliás fűszeressége egészíti ki a levendula virágos jegyeit és a vanília édességét.
Hozzávalók:
- 1 db Nespresso Vertuo French Lavender Vanilla Decaffeinato kávékapszula
- 10 ml tonkabab- vagy vaníliaszirup
- 120 ml tej (1,5%)
- 1 evőkanál ubepor (lila jamgyökérből készült por)
- 5 g ehető levendulavirág
- 1 g reszelt tonkabab
Elkészítés:
- Tegyél 100 ml tonkabab- vagy vaníliaszirupot egy átlátszó pohárba.
- Tölts 120 ml tejet egy Nespresso Barista Receptkészítőbe, és adj hozzá 1 evőkanál ubeport, majd válaszd ki a „Latte Macchiato” receptet. Az elkészült ízesített tejhabot töltsd az előkészített pohárba.
- Készíts 80 ml Nespresso Vertuo French Lavender Vanilla Decaffeinato kávét a Nespresso Vertuo kávégéped „Kávékészítési mód receptekhez” funkciójával.
- Ízlés szerint díszítsd ehető levendulavirággal és reszelt tonkababbal.
Főételek, azaz olyan lendületet adó tevékenységek, amelyekhez egy, de akár több órányi szabadidőre van szükséged:
- Jógázz, menj el pilates-órára vagy sétálj, hogy növeld a napi lépésszámod!
- Piknikezz a szabadban a barátnőiddel!
- Takaríts, lomtalaníts, rendszerezd az otthonod egy részét, szabadulj meg mindentől, ami már nem okoz örömöt! (Ahogyan azt Marie Kondo tanította nekünk.)
- Vess be egy új receptet, lehetőleg szezonális, helyi alapanyagokból! (Plusz pont, ha termelői piacon szerzed be azokat, hiszen ez már önmagában is egy feltöltő program lehet.)
- Próbálj ki egy új kávézót!
- Gyújts meg egy gyertyát és merülj el pár órára az aktuális könyvedben!
- Nézd meg a napfelkeltét vagy a naplementét!
JOY-TIPP
A Melt My Mood Isla Blanche fantázianevű gyertyája krémes, lágy kókuszillatával azonnal nyugalmat teremt – amit a finom barackos és vaníliás jegyek egészítenek ki. (Sőt, ez valójában egy masszázs- és testápoló gyertya, ami a különleges formulájának köszönhetően a meggyújtása után körülbelül tíz-tizenöt perccel selymes, meleg olajjá alakul, amelyet a láng elfújása után pár másodperccel kis mennyiségben a tenyeredbe önthetsz és belemasszírozhatod a bőrödbe. Szóval ezt a gyertyát több módon is bevetheted, mert az illat mellett az érintés és a melegség érzékén keresztül is segíti a relaxációt.)
Köretek, azaz olyan programok, melyeket hozzáilleszthetsz a napod egyik kihagyhatatlan programjához, de akár az egyik unalmas teendődet is feldobhatod vele:
- Kapcsold be a kedvenc podcasted új részét, mikor éppen úton vagy, tömegközlekedsz!
- Párologtass az e-mailjeid megválaszolása közben olyan illóolajat (például eukaliptuszolajat), ami energikusabbá tehet!
- Adj citromot, mentát vagy uborkát a vizedhez munka közben!
- Vidd ki a laptopodat a szabadba!
- Otthonról dolgozol? Akkor dobj fel egy ápoló hajpakolást ebéd vagy kávészünetben!
JOY-TIPP
A Lush legújabb termékeinek friss összetevői egyenesen a természetből kerülnek a bőrödre, és hatékony megoldásokat kínál minden bőrtípus számára - természetes enzimekben, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdagok. A St Clements friss hajpakolás például növényi összetevőkre épülő, amelyet úgy terveztek, hogy a megadja a haj ragyogását a tavaszi napfényben. A tökéletes fényesség a citrom-, narancs- és lime-leveknek köszönhető, a szójajoghurt pedig puhítja és erősíti a haj kutikuláját.
Desszertek, amik extrán kényeztetnek, de nem iktathatjuk be őket nap mint nap a menünkbe:
- Lepd meg magad egy csokor virággal!
- Menj be egy könyvesboltba és vedd meg azt a kötetet, aminek a borítója legelőször „megszólít”!
- Csekkolj be egy moziba és ülj be arra a filmre, ami éppen akkor kezdődik, mikor megérkezel!
- Szervezz egy pár napos kirándulást a barátnőiddel!
- Tesztelj egy új éttermet vagy brunchozót a barátnőiddel!
- Vegyél részt egy kreatív workshopon!
- Szerezz be valamit a kertedbe vagy a teraszodra, az erkélyre, hogy otthonosabbá tedd azt!
JOY-TIPP
Az idei év egyik trendje, hogy a nappali kiköltözik a kertbe, a teraszra, az erkélyre – és mindenki új kedvenc helyévé válik, az otthon természetes meghosszabbításává, baráti, családi találkozások helyszínévé, olvasókuckóvá. A JYSK kerti bútor kínálatából, egy kényelmes ülőgarnitúrából vagy fotelből például könnyedén kényelmes sarkot alakíthatsz ki - a puhább formáknak és a természetes anyagoknak köszönhetően a szabadban töltött idő valódi kikapcsolódássá válhat.
